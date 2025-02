Die überraschenden Prophezeiungen für 2025 aus Palmblattmanuskripten

Die Monate Januar bis Mai 2025 sind dabei auch von tiefgreifenden Veränderungen geprägt, die durch den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgelöst werden. Viele werden ihn zunächst als Retter sehen, doch er verfolgt nur die Interessen seines eigenen Landes, wenn auch auf andere Weise als seine Vorgänger.

Auch in Deutschland kommt es zwischen Januar und April 2025 zu scheinbaren Veränderungen und politischen Zugeständnissen. Personelle Veränderungen in der Regierung bringen aber nicht den erhofften Wandel, führen jedoch zu einer andauernden politischen Krise. Auch die Schweiz und Österreich haben mit innenpolitischen Krisen zu kämpfen.

Zwischen Februar und Mai 2025 wird eine Lösung für den Konflikt in Osteuropa gefunden, dennoch bleibt die Lage dort angespannt.

Auch in Deutschland werden Verantwortliche gezwungen sein, Fehler und deren Vertuschungen einzuräumen. Da ihnen ihr eigenes Schicksal aber weit mehr am Herzen liegt als das der Menschen, die durch ihre Entscheidungen großen Schaden in wirtschaftlicher, materieller und gesundheitlicher Hinsicht erlitten haben, werden sie ihre Taten bis zuletzt leugnen und verharmlosen.

Ein großer Teil der Medien steht ihnen bei. Das sorgt unter der Bevölkerung für immer stärkeren Unmut. Mehr und mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Gesellschaft und deren Institutionen. Unruhen und zunehmende Gewalt im Alltag sind die Folgen. Die Verantwortlichen werden alles versuchen, um Zorn und den Mut zur Veränderung in für sie ungefährliche Bahnen zu lenken.

Dennoch wird 2025 große Veränderungen in der politischen Landschaft Europas bringen. Eine tiefgreifende Spaltung der Gemeinschaft der europäischen Staaten beginnt.

Auch im Jahr 2024 kamen wie in den Jahren zuvor viele Menschen aus Afrika, dem Orient, Asien und Osteuropa auf der Suche nach einer neuen Heimat und einem besseren Leben nach Europa. Insbesondere Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind ihr Ziel. Diese Wanderungsbewegung wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, jedoch die europäischen Sozialsysteme zunehmend überfordern.

Dies sorgt im Jahr 2025 für verstärkte soziale Unruhen. In den Jahren danach werden sehr viele Menschen Europa wieder verlassen. Ab 2026 gelten wesentlich strengere Regeln für den Aufenthalt und die dauerhafte Ansiedlung in Europa.

Die Regierungen der Länder Europas werden große Schwierigkeiten haben, sich auf eine gemeinsame Politik zu einigen, da die meisten Würdenträger nur an persönlichen Vorteilen und Macht interessiert sind. Wichtige Probleme werden verharmlost oder gar nicht erst angesprochen, Nichtigkeiten beherrschen die öffentliche Auseinandersetzung.

Es wird an den einfachen Menschen liegen, sich zusammen zu finden, Netzwerke zu bilden, und ihre Probleme selbst zu lösen. So wird sich die Lage in Mitteleuropa in den Jahren ab 2026 wieder stabilisieren.

Die Gemeinschaft der europäischen Staaten hingegen zerfällt. Zwischen den Staaten im Osten des

Kontinents und denen im Westen gibt es unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten, die in den Jahren bis 2027 eine grundlegende Veränderung der Staatengemeinschaft herbeiführen.

Seit 2023 versuchen die Verantwortlichen der europäischen Regierung nachdrücklich, eine digitale Währung einzuführen, und die Verwendung von Bargeld immer stärker zu beschränken. Das Bargeld soll bis 2030 sogar gänzlich abgeschafft werden. Dies bewirkt Unruhe unter den Banken und ihren Kunden sowie erhebliche Schwankungen des Geldwertes.

Aufgrund dieser Situation verstärkt sich die seit 2022 herrschende Teuerung auch 2025. Sie betrifft vor allem Dinge, welche die Menschen täglich zum Leben brauchen.

Neue Steuern und Gesetze führen bereits seit 2024 für Immobilienbesitzer zu sehr stark erhöhten finanzielle Belastungen. Dadurch werden kaum noch neue Häuser errichtet, und die Preise für Immobilien sinken weiter.

Dennoch wird es vermehrt zu Leerständen und Mieterhöhungen kommen. Leerstehende Objekte werden vor allem in Deutschland verstärkt staatlicherseits beschlagnahmt, um Wohnraum für neu ankommende Migranten zu schaffen.

Immer mehr Menschen werden sich die erhöhten Kosten nicht leisten können, und geraten in Not. In Deutschland werden es Hunderttausende sein, die über keine eigene Wohnung mehr verfügen oder harte Einschränkungen erleben, um überhaupt noch ein Dach über dem Kopf zu haben. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der in den letzten Jahren verhängten Maßnahmen und Sanktionen drohen weitere Probleme.

Die weltweiten Lieferungen an Gütern und Waren sind ins Stocken geraten, was zu großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa und Amerika, aber auch in Asien führt. Die Wirtschaft gerät immer mehr in Bedrängnis. Viele Unternehmen und Geschäfte schließen, sehr viele Menschen verlieren ihre Arbeit.

Viele Unternehmen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern verlegen ihre Aktivitäten in die USA, da sie dort mit erheblichen Erleichterungen bei der Ansiedlung belohnt werden. Märkte und Börsen reagieren sehr nervös.

Investitionen in neue elektronische Währungen und Edelmetalle sind in den kommenden Jahren sinnvoll, weil sie in Bezug auf die Kryptowährungen kurzfristige Gewinne und durch die Edelmetalle längerfristige Sicherheit versprechen. Es ist ebenfalls ratsam, privat wie geschäftlich, über größere Mengen an Bargeld zu verfügen.

Von Seiten der Staaten der Europäischen Union werden Eingriffe in privates Vermögen und Eigentum in großem Umfang erwogen. Dies führt zu weiteren finanziellen Belastungen der Menschen, Abhängigkeiten und großer Unzufriedenheit, die sich in großen Protestaktionen Bahn bricht. Dies ist der Grund, warum die geplanten Eingriffe nicht stattfinden werden.

Auf dem Balkan und im Nahen und Mittleren Osten kommt es zu einer Verschärfung der dortigen Konflikte. Die USA, aber auch Russland, der Iran, arabische Staaten und die Türkei sind in diese Auseinandersetzungen verwickelt. In Europa, insbesondere Frankreich, aber auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich, gibt es weiterhin religiös und politisch motivierte Anschläge.

Diese führen auch im Alltag der Menschen zu verstärkten Unsicherheiten und verstärkten Belastungen. Logistik und Personenverkehr können für längere Zeiträume nachhaltig gestört werden.

In Osteuropa dauern die Auseinandersetzungen an. Dieser bewaffnete Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wird mit Friedensverhandlungen enden, jedoch sind die eigentlichen Probleme der Region damit nicht gelöst.

Die Haltung der westlichen Staaten provoziert Russland. Sie wollen die Umstände nutzen, um ihren Einfluss weiter auszudehnen, was für Russland jedoch nicht akzeptabel ist. Der Konfliktherd wird auch in den kommenden Jahren für Unruhe sorgen.

In Mitteleuropa besteht auch 2025 keine unmittelbare Kriegsgefahr, jedoch werden sich in Frankreich, England und auch im deutschsprachigen Raum die sozialen Unruhen verstärken. Sie werden gewalttätiger und rücksichtsloser. Immer mehr Regionen, vor allem die großen Städte, sind von diesen Auseinandersetzungen betroffen.

Hier kommt es zu Beeinträchtigungen der Infrastruktur. Auch im Namen des Umweltschutzes wird es zunehmend gewaltsamere Aktionen geben, die für eine weitere Verschärfung der Konflikte sorgen.

Deutschland und weitere europäische Länder, insbesondere Frankreich, aber auch Polen, die Niederlande und Großbritannien laufen Gefahr, im Nahen Osten, aber auch in Osteuropa und auf dem Balkan in längerfristige militärische Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Der Winter bringt 2025 Wetterunbilden. Kälte wechselt mit wärmeren, aber feuchteren Perioden ab, es besteht die Gefahr starker Niederschläge, verbunden mit Überschwemmungen und Erdrutschen in den Gebirgslagen in Mittel- und Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich.

Die Landwirtschaft wird auch im Jahr 2025 ein großes Thema bleiben. Zum einen geht es um die Verfügbarkeit von Flächen für eine landwirtschaftliche Nutzung, zum anderen um Reinhaltung des Trinkwassers. Hier gibt es weltweit Einschränkungen, welche zu einer erheblichen Verteuerung des Trinkwassers führen werden. Zeitweise werden sehr starke Niederschläge in Europa, aber auch Asien und Amerika zu lokalen Überflutungen führen.

Auch der Transport von Gütern auf dem Wasserweg ist betroffen. Aufgrund der weltweit sich zuspitzenden Auseinandersetzungen sind Seeblockaden und auch die dauerhafte Unterbrechung von Lieferketten zu Wasser möglich, insbesondere in Regionen wie dem Suez- oder Panamakanal und der Straße von Hormus.

Probleme kann es aber ebenso im Bereich der Ost- und Nordsee geben. Dies verstärkt zwischen Januar und Mai 2025 die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Europa. Im deutschsprachigen Raum kann es zu Rationierungen in der Versorgung kommen. Hier sollte Vorsorge getroffen werden.

Die Verschmutzung der weltweiten Wasserreserven, vor allem der Meere, verursacht weitere Probleme. Davon wird auch die Fischerei betroffen sein. Dies führt zu weltweiten Problemen bei der ausreichenden Versorgung mit Lebensmitteln. In Afrika und Asien kann es zu Problemen mit der Versorgung von Grundnahrungsmitteln, insbesondere Reis, kommen.

In den tektonisch aktiven Regionen der Erde ist mit verstärkten seismischen Aktivitäten wie Erdbeben und Vulkanausbrüchen zu rechnen. Bis August 2025 wird es im indischen Ozean und im Pazifik zu Vulkanausbrüchen und größeren Seebeben kommen. Aber auch Vulkane, die seit langer Zeit als erloschen galten, werden wieder zu neuem Leben erwachen. Davon wird vor allem der Mittelmeerraum betroffen sein, jedoch drohen solche Katastrophen auch im Bereich der Nordsee. In Südostasien gibt es Probleme durch Überschwemmungen in den Tälern großer Flüsse sowie Überflutungen infolge von Bergstürzen und Stürmen. Auch hier drohen ebenso wie in Japan stärkere Erdbeben. Im Süden Deutschlands kann es ebenfalls zu einem Bergsturz in einem beliebten Touristengebiet kommen, bei denen Ausflügler auf Booten zu Schaden kommen können, da ein Teil eines Felsmassivs in einen See stürzt. Grund für die weitere Ausprägung extremer Wetterlagen ist die Sonne. Sie bewegt sich in einen neuen Zyklus starker Aktivität. Durch die Einwirkung ihrer Strahlung drohen Wetterveränderungen, aber auch Probleme in der Kommunikation und der Stromversorgung. Seit dem Jahr 2021 erkranken und sterben weltweit weitaus mehr Menschen als zuvor. Diese Probleme dauern in den Jahren bis 2025 an. Von offizieller Seite wird jedoch alles getan, um dies zu verharmlosen, und die eigentliche Ursache des Problems zu verschleiern. Für Wirtschaft und Gesellschaft bringt das Jahr 2025 weltweit weiterhin sehr große Belastungen. Unternehmen entlassen zahlreiche Beschäftigte, Massenarbeitslosigkeit und mangelnde Zukunftsaussichten führen zu einem Zerfall der europäischen Gesellschaften, da jetzt auch die Staaten nicht mehr in der Lage sind, durch Hilfsprogramme die Auswirkungen der Wirtschaftskrise abzumildern. Das Vertrauen in die Wirtschaft und das Geldsystem schwindet weiter. Diese Krise wird Europa bis 2025 beschäftigen. Osteuropa, Rußland, Indien und China trotzen diesen Herausforderungen besser als Europa und Amerika. Insbesondere China nutzt die Umstände konsequent, um seine Herrschaft in Asien zu festigen und in den übrigen Regionen der Welt, vor allem in Afrika, aber auch in Europa auszubauen. Dabei scheut es auch nicht vor Drohungen und militärischen Aktionen zurück. Die Spannungen zwischen China und Indien verschärfen sich. Die Lage in Bezug auf Taiwan bleibt angespannt. Hier droht ein militärischer Konflikt. Die wirtschaftliche und politische Macht verschiebt sich nach Osten und Süden. Vor allem Indien durchläuft einen tiefgreifenden Wandel seiner Wirtschaft und Gesellschaft. Neben Russland, China und einigen Ländern Südamerikas wie Venezuela, Argentinien und Brasilien wird Indien zu den neuen Weltmächten dieses Jahrhunderts gehören. In den Jahren ab 2025 wird es in Wissenschaft und Technik zu einigen bahnbrechenden Erfindungen kommen, welche nachfolgende Generationen beeinflussen werden. Neue Energien, neue Formen der Kommunikation und des Reisens werden ebenso entwickelt, wie neue, bedrohliche Waffen, welche in den Konflikten der folgenden Jahre schreckliche Verheerungen anrichten können. Hier spielt insbesondere der rasche Fortschritt bei der Erforschung künstlicher Intelligenz eine große Rolle. Gleichzeitig wird der Wille der Mächtigen immer deutlicher, gegen alle Widerstände eine neue Weltordnung zu installieren, welche ihre Herrschaft für Generationen sichern soll. Sie werden dabei jedes sich bietende Mittel nutzen, um gleichzeitig als Hüter des Vertrauten und Bringer des Neuen aufzutreten. Doch ihr einziges Ziel ist und bleibt es, nach Belieben zu schalten und zu walten, wie es ihnen gefällt. Sie werden die Völker Europas und der westlichen Welt gegeneinander ausspielen. Sie werden Religionen und Ideologien nutzen, um ihre Macht auszubauen. Parteien, aber auch gesellschaftliche Organisationen und spirituelle Führer, Philosophen und Männer der Wirtschaft werden ihre Diener sein. Kunst und Kultur werden sie nutzen, um ihre Botschaft zu verkünden. Indessen werden die Regenten der Länder in Europa und Nordamerika versuchen, sich aus ihrer Verantwortung gegenüber den Völkern zu stehlen. Öffentliche Einrichtungen werden geschlossen, Verkehrsverbindungen aufgelassen, und die Versorgung Bedürftiger weiter gekürzt. Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen erkennen, dass sie sich nur noch auf sich selbst verlassen können, um ihre Situation zu ändern. Neue Lebensentwürfe, neue gesellschaftliche Konzepte werden erdacht und in die Realität umgesetzt. Die Vereinigten Staaten Amerika werden in den kommenden Jahren immer mehr an Ansehen in der Welt verlieren, da sich die Hoffnungen, welche in den neuen Regenten gesetzt wurden, sich nicht erfüllen. In Deutschland folgt zwar die Regierung seinen Vorgaben, schwächt damit aber ihr eigenes Land weiter. Europa ist schwach, da es an einer gemeinsamen Vision fehlt, ebenso an der Bereitschaft, begangene Fehler zu korrigieren, und aus ihnen zu lernen. Daher entsteht für die Menschen ein immer größerer Unterschied, zwischen dem, was öffentlich verkündet wird, und dem, was sie selbst tagtäglich erleben. In Deutschland wird es 2025 vorgezogene, neue Wahlen geben. Diese Wahlen werden erhebliche Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft haben. Es besteht die Möglichkeit überraschender politischer Veränderungen. Die schon seit 2023 wieder stark zunehmende Einwanderung aus Afrika, dem Orient und Asien führt zu Protesten und Auseinandersetzungen vor allem in Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland und Österreich. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Mächtigen durch weitere Gesetze noch mehr Einschränkungen der Freiheiten des einzelnen Menschen durchsetzen. Bereits seit einigen Jahren ist die komplette Überwachung jeder Handlung einer Person technisch möglich. Die Regenten werden betonen, dass die Überwachungsgesetze im Interesse des Volkes und zu seinem Schutz erlassen werden. Sie werden sagen, dass sich die Überwachung nur gegen die Feinde des Landes richtet, welche die Menschen mit Gewalt bedrohen. In Wirklichkeit dienen diese Gesetze und die angestrebte komplette Überwachung der Menschen aber nur dazu, um Unruhen und Revolten in den Zeiten des wirtschaftlichen Zusammenbruchs vorzubeugen. Die Kriminalität in Zentraleuropa bleibt dennoch hoch. Diebstähle, Hehlerei und Betrug haben stark zugenommen, Gewaltverbrechen sind ebenfalls an der Tagesordnung. Die Herrschenden unternehmen nur wenig, um den Missbrauch zu unterbinden und die allgemeine Ordnung wiederherzustellen. Sie sind um die Sicherheit ihrer eigenen Positionen besorgt. Amerika wird durch seine innenpolitischen Probleme auf eine große Probe gestellt. Die Regierung wird daher versuchen, das Land gegen eine äußere Bedrohung zu einen. Konflikte mit Russland, China und der arabischen Welt werden sich verschärfen, aber im Inneren nicht zu der gewünschten Beruhigung führen. Auch wirtschaftlich steht Amerika vor sehr schwierigen Jahren. Ab 2025 wird es keine Supermacht mehr sein. In den kommenden Jahren werden China und Russland die Welt sowohl mit technischen Errungenschaften, aber auch mit außergewöhnlichen spirituellen Fähigkeiten und neuen gesellschaftlichen Lebensentwürfen überraschen. Im Jahr 2025 wird es auch positive Entwicklungen geben. Die bewusste Entscheidung des Einzelnen für seine eigene Entwicklung und seine Spiritualität gewinnt große Bedeutung. Immer mehr Menschen werden Orientierung in geistigen Werten suchen, und diese in ihrem Leben auch umsetzen, um sich so von der bestehenden Gesellschaft abzuheben. Die persönliche Suche und Transformation spielen für weitaus mehr Menschen als in den vergangenen Jahren eine lebensentscheidende Rolle. Aus dieser Suche heraus entstehen Verbindungen unter den Suchenden, die zur Vorbereitung einer neuen Gesellschaft, geistig ausgerichteten Gemeinschaft dienen werden. Diese persönlichen Verbindungen werden vielen Menschen in den kommenden Jahren der Wendezeit auch von großem persönlichem Nutzen im Alltagsleben sein. Was in den vergangenen Jahren vielen Menschen bewusst geworden ist, verlangt nun nach Erneuerung. Dieser Erneuerungsprozess wird alle Lebensbereiche umfassen. So werden etwa neue Berufe und neue Formen des menschlichen Zusammenlebens entstehen und erprobt werden. In der ersten Jahreshälfte 2025 besteht daher die Möglichkeit, mit dieser in der Stille angesammelten Kraft wahrhaft große Umwälzungen zu bewirken. Allerdings geht hiermit die Gefahr einher, dass materieller, egobezogener Ehrgeiz die Oberhand gewinnt. Dies würde sich in zunehmender Aggression und Zerstörung äußern. Schon ab dem Anfang des Jahres 2025 mehren sich die Zeichen, daß die Menschheit nicht die einzige Spezies im All ist. Immer mehr Informationen über Kontakte mit Vertretern anderer Intelligenzen werden publik. In den Jahren zwischen 2027 und 2032 wird es dann offizielle Kontakte mit den Vertretern anderer Zivilisationen geben. Die Akasha-Chronik, welche in ihrer Eigenschaft als Weltgedächtnis den eigentlichen Grund für jegliche Zukunftsdeutung liefert, gleicht einer Art von virtuellem Speicher, der ständig Dinge und Ereignisse aufnimmt, die initialisiert oder verändert werden. Damit schreibt die Akasha Chronik den Ablauf der Ereignisse nicht unausweichlich vor. Es ist vielmehr so, dass jeder Mensch durch die große schöpferische Kraft seiner Gedanken im Stande ist, aktiv an seinem Schöpfungsprozess teilzunehmen. Die Zukunftsdeutungen sind in diesem Sinne ebenso wie die Akasha-Chronik selbst lediglich Hilfsmittel zur Klärung von Ursachen, die in der Vergangenheit liegen und sich in der Gegenwart auswirken oder sich erst noch möglicherweise in der Zukunft auswirken werden. Die eigene Zukunft mittels einer Palmblattlesung zu kennen, bedeutet eben gleichzeitig auch, diese Zukunft beeinflussen zu können. Dadurch werden sich die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Regeln ändern. Alle traditionellen, hierarchischen, repressiven Systeme, die den Menschen durch Angst und Abhängigkeiten zu beherrschen trachten, werden ihr endgültiges Versagen offenbaren. Alles, was sich dem Fluss der Transformation entgegenstemmt, und an alten Strukturen haftet, wird zerbrechen. Diese Veränderungen werden die Menschen dazu bringen, Verantwortung für ihr Leben und ihre Taten zu übernehmen. Die alten Muster der gegenseitigen Schuldzuweisungen werden nicht mehr funktionieren. Durch Intuition, Kreativität, Kunst, Spiritualität und Wissenschaft werden die alten Werte der menschlichen Kultur wiedergeboren. Wirtschaft, Technik und Politik sollen künftig den Menschen dienen, anstatt sie in einem System, dass nur Gewinn für wenige bringt, zu versklaven. Das Jahr 2025 markiert den endgültigen Wendepunkt eines langen Transformationsprozesses. Das Alte wird endgültig weichen, um einer neuen, wahrhaft humanen Gesellschaft Raum zu geben. Da die Zukunft aber aus der Summe all unserer Gedanken und Handlungen in der Vergangenheit und Gegenwart entsteht, sollten wir uns stets fragen: Was habe ich heute schon getan, um die Welt von morgen ein wenig besser zu machen?

