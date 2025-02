Die Welt-Illusion: 666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist  

Teile die Wahrheit!

Das Tier im Buch der Offenbarung, Kapitel 13, kann sich auf zwei Personen beziehen: Das erste Tier, der Antichrist, kommt „aus dem Meer“ (das Meer symbolisiert die ruhelosen Massen der Nationen), das zweite Tier, der falsche Prophet, kommt „aus der Erde“ (das „Land“ mit dem bestimmten Artikel ist Israel bzw. die Kirche).(Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Hier haben wir die unheilige „Dreifaltigkeit“ – den Drachen (Satan), den Antichristen (Weltherrscher) und den falschen Propheten (Vorboten).

Die Bibel informiert uns über ein Endzeitszenario, in dem ein Zeichen diejenigen Menschen, die es annehmen, für ewig verdammt versiegeln wird. Die Offenbarung gibt uns ein Rätsel über die Zahl des Tieres, das sich auch in ein Zeichen übersetzen lässt:

„Und es (ein anderes Tier, der falsche Prophet) bewirkt, dass alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, ein Zeichen an der rechten Hand oder an der Stirn tragen, damit niemand kaufen oder verkaufen kann, der das Zeichen nicht hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.

Dazu ist Weisheit nötig. Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen. Seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“

Der Davidstern, auf Hebräisch „Magen David“ genannt, was so viel wie Davidsschild bedeutet, ist das Symbol Israels. Er gilt sowohl als jüdisches als auch als christliches Symbol, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass König David dieses Symbol jemals verwendet hat – es ist nirgendwo in der Bibel oder in der jüdischen Literatur zu finden. (Die Welt-Illusion: Die verborgenen Symbole und Geheimnisse des Vatikans)

Der sechszackige Stern (Hexagramm) ist eines der ältesten und universellsten Symbole – es war das Symbol von Moloch und Astarte.

Es ist ein wichtiges Symbol im Islam, Hinduismus, Buddhismus, Christentum, modernen Judentum und vielen anderen Religionen und okkulten Glaubenssystemen.

Das Hexagramm kann als Siegel Salomons auf König Salomon zurückgeführt werden. Gott versprach König Salomon, dass das Königreich durch ihn errichtet werden würde, allerdings unter Bedingungen: „Ich werde sein Königreich für immer errichten, wenn er weiterhin entschlossen meine Gebote und meine Verordnungen befolgt, wie er es heute tut.“ (1. Chronik 28:5-7; siehe auch 2. Chronik 7/17-18)

Salomon liebte den Herrn zu Beginn seiner Herrschaft scheinbar, aber er blieb Gott gegenüber nicht entschlossen. Er verletzte alle konkreten Gebote Gottes in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Salomons Abfall vom Glauben scheint begonnen zu haben, als er die Tochter des Pharaos heiratete, was den Israeliten wegen der Gefahr des Götzendienstes verboten war (Exodus 34/16). Am Ende seines Lebens „liebte Salomon viele ausländische Frauen“, und er war ein wichtiger Typ des Antichristen.

Salomon war kein gewöhnlicher Abtrünniger. Die Anbetung der fremden Götter Astarte, Milkom, Kemosch (Baal) und Molech (Set, Saturn) beinhaltete heterosexuelle und homosexuelle Orgien, Menschenopfer und Kannibalismus.

Das Ergebnis war, dass der Herr so wütend auf Salomon war, dass er sagte: „Ich werde dir das Königreich ganz gewiss entreißen und es deinem Diener geben.“

Die Zahl 666 wird in 1. Könige 10:14 und 2. Chronik 9:13 mit Salomon in Verbindung gebracht. Dort heißt es, dass das Gewicht des Goldes, das Salomon in einem Jahr erhielt, sechshundertsechsundsechzig Talente Gold betrug – die Zahl des Tieres in Offenbarung 13/18.

Das hebräische Wort הֵילֵ֣ל ist ziemlich umstritten. הֵילֵ֣ל wurde 405 n. Chr. von Hieronymus in der lateinischen Vulgata als „Luzifer“ übersetzt und fand anschließend seinen Weg in die King-James-Bibel. הֵילֵ֣ל haliel kommt von der primitiven Wurzel des Wortes halal, das verschiedene Bedeutungen hat, eine davon ist „leuchten“.