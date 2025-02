Die Welt-Illusion: Die Fälschung der altgermanischen Geschichte durch den Vatikan

Die Fälschung der altgermanischen Geschichte!

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae – dieses „Römische Reich“ bestand bis 1806, und seine Wurzeln reichen angeblich 1.000 Jahre zurück. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Es stellt sich die Frage, ob das Deutsch-Römische Reich, auch Altes Reich genannt, wirklich aus dem Alten Römischen Reich hervorgegangen ist, oder war das angeblich italienische, lateinische Römische Reich nur eine Erfindung des Vatikans, um den Machtanspruch über Europa zu legitimieren?

War das Südeuropa der Antike einfach ein Teil einer Art einheitlichen „Römischen Reiches“ (was auch immer „römisch“ in diesem Zusammenhang bedeuten mag)?

Und was wäre, wenn dieses einheitliche Römische Reich im Laufe der Zeit unter Zersplitterung litt, sodass sich ein Teil des Alten Reiches unter deutscher Herrschaft und ein Teil unter päpstlicher Herrschaft abspaltete?

Das vereinigte Römische Reich

Der deutsche Soziologe Gunnar Heinsohn argumentiert, dass historische Ereignisse, die sich über die Antike und das Frühmittelalter erstreckten, tatsächlich alle gleichzeitig stattfanden. (Die Welt-Illusion: Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien)

Mit anderen Worten müssen das Weströmische Reich, das Oströmische Reich (Byzanz) und das Germanische Römische Reich als Teile einer einzigen vereinten Zivilisation betrachtet werden, die (meiner Einschätzung nach) vor etwa 500 Jahren nach einem weltweiten kataklysmischen Ereignis zusammenbrach.

Dieses Ereignis, möglicherweise eine Naturkatastrophe, löste eine Vorliebe für apokalyptische Erlösungskulte aus, die unter anderem in der biblischen Apokalypse festgehalten sind.

Der russische Wissenschaftler und Chronologiekritiker Anatoly Fomenko gibt an, dass das Buch der Offenbarung kurz nach dem 1. Oktober 1486 n. Chr. geschrieben wurde – gemäß der in den Versen verschlüsselten Sternenkonstellation.

Die Apokalypse oder das Ende der Welt wurde dann für das Jahr 1492 n. Chr. Vorhergesagt – genau 7.000 Jahre nach der Schöpfung im Jahr 5508 v. Chr., gemäß dem byzantinischen Kalender.

Aus dieser Zeit stammen die meisten Illustrationen der Apokalypse, etwa von Albrecht Dürer.

Abb. 44: Albrecht Dürer: „Die vier apokalyptischen Reiter“ (1511).

Zufällig wird das Jahr 1492 vor allem mit einem historischen Ereignis in Verbindung gebracht: der Entdeckung Amerikas. Handelt es sich hierbei um ein bewusst gewähltes Datum, also die symbolische Zerstörung der „Alten Welt“ und den Beginn der „Neuen Welt“?

Das Buch der Offenbarung wurde höchstwahrscheinlich von einem deutschen Autor, nämlich Johannes Reuchlin (1455-1522), geschrieben.

Abb. 45: Architektur von „Germania“.

Wie sich herausstellt, gab es hier in Deutschland viele Überreste, die nach der modernen Geschichte nur in Rom existieren können. Jetzt wird verständlich, warum die deutsche Kultur und Architektur im Ersten und Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Die wahre Geschichte Deutschlands offenbarte sich in der Architektur.

Abb. 46: Vorher-Nachher-Architektur in Deutschland.

Das Buch „Germania“ des Tacitus (58 n Chr. – 120 n. Chr.) wurde höchstwahrscheinlich irgendwann zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert von vatikanischen Fälschern im Kloster Corvey verfasst.

Die alte und wahre Geschichte Deutschlands lässt sich nicht rekonstruieren, da alle bisherigen Dokumente vernichtet und durch Fälschungen ersetzt wurden. „Germania“ war eines der ersten Propagandawerke des Vatikans mit dem Ziel, die Deutschen als primitive Wilde darzustellen.

Aufgrund der Bücherverbrennungen und Hexenverfolgungen durch die päpstliche Inquisition ist dieses höchstwahrscheinlich in der Renaissance entstandene und nachträglich rückdatierte Fälschungswerk des Tacitus heute fast das einzige „historische“ Dokument, auf das die Deutschen ihr germanisches Geschichtsverständnis stützen.

Im Grunde stammen alle historischen Quellen über das alte Deutschland aus der Feder des Vatikans und seiner Fälscherwerkstätten in der Renaissance. Davon geht auch der Autor und Chronologiekritiker Uwe Topper aus.

Tacitus’ Germania ist nicht 2.000 Jahre alt, sondern wurde vor etwa 300-400 Jahren vom Vatikan verfasst, um die Geschichte Deutschlands nach dem Dreißigjährigen Krieg neu zu schreiben und das Gegenstück des alten vereinten Römischen Reiches zu stürzen. Die Originaldokumente der deutschen Geschichte wurden alle vernichtet.

Abb. 47: Auszug aus „Germania“ von Tacitus, einem Fälschungswerk aus der Zeit der Renaissance.

„Germania Magna“

Die in den fragwürdigen antiken lateinischen Quellen (zum Beispiel in Ptolemäus’ „Geographia Hyphegesis“) beschriebene „Germania Magna“ (offiziell die Bezeichnung des seit langem von den Römern besetzten Siedlungsgebietes der Germanen) wurde wie die gesamte europäische Geschichte weit in die Vergangenheit versetzt.

Doch tatsächlich existierte das Großgermanien nicht erst vor 2.000 Jahren, wie offiziell behauptet, sondern noch vor 400 Jahren – denn das sogenannte Römische Reich Deutscher Nation war das Altgermanien. Die deutsche Geschichte der letzten 400 Jahre seit dem Dreißigjährigen Krieg kann als allmähliche Zerstörung der „Germania Magna“ (lateinisch für Großgermanien) verstanden werden. Altgermanien umfasste vermutlich geographische Gebiete der Schweiz und der Niederlande sowie das heutige Dänemark, Österreich, Ungarn, Frankreich und Teile Osteuropas. Abb. 48: Karte von Ptolemäus, die Germania Magna in der Antike darstellt, einschließlich des „Oceanus Germanicus“ (Deutscher Ozean), der heutigen Nord- und Ostsee. Der Historiker Holger Kalweit behauptet, dass es auf der Erde noch immer einen schwelenden Krieg, einen Urkonflikt zwischen der nordischen Rasse, die aus Hyperborea kam und später in Atlantis in der Nordsee lebte, auf der einen Seite und den Hebräern auf der anderen Seite gibt. Die Hebräer gewannen den Krieg, zerstörten die nordische Kultur und schrieben die Geschichte des alten Germaniens neu, indem sie den Vatikan kontrollierten. Der Sprachwissenschaftler Erhard Landmann war überzeugt, dass die Bibel wahrscheinlich aus alten deutschen Büchern kopiert wurde, deren Bedeutung aufgrund der schlampigen Übersetzung recht schnell verloren ging. Dieser Prozess war beabsichtigt, und die lateinische Sprache wurde wahrscheinlich als künstliche Sprache speziell für diesen Zweck des jesuitischen Kulturkampfes gegen die Germanen geschaffen… Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“. Hier bei Amazon erhältlich. Inhaltsverzeichnis Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4 Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6 Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

