Eine Frau erlebte eine postapokalyptische Zukunft, in der überall um sie herum brennende Glut „wie Regen herabfiel“

Überall auf der Welt haben Männer und Frauen Gottes Träume und Visionen, in denen sie Einblicke in unsere Zukunft erhalten. Oft sind die Dinge, die ihnen gezeigt werden, apokalyptischer Natur. Natürlich steht das in völligem Einklang mit dem, was die Bibel sagt.

In der gesamten Heiligen Schrift wird uns gesagt, dass die Tage unmittelbar vor der Wiederkehr Jesu anders sein werden als alles, was die Menschheit je zuvor erlebt hat. Von Michael Snyder

Wenn wir wirklich in der Endzeit leben, wird es nicht mehr lange dauern, bis die Menschheit eine enorme Menge an Tod und Zerstörung erleben wird. Es ist unnötig zu sagen, dass eine solche Botschaft bei der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung nicht beliebt ist.

Anfang dieser Woche erhielt ich eine E-Mail von einer Frau aus Wisconsin namens Heather, die meine Aufmerksamkeit wirklich erregte. Nachdem sie meinen jüngsten Traum über Präsident Trump gelesen hatte , fühlte sie sich gezwungen, mir einen äußerst lebhaften Traum zu schicken, den sie im Dezember 2024 hatte, weil sie das Gefühl hatte, dass er damit zusammenhängen könnte.

Nachdem ich gelesen hatte, was Heather mir geschickt hatte, fragte ich sie, ob ich es mit euch allen teilen könnte. Zum Glück kam sie meiner Bitte nach. Im Folgenden ist Heathers Bericht darüber, was ihr im Dezember 2024 gezeigt wurde …

Lieber Michael,

Ich möchte zunächst ein paar Dinge erklären – ich bin ein Mensch, der sich kaum an seine Träume erinnert, meistens nur an kleine Bruchstücke seltsamer Details, die mir im Laufe des Tages einfallen. Wenn ich mich an etwas Kleines erinnere, kann ich normalerweise sagen: „Oh, das macht Sinn, weil ich diesen Film vor dem Schlafengehen gesehen habe.“

Ich sage das, um zu betonen, dass ich kein lebhafter Träumer bin und nie einer war. Ich wurde 2020 gerettet, ich bin durch und durch Jesus, egal was passiert. Ich bete den ganzen Tag, so viel ich kann, ich lese und höre Gottes Wort so viel ich kann und ich glaube zu 100 %, dass wir das durchleben, wovon Jesus in Matthäus 24 gesprochen hat. Ich glaube, die Trübsal wird bald beginnen.

Als ich gerettet wurde, bat ich Gott, mir zu „zeigen“, dass Er real war – und was Er mir zeigte, erschütterte mich zutiefst. Es war das unglaublichste und erschreckendste Ereignis, das ich je erlebt habe. Ich war hellwach, und Er brachte mich irgendwohin, um mir zu zeigen, dass Er real war. Es ließ KEINEN Zweifel daran, dass Gott real war und dass das, was Er in Seinem Wort schrieb, die Wahrheit war. (Die Hopi-Prophezeiungen: Zeichen deuten auf das nahende Ende der Vierten Welt hin)

Schneller Vorlauf bis Mitte 2024. Ich hatte monatelang gebetet und Gott gebeten, mir zu sagen, ob ich seine Worte richtig interpretierte, dass wir uns dem Ende näherten. Ich bat Ihn erneut, es mir zu „zeigen“. Da hatte ich meinen ersten Traum/meine erste Vision. Die Einzelheiten hebe ich mir für ein anderes Mal auf, aber wieder einmal ließ das, was Er mir zeigte, keinen Zweifel.

Ich erzählte es nur meinem Mann und meinen Eltern, weil man sich fast verrückt fühlt – es machte mich körperlich krank und die Einzelheiten waren so scharf und lebendig, dass sie sich in mein Gedächtnis einbrannten. Ich wusste, dass dies eine Vision von Gott war. Ich betete um mehr Klarheit und schließlich glaube ich, dass Er sie mir gab.

Ok, jetzt kommen wir zum Grund, warum ich Ihnen eine E-Mail geschrieben habe: Ich habe monatelang gebetet und Gott gebeten, mir zu sagen, ob ich die Bibel richtig interpretiert habe und Amerika für das geheimnisvolle Babylon halte.

Ich habe ihn erneut gebeten, mir zu „zeigen“, was mit uns geschehen würde (ich bin Amerikanerin und lebe in Wisconsin), und ich hatte meinen zweiten Traum/meine zweite Vision vor 2 Monaten, ungefähr im Dezember 2024. Ich nenne es einen Traum/eine Vision, weil ich im Bett lag und schlief, ABER irgendwie wach war und voll und ganz spürte, was ich sah.

Das und die Einzelheiten, jedes kleine Detail, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt, und das ist mir beim Träumen einfach nie passiert, nie. Außer diese beiden Male. Nachdem ich den Traum hatte, habe ich um Klarheit gebetet. Ich habe jeden Tag um Klarheit gebetet, und letzte Nacht bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe Ihre E-Mail gesehen .