Die Brustkrebsdiagnosen sind bei Amerikanerinnen, die mit Covid mRNA-„Impfstoffen“ geimpft wurden um über 1000% gestiegen, seitdem die Covid-mRNA-Injektionen Anfang 2021 für den öffentlichen Gebrauch freigegeben wurden.

Dies betrifft insbesondere junge Frauen und Frauen unter 45 Jahren. Von 2019 bis 2021 wurden pro Jahr etwa 26.000 Fälle von Brustkrebs registriert.

Diese Zahl stieg jedoch im Jahr 2022 sprunghaft an und erreichte 2023 ein noch nie dagewesenes Niveau. Im Jahr 2023 wurden schockierende 297.000 Fälle von Brustkrebs registriert, was einen atemberaubenden Anstieg von 1042,3% in nur fünf Jahren bedeutet! (Vorsicht! Russland gibt die Entwicklung eines Krebsimpfstoffes bekannt, der allen Bürgern kostenlos zur Verfügung steht)

Der Anstieg der Brustkrebsfälle fällt mit einem hohen Prozentsatz von 90% der amerikanischen Frauen zusammen, die mindestens eine Dosis eines Covid-mRNA-„Impfstoffs“ erhalten haben. Befürworter der Naturheilkunde argumentieren, dass der Anstieg der Krebsfälle, insbesondere der aggressiven Krebsarten und der Krebsarten im Spätstadium bei jungen Menschen, in direktem Zusammenhang mit der Verabreichung von COVID-19-„Impfstoffen“ steht.

Die Autorin vermutet, dass die rasche Zunahme von Krebsfällen, insbesondere bei Menschen ohne familiäre Vorbelastung, von der medizinischen Gemeinschaft übersehen oder ignoriert wird, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden, wenn man sich gegen die „Impfstoffe“ ausspricht. (Bestatter schlägt Alarm: „Jünger und mehr Tote als je zuvor – alle geimpft!)

Die von cancer.org gesammelten Daten zeigen, dass die Brustkrebsfälle bei Amerikanern unter 45 Jahren seit der Einführung der Covid-mRNA-„Impfung“ Anfang 2021 sprunghaft angestiegen sind.

In den Jahren 2019, 2020 und 2021 wurden im amerikanischen Gesundheitswesen etwas mehr als 26.000 Fälle von Brustkrebs dokumentiert. Diese Zahl entspricht in etwa den Zahlen der Vorjahre.

Im Jahr 2021 erhielten dann 90% der amerikanischen Frauen mindestens eine mRNA-Injektion. Im Jahr 2022 schoss die Zahl der Brustkrebsfälle in nur einem Jahr, um mehr als 20.000 Fälle auf 47.000, in die Höhe.

Im Jahr 2023 dokumentierte das öffentliche Gesundheitssystem satte 297.000 Brustkrebsfälle, was einem Anstieg von über 1000% entspricht.

Der alarmierende Anstieg der hochaggressiven Krebsarten, die in den späteren Stadien diagnostiziert werden, hat die so genannten „Experten“ in der medizinischen Gemeinschaft verblüfft.

Mehrere Experten schlagen jedoch Alarm wegen der Zunahme des Phänomens, das als „Turbokrebs“ bezeichnet wird. Einer der Experten, der die Öffentlichkeit vor diesem Problem warnt, ist der renommierte Onkologe Dr. William Makis. In einem Interview in der „The Shannon Joy Show“ warnte der führende Onkologe:

Onkologen dürfen Ihnen nur teure Medikamente, teure Chemotherapien, teure Immuntherapien anbieten, die manchmal zehn- oder hunderttausende von Dollar kosten.

Und ich kann Ihnen sagen, dass an diesen mRNA-‚Krebsimpfstoffen‘, die sie vorantreiben werden, Moderna bereits mit Phase-3-Studien in Großbritannien und Australien arbeitet. Diese mRNA-‚Krebsimpfstoffe‘, wissen Sie, wie hoch die Kosten dafür sind?

Es sind etwa 500.000 US-Dollar pro Behandlung und sie werden es ‚Krebsheilung‘ nennen. Sie werden also versuchen, es aufzupolieren, damit es so aussieht, als würde es funktionieren. …..indem sie es wahrscheinlich mit einigen etablierten Krebsmedikamenten kombinieren. U

nd sie werden ein Preisschild mit 500.000 Dollar daran befestigen. Denn ich glaube nicht, dass es funktioniert. In allen klinischen Studien, die ich bisher gesehen habe, sprechen sie von einer 10- oder 20-prozentigen Verbesserung. Dieses Zeug funktioniert nicht.

Joy bat Makis zu klären, ob der neue „Krebs-Impfstoff“ die gleiche „mRNA-Plattform“ wie die Covid-Injektionen verwendet. Die Moderatorin merkte an, dass der „Impfstoff“ zur Behandlung der „Turbokrebsarten, die von der mRNA-Plattform“ für die Covid-Injektionen erzeugt werden, verwendet werden würde.