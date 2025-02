Finanzmarkt Crash: Ist dieses Mal alles anders?

„Wir werden in unserer Zeit keine weiteren Crashs erleben.“ – John Maynard Keynes, führender britischer Ökonom, 1927

„Die Aktienkurse haben anscheinend ein dauerhaftes Hoch erreicht. Ich glaube nicht, dass es bald, wenn überhaupt, zu einem Einbruch um 50 oder 60 Punkte vom aktuellen Niveau kommen wird, wie (die Bären) es vorhergesagt haben. Ich erwarte, dass der Aktienmarkt innerhalb weniger Monate deutlich höher liegen wird.“ – Irving Fisher, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, 17. Oktober 1929

Die Lehre aus der Geschichte ist, dass es dieses Mal nie anders ist. Eine weitere Lehre ist, niemals den „Experten“ zu glauben, die davon profitieren, dass die bestehende Blase aufgeblasen bleibt, und die finanzielle Anreize haben, sie durch Lügen noch weiter aufzublasen.

Ich frage mich, ob Keynes und Fisher auch nur im Geringsten beschämt waren, als der Markt 1932 seinen Tiefpunkt erreichte, 89 % unter seinem Höchststand von 1929. Wahrscheinlich nicht. „Experten“ suchen sich einfach ihren nächsten Betrug.

Die obige Grafik zeigt mehrere Manien in den letzten sechzig Jahren, in denen sich über mehrere Jahre hinweg Marktblasen bildeten, die dann um 50 bis 80 % kollabierten, nachdem die Manie abgeebbt war und der Hype-Maschine die heiße Luft der „Experten“ ausgegangen war.

Die aktuelle Magnificent-7 -Manie stellt alle anderen Manien in den Schatten. Die Aktien sind um den Faktor 30 gestiegen.

Zum Vergleich: Der Nasdaq 100 stieg vor dem Zusammenbruch der Dotcoms um den Faktor 12. Die Magnificent-7- Aktienkurssteigerungen über zehn Jahre sind: Amazon +1.027 %, Apple +1.294 %, Google +586 %, Meta +1.011 %, Microsoft +1.254 %, NVIDIA +38.130 %, Tesla +3.993 %.

Ich frage mich, ob die Viehtreiber, die sich den Titel „Die glorreichen Sieben“ ausgedacht haben , wissen, dass er aus einem klassischen Western von 1960 stammt, in dem unter anderem Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson und James Coburn die Hauptrollen spielten. (Es geht nicht um Geld. Es geht darum, eine Botschaft zu senden)

Ich frage mich auch, ob sie wissen, dass die Mehrheit der „ glitzernden Sieben“ am Ende des Films bei einer Schießerei abgeschlachtet wurde. Hoffen wir, dass diese „unbesiegbaren“ Vieh-Cowboys nicht dasselbe Schicksal ereilt.

Eine weitere Lehre aus früheren Blasen ist, dass die Anzahl der Aktien, die die Blase anführen, umso geringer wird, je näher man dem platzenden Punkt kommt.

Der S&P 500 ist in den letzten zwei Jahren um 57 % gestiegen, wobei 75 % dieses Gewinns auf diese sieben Aktien zurückzuführen sind. Man weiß nie, was den Zusammenbruch auslösen wird, aber sobald irrationale Überschwänglichkeit in irrationale Angst umschlägt, ist Vorsicht geboten.

Die Angst, die DeepSeek vor ein paar Wochen auslöste, hat Nvidia innerhalb weniger Tage um 20 % geschmälert. Eine Rezession oder die Wiedererlangung des gesunden Menschenverstands der Anleger werden ausreichen, um den nächsten Börsencrash auszulösen.

„Das Verantwortungsbewusstsein der Finanzwelt für die Gemeinschaft als Ganzes ist nicht gering. Es ist nahezu gleich Null. Vielleicht ist das angeboren. In einer Gemeinschaft, in der es vor allem darum geht, Geld zu verdienen, lautet eine der notwendigen Regeln: Leben und leben lassen.

Sich gegen den Wahnsinn auszusprechen, kann diejenigen ruinieren, die ihm erlegen sind. Deshalb schweigen die Weisen an der Wall Street [und in der Klasse der Fachleute und Akademiker] fast immer.“ – John Kenneth Galbraith, Der große Crash von 1929

Galbraith bringt einen Punkt vor, der heute mehr zutrifft als 1929. Die Gauner der Wall Street scheren sich einen Dreck um Sie, die Gemeinschaft, die Nation oder irgendjemanden außer sich selbst.

Das Mantra „Gier ist gut“ bestimmt jede ihrer Entscheidungen. Wenn sie die Möglichkeit haben, das System zu ihren Gunsten zu manipulieren, tun sie es. Sie betreiben Insiderhandel.

Sie bestechen Politiker. Sie zwingen die Weicheier der Federal Reserve, die Zinsen zu senken. Sie tun alles, damit die Party weitergeht. Wenn es spät wird und sie beschließen, die Party zu verlassen, locken sie die Hinterwäldler mit der Zusicherung nie endender positiver Renditen auf den Markt.

Die Stimmung unter den Kleinanlegern ist derzeit auf einem Allzeithoch. Die Margin-Schulden sind fast so hoch wie nie zuvor. Das kluge Geld verlässt den Markt, während die dummen Geldgeber Milliarden in den Markt strömen. Sie haben vergessen, wie sie 2001 und 2008 abgezockt wurden. Na ja.

Vielleicht lernen sie es dieses Mal. Dieses Mal ist es anders, denn wir befinden uns mitten in einer Blase, in der alles möglich ist. Der nationale Case-Shiller-Hauspreisindex ist auf einem Allzeithoch, 85 % höher als der vorherige Blasenhöchststand 2007 und 130 % höher als der Tiefststand nach der Blase 2012.

Eine Hauspreisblase mit Hypothekenzinsen von 7 % sucht ihren Höhepunkt.

Die Zinssätze sind gestiegen, seit Powell den Forderungen seiner Wall-Street-Eigentümer nachgegeben und begonnen hat, die Zinsen zu senken, während die Märkte auf Allzeithochs sind und die Inflation ganz sicher nicht unter Kontrolle ist. Er hat die Kontrolle über die Zinsen verloren.

Er hat die Zinsen gesenkt, weil die Bilanzen der Wall-Street-Banken über 500 Milliarden Dollar an nicht realisierten Anleiheverlusten aufweisen und die Bilanzen seiner eigenen Federal Reserve 1,3 Billionen Dollar betragen.

Ich frage mich, ob ein Börsen- und Immobiliencrash diese Banken zwingen würde, diese Verluste zu realisieren, um Bargeld zu beschaffen. Das würde einen Dominoeffekt auslösen. Ich erwarte, dass dieser Crash groß, schlimm und schnell sein wird.

Ich glaube nicht, dass es ein langer und mühseliger Prozess sein wird, aber wer weiß. Viele der heutigen, von ADHS geplagten Anleger haben noch nie einen echten Bärenmarkt erlebt, wie ihn Galbraith weiter unten beschreibt.

„Das Schlimmste wurde immer schlimmer. Was an einem Tag wie das Ende aussah, erwies sich am nächsten Tag als nur der Anfang. Nichts hätte raffinierter geplant werden können, um das Leid zu maximieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass so wenige Menschen wie möglich dem allgemeinen Unglück entgehen.

Der glückliche Spekulant, der über die Mittel verfügte, um den ersten Margin Call zu bedienen, erhielt bald einen weiteren und ebenso dringenden, und wenn er diesen erfüllen konnte, würde es noch einen weiteren geben. Am Ende wurde ihm sein ganzes Geld abgenommen und er war verloren.

Der Mann mit dem klugen Geld, der sicher aus dem Markt raus war, als der erste Crash kam, ging natürlich wieder hinein, um Schnäppchen zu machen.

