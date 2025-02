Ihr Körper entwickelt sich zu einer kristallinen Struktur (Sie sind magisch)

Teile die Wahrheit!

Können Sie die Veränderung spüren?

Wir transformieren und entwickeln uns zu den fortschrittlichsten Versionen unserer selbst.

Während wir Menschen uns zu einer höheren Bewusstseinsebene entwickeln, kommt es auf genetischer Ebene zu tiefgreifenden Veränderungen.

Unser Körper entwickelt sich von einer kohlenstoffbasierten zu einer kristallinen Struktur – eine Vorhersage, die sich in der New-Age- und metaphysischen Literatur als beliebt erweist.

Sie sind Teil des Großen Erwachens des Planeten Erde und benötigen daher einen neuen Körper, um Ihr Licht so weit wie möglich zu verbreiten!

Von der Verankerung in 3D transzendieren wir das 4D-Erwachen (des Astralkörpers und höher) zur 5D-Zeitlinie.

Auch wenn Sie die Umwandlung Ihres Körpers in eine kristalline Struktur vielleicht nicht miterleben können, werden Sie die Veränderung während Ihrer Reise des spirituellen Erwachens wahrscheinlich spüren oder fühlen.

Verstehen Sie Ihren kristallinen Lichtkörper

Der kristalline Körper oder „Lichtkörper“ gilt als letztes Entwicklungsstadium der physischen Form eines Menschen. Er stellt einen reineren, erleuchteteren Daseinszustand dar.

Wie Sie vielleicht bereits wissen, steigt die Erde vom 3D-Bewusstsein ins 5D-Bewusstsein auf. Ein kristalliner Lichtkörper ist eine notwendige evolutionäre physische Form, die Ihr fünfdimensionaler Geist und Ihre fünfdimensionale Seele nutzen werden.

Einfach ausgedrückt: Wenn Sie in der Glückseligkeit des 5D-Bewusstseins schwelgen möchten, sollten Sie besser damit beginnen, Ihren kristallinen Lichtkörper zu nähren und zu akzeptieren!

Anhänger der Theorie der kristallinen Transformation glauben, dass sich der Mensch fortschreitend in silikose- oder kristalline Lichtwesen verwandelt .

Aus traditioneller biologischer Sicht bestehen menschliche Zellen hauptsächlich aus Kohlenstoff.

Sie fragen sich , wie das passiert ?

Die Theorie des kristallinen Körpers basiert auf der Idee, dass ruhende DNA-Stränge in unserem Körper aktiviert werden – was die Umwandlung in eine kristalline Struktur vereinfacht.

Da kristalline Moleküle erheblich mehr Licht speichern können , ist unser Körper beim Aufstieg in die 5. Dimension besser in der Lage, höhere Bewusstseins- und Energiefrequenzen aufrechtzuerhalten.