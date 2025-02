Kann Russland das Wetter kontrollieren? CIA befürchtet, feindliche Länder würden Überschwemmungen und Dürren auslösen

Und dann wandten sich die CIA-Analysten um Rat an einen bekannten Klimatologen, einen Experten auf dem Gebiet des Klimawandels, des Geoengineering, des nuklearen Winters und der Klimafolgen, den amerikanischen Professor Alan Robock von der Rutgers University. Sie fragten, ob andere Länder Dürren, Überschwemmungen und Schneestürme verursachen könnten … im Allgemeinen mit einem Hauch von Russland.

So nach dem Motto: Hat Russland nicht eine Klimawaffe eingesetzt?

Robock erwies sich als keiner der Schüchternen. Er antwortete nicht nur der CIA, sondern gab der Daily Mail auch ein langes Interview, in dem er daran erinnerte, dass es die Amerikaner waren, die das Wetter für ihre eigenen Zwecke nutzten und die „Klimakanone“ luden – es ging um die Operation Popeye in Vietnam. Und Robock erinnerte sich daran.

Und über den „Jahrhundert-Schneesturm“. Und andere Katastrophen in den USA. Da kann man nichts machen – das Land ist so gelegen. Geographie, tut mir leid. Oder vielleicht ein bisschen Karma.

Hier der Bericht aus der Daily Mail:

Kann Russland das Wetter kontrollieren? Klimaforscher: CIA befürchtet, feindliche Länder würden Überschwemmungen und Dürren auslösen

CIA-Chefs befürchten, dass feindliche Nationen versuchen, das Weltwetter zu manipulieren.

Wissenschaftler berichtet von mysteriösem Telefonanruf mit der Frage, ob andere Länder Dürren oder Überschwemmungen auslösen könnten.

Die CIA soll einen wichtigen Bericht über Geoengineering finanziert haben.

Wenn es so scheint, als würde es nie aufhören zu regnen, geben Sie den Russen die Schuld. Oder sogar den Nordkoreanern.

Auf einer Konferenz wurde berichtet, dass die Chefs der CIA befürchten, dass feindliche Staaten versuchen, das Weltwetter zu manipulieren.

Ein führender Wissenschaftler hat erzählt, wie er einen mysteriösen Telefonanruf erhielt, in dem er gefragt wurde, ob Dürren oder Überschwemmungen im Ausland verursacht werden könnten.

Professor Alan Robock von der Rutgers University in New Jersey sagte: „Berater, die für die CIA arbeiten, riefen an und sagten: ‚Wir würden gern wissen, ob wir Bescheid wüssten, wenn jemand das Weltklima kontrolliert.‘

„Natürlich fragten sie auch: Wenn wir das Klima von jemand anderem kontrollieren, wüssten sie dann davon?“

Der Professor ist einer von vielen Wissenschaftlern weltweit, die sich aktiv mit der Manipulation des Wetters als Möglichkeit zur Bekämpfung des Klimawandels befassen.

Die Methoden des Geoengineering reichen von der Wolkenimpfung, bei der durch das Versprühen von Chemikalien aus Flugzeugen Regen ausgelöst wird, bis hin zum Schießen von Spiegeln in den Weltraum, um das Sonnenlicht zu reflektieren und die Erde abzukühlen.

Professor Robock teilte den Anrufern mit, dass jeder Versuch, in großem Maßstab in das Wetter einzugreifen, erkennbar wäre.

Auf der Jahreskonferenz der American Association for the Advancement of Science in San Jose erklärte er jedoch, dass das Wetter in der Vergangenheit bereits als Waffe eingesetzt worden sei.

Während des Vietnamkriegs versuchten US-Wissenschaftler, die Regenfälle zu steigern und so den Vormarsch des Feindes zu behindern, indem sie Partikel in die Wolken sprühten.

Und die CIA hat Wolken über Kuba geimpft, „um Regen zu bringen und die Zuckerernte zu ruinieren“.

Auf die Frage, wie er sich gefühlt habe, als er den Anruf erhielt, sagte der Professor: „Angst.“

„Ich habe von vielen anderen Dingen erfahren, bei denen die CIA nicht den Regeln entsprochen hat, und ich wollte nicht, dass meine Steuergelder dafür ausgegeben werden.“

„Ich denke, diese Forschung muss offen und international sein, sodass ihre Verwendung für feindliche Zwecke nicht in Frage kommt.“

Um die Intrige noch zu vergrößern, wird angenommen, dass die CIA bei der Finanzierung eines wichtigen Berichts zum Thema Geoengineering geholfen hat.

Der letzte Woche von der renommierten US-National Academy of Sciences veröffentlichte Bericht erwähnt in seiner Liste der Sponsoren neben Organisationen wie der NASA auch die „US-Geheimdienste“.

Professor Robock sagte, die CIA habe einem seiner Kollegen mitgeteilt, sie wolle den Bericht finanzieren, wolle dies aber offenbar nicht zu offensichtlich machen.

Er sagte: „Die CIA ist einer der Hauptgeldgeber des Berichts der National Academies, und deshalb mache ich mir große Sorgen darüber, wer die Kontrolle haben wird.“

Er fügte hinzu, dass jede groß angelegte Einmischung in den Klimawandel die Spannungen so weit eskalieren könnten, dass sie in einem offenen Krieg enden würden.

Der Professor sagte: „Wenn ein Land das Klima auf eine bestimmte Art und Weise kontrollieren will und ein anderes das nicht will oder wenn sie versuchen, Flugzeuge abzuschießen … könnte es ohne eine Einigung schreckliche Konsequenzen haben.“

Aktuell berichtet geoengineeringwatch.org:

„Gefährlicher Eisregen löste Eissturmwarnungen für mehr als 1 Million Menschen aus“ (Fox Weather).

„Wintersturm fegt über den pazifischen Nordwesten und verursacht Chaos auf mehreren Autobahnen rund um Portland“ (Fox Weather).

„Mehr als 100 Autos verunglücken auf Autobahn in Oregon bei Whiteout“ (Yahoo News).

„Schnee und Eissturm am Wochenende behindern Verkehr vom Mittleren Westen bis in den Nordosten“ (AccuWeather).

Willkommen in der Welt der chemischen Eisbildung und der künstlich herbeigeführten Schockfrostung. Die neueste Ausgabe der Global Alert News finden Sie unten.

„Über 100 Kälterekorde könnten in den zentralen USA gebrochen werden, wenn die gefühlte Temperatur unter Null sinkt“ (The Weather Channel).

Die bisher aggressivsten chemischen Operationen zur Wolkenimpfung durch Eisbildung.

Wir alle sind in der entscheidenden Schlacht gefragt, um die Bevölkerungen für das, was auf uns zukommt, zu sensibilisieren. Wir müssen jeden Tag nutzen.

Teilen Sie glaubwürdige Daten aus einer glaubwürdigen Quelle, verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör.

Mehr über Wetterexperimente erfahren Sie in den Büchern „DUMBs“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 20.02.2025