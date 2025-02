Medium mit Energie-Update: Der Neo-Moment in der Matrix (Video)

Teile die Wahrheit!

Die aktuelle Energie bezeichnet das bekannte Medium Kerry K. als Push-Pull. Diese besondere Energie sorgt für viel Dichte und zieht uns in eine höhere Ausrichtung unseres Selbst. Wie wir richtig mit dieser Energie umgehen, den Aufstiegsprozess unterstützen können, um uns von der falschen Matrix zu lösen und in den Neo-Moment zu gelangen, verrät das Medium in einem neuen Video. Von Frank Schwede

Die Menschheit befindet sich im Aufwachprozess. Sie erkennt langsam, dass sich der Alltag verändert hat. Vieles funktioniert nicht mehr so leicht wie in der Vergangenheit. Plötzlich werden uns Dinge bewusst, über die wir früher nicht nachgedacht haben, weil wir sie für normal hielten.

Jetzt ist die Zeit der Innenschau gekommen. Die aktuell sehr starke Energie macht es möglich. Medium Kerry K. bezeichnet sie als Push-Pull. Sie ist geprägt durch eine besonders hohe Dichte und sie zieht uns in eine höhere Ausrichtung unseres Selbst, um uns von der falschen Matrix zu lösen.

Nach Worten des Mediums findet dieser für viele nicht ganz leichte Prozess in Verbindung mit einem ausgeprägten Blick auf die Realität statt, vor der die meisten in der Vergangenheit geflohen sind. Was jetzt an die Oberfläche kommt, sind verdrängte Altlasten, sagt Kerry K.

„Das sind die Dinge, die im Unterbewusstsein festsitzen und jetzt an die Oberfläche kommen. Dinge, die viele von uns früher verleugnet haben. Wenn wir etwas ignorieren, verschwindet es nicht wirklich, sondern es wandert in den Speicher, ins Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein musst du dir wie einen riesigen Speicher vorstellen.“

Jetzt leert sich der Speicher. Unser Unterbewusstsein wird von den Altlasten gereinigt. Das ist einer der Gründe, weshalb jetzt unser Bewusstsein die Kontrolle übernommen hat. (Medium verrät: Krasse Prognose für 2025 – das alte System zerfällt (Video))

Es packt uns buchstäblichen an den Kragen und zieht uns in die höhere Resonanz. Ein Prozess, der für viele nicht einfach ist, weil es für die Innenschau vor allem eins erfordert – viel Mut, betont Kerry K.:

„Das eigene Potential spüren, kann sehr unangenehm sein und zunächst ein Gefühl der Schockstarre auslösen. Auch ein Gefühl der Unwürdigkeit kann es hervorrufen. Die Frage ist jetzt, wie gehst du mit den Bildern um, die dir gerade vorgesetzt werden.“

Jetzt geht es darum, die eigenen Werte zu erkennen und zu leben, weil jeder als Schöpferwesen zu Höherem berufen ist. Kerry K. erklärt, dass die wahre Erleuchtung für gerade wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel kommt. Jeder bekommt seine eigene Kraft und Stärke vor Augen geführt. Es ist der berühmte Aha-Moment.

Das kann sogar auf unterschiedliche Weise geschehen. Viele haben ungewöhnliche Träume in der Nacht, andere haben Tagträume vom Ausstieg aus dem System, um etwas völlig Neues anzufangen.

So verrückt das vielleicht auch klingt, Kerry K. empfiehlt, sich näher mit diesen Träumen zu befassen, weil sie uns vielleicht zu unserer wahren Berufung führen, an den Ort, weshalb wir auf der Erde inkarniert sind. Das Medium empfiehlt:

„Erlaube dir diesen Moment der Träume. Wenn du das nicht tust, blockierst du dich selbst und die großartigen Potentiale, die dein höheres Bewusstsein dir gerade vor die Füße legt.“

Der inneren Stimme und Bestimmung folgen

Oft war es in der Vergangenheit so, dass wir unsere Träume, Wünsche und Vorstellung nur als belanglose Fantastereien abgetan haben, weil wir von Kindesbein konditioniert wurden, vernünftig zu sein.

Wir wurden erzogen, realistisch zu sein. Doch was ist realistisch – das, was man uns in der falschen Matrix in der Schule gelehrt hat? Die Realität ist oft ganz anders, als wir uns das in der Vergangenheit vorstellen konnten.

Jetzt hat sich die Energie geändert und jeder bekommt nun die einmalige Chance, die wahre Realität zu erkennen, gegen die die Mehrheit nahezu ihr gesamtes Leben Widerstand geleistet hat.