Migrationsterror war lange geplant: EU soll „Homogenität ihrer Mitgliedsstaaten untergraben“, forderte UN schon 2012

Wer dachte, die millionenfache Aufnahme von mehrheitlich muslimischen Migranten, die ganz Westeuropa in eine existenzielle Krise gestürzt hat, sei 2015 einfach zufällig zustande gekommen und nicht bloß auf das Versagen der Merkel-Regierung zurückzuführen, hätte es bereits 2012 besser wissen können.

Damals erklärte Peter Sutherland, der damalige UN-Sonderbeauftragte für Migration, vor dem Unterausschuss für innere Angelegenheiten des britischen Parlaments, die EU sollte ihr Bestes tun, um die „Homogenität“ ihrer Mitgliedsstaaten zu untergraben.

Der zukünftige Wohlstand vieler EU-Staaten hänge davon ab, dass sie multikulturell werden. Migration sei eine „entscheidende Dynamik für das Wirtschaftswachstum“ in einigen EU-Ländern, „wie schwierig es auch sein mag, dies den Bürgern dieser Staaten zu erklären“, so Sutherland.

Das Hauptargument für die Entwicklung multikultureller Staaten sei eine alternde oder schrumpfende einheimische Bevölkerung, gerade in Ländern wie Deutschland oder den südlichen EU-Staaten. Das Vereinigte Königreich habe vorgemacht, wie es gehe.

Er forderte sogar ganz offen, die EU solle „Gefühle der Homogenität und des Unterschieds zu anderen“, wie sie in Großbritannien immer noch gepflegt würden, „nach Kräften untergraben“. (Wie die Massenmigration Deutschland zerstört… am Beispiel von Pirmasens – Baerbock lügt rotzfrech im Bundestag)

Hier wurde also schon vor 13 Jahren das Horrorszenario vorweggenommen, dem Europa sich heute gegenübersieht. Das absurde Argument, die europäischen Staaten seien aus wirtschaftlichen Gründen auf Migration von überall angewiesen, wird nach wie vor benutzt, um den unaufhörlichen Massenzustrom zu rechtfertigen, der ganze Länder ins Chaos und in bürgerkriegsartige Spaltungen stürzt.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) spult exakt diese Leier in seinem aktuellen Bericht ab.

Auf Sutherlands ungeheuerliche Aussagen angesprochen, erklärte die EU-Kommission damals, im Laufe der Geschichte seien Menschen umgezogen, und ihre Migration habe „zu einem Austausch von Ideen, Werten, Wissen und Kultur beigetragen“.

Man lebe bereits in multikulturellen Gesellschaften, „in denen verschiedene Gemeinschaften miteinander in Kontakt treten müssen“. Die Grundrechte stünden im Mittelpunkt der europäischen Gesetzgebung, und dazu gehöre auch die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

Die Mitgliedstaaten hätten das Recht, „den Umfang der Zulassung von Drittstaatsangehörigen festzulegen, die aus Drittländern in ihr Hoheitsgebiet kommen, um Arbeit zu suchen, unabhängig davon, ob es sich um eine abhängige oder eine selbständige Tätigkeit handelt“.

Sutherland starb Anfang 2018. Die Folgen der praktischen Umsetzung seiner Vision konnte er also noch sehen. Inzwischen übersteigen sie in ihrer Barbarei die schlimmsten Vorstellungen.

Sie tragen nicht zum Wohlstand der Aufnahmeländer bei, sondern zu deren kultureller und sozialer Vernichtung. Sutherland war das perfekte Beispiel für einen Technokraten, der sich weltfremde Konzepte ausdachte, deren Konsequenzen ein beispielloses Desaster angerichtet haben, von dem sic Europa nie mehr erholen wird.

Und der Typus, den er verkörperte, sitzt noch immer an allen Schalthebeln der Macht.

Es geht einfach so weiter wie bisher: Asylanträge im Januar gestiegen

Es geht ungehemmt einfach weiter: Im Januar wurden in Deutschland deutlich mehr Asylanträge gestellt als im Dezember. Die mit Abstand meisten Antragsteller kamen aus dem kriegsfreien Syrien. Zwei weitere Islam-Länder liegen dann fast gleichauf.

Auch im Jahr 2025 bleibt Syrien die unangefochtene Nummer eins unter den Herkunftsländern von Asylbewerbern, die nach Deutschland hereinflüchten.

Laut der aktuellen Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stieg die Zahl der Asylerstanträge im Januar 2025 um 22,5 Prozent auf insgesamt 14.920 Anträge.

Obwohl dies weniger ist als im Januar 2024 (26.376 Anträge), zeigt sich ein klarer Trend: Die Asylzahlen steigen wieder – und das vor allem aus Syrien.

Im Januar 2025 kamen 30,4 Prozent aller Asylbewerber aus Syrien, gefolgt von dem muslimischen Massenheer aus Afghanistan (13 Prozent) und der Türkei (11,2 Prozent).

Ein bemerkenswerter Teil dieser Anträge betrifft Kinder syrischer Flüchtlinge, die in Deutschland geboren wurden, was die Ausmaße der muslimischen Umvolkung in der Zukunft verdeutlicht. Trotz des Sturzes von Baschar al-Assad und der angeblich positiven politischen Umwälzungen bleibt Syrien das Haupt-Herkunftsland für Asylbewerber.

Seit dem 9. Dezember 2024 werden syrische Asylanträge nur noch in Einzelfällen geprüft. Grund dafür ist die nach wie vor unübersichtliche Lage in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes durch eine Rebellengruppe unter der Führung der islamistischen Organisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS).

Diese Unsicherheit führt dazu, dass viele syrische Asylverfahren derzeit ausgesetzt oder verzögert werden. Die Bundesregierung beobachtet die Lage weiter, prüft jedoch keine schnellen Lösungen.

Rund 279.000 syrische Migranten leben derzeit mit einem humanitären Aufenthaltstitel in Deutschland, weitere 240.000 Menschen haben einen subsidiären Schutzstatus.

Dieser Schutzstatus wird gewährt, wenn die Person nicht unter den vollen Flüchtlingsschutz fällt, aber in ihrem Heimatland ernsthafte Gefahren drohen.

Aber auch diese Zahl steigt weiter. Nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes warten rund 81.000 syrische Asylbewerber auf eine endgültige Entscheidung, während 7.000 bereits abgelehnt wurden.

Ein weiteres brisantes Thema ist der Familiennachzug. Trotz der offiziellen Begrenzung für subsidiär Schutzberechtigte strömen weiterhin Tausende von Familienangehörigen nach Deutschland.

Momentan leben über 380.000 Menschen mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland, darunter rund 107.000 minderjährige Kinder.

Die ungehinderte Massenmigration aus islamischen Ländern wie Syrien, Afghanistan oder der Türkei.

