Neuer FBI-Direktor: „Wir werden Sie in jedem Winkel dieses Planeten jagen“ (Videos)

„Ich fühle mich geehrt, als neunter Direktor des Federal Bureau of Investigation bestätigt worden zu sein“, schrieb Patel auf X. „Vielen Dank an Präsident Trump und Generalstaatsanwalt Bondi für Ihr unerschütterliches Vertrauen und Ihre Unterstützung.“

Patel gelobte anschließend, das Zweiklassen-Justizsystem, das das FBI jahrzehntelang praktiziert habe, zu beenden und versprach, dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich und transparent zu sein.

„Das FBI hat eine bewegte Vergangenheit – von den „G-Men“ bis zum Schutz unseres Landes nach dem 11. September. Das amerikanische Volk verdient ein FBI, das transparent, rechenschaftspflichtig und der Gerechtigkeit verpflichtet ist“, erklärte er. „Die Politisierung unseres Justizsystems hat das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben – aber das endet heute.“

„Meine Mission als Direktor ist klar: Gute Polizisten sollen Polizisten sein – und das Vertrauen in das FBI soll wiederhergestellt werden“, fügte er hinzu. „Gemeinsam mit den engagierten Männern und Frauen des FBI und unseren Partnern werden wir ein FBI wiederaufbauen, auf das das amerikanische Volk stolz sein kann.“

Patel richtete daraufhin eine düstere Warnung an alle, die dem amerikanischen Volk Schaden zufügen wollen.

„Und an diejenigen, die den Amerikanern Schaden zufügen wollen – betrachten Sie dies als Warnung“, sagte er. „Wir werden Sie in jedem Winkel dieses Planeten jagen.“

„Mission zuerst. Amerika immer. Lasst uns an die Arbeit gehen.“

Unter Patels Führung steht Amerika in den nächsten vier Jahren eine spannende Zeit bevor.

