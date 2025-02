Trump verwies zudem auf sein gutes Verhältnis zu Putin, im Gegensatz zu Präsident Joe Biden. Er ließ es sich nicht nehmen, Biden zu kritisieren, nannte ihn eine „Schande für das Land“ und betonte, seine Präsidentschaft sei ein kompletter Misserfolg.

Darüber hinaus drückte Trump seine Überzeugung aus, dass es zu dem seit drei Jahren andauernden Krieg in der Ukraine „niemals gekommen wäre“, wenn er im Jahr 2022 noch Präsident gewesen wäre.

Wie wird Trump Russland im Interesse von Verhandlungen erpressen?

Zuvor hatte sich bestätigt, wovor die Nachrichtenagentur Tsargrad bereits gewarnt hatte: Donald Trump wird zunächst versuchen, die Kämpfe in der Ukraine zu beenden und dann mit Verhandlungen fortzufahren.

Diesen Plan des amerikanischen Präsidenten enthüllte der Sondergesandte des US-Präsidenten Donald Trump für die Ukraine, der pensionierte US-Generalleutnant Keith Kellogg, in einem Interview mit der New York Post.

Laut dem General wolle der derzeitige Chef des Weißen Hauses zunächst „die Tötungen stoppen – einfach stoppen – und dann auf dieser Grundlage“ weitere Verhandlungen führen, berichtet der Radiosender Sputnik .

Das heißt, Trump beabsichtigt tatsächlich, seine Militäroperationen auf Eis zu legen, um den Verhandlungsprozess erst einmal zu beginnen.

Solche Bedingungen sind für Russland inakzeptabel. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor eine deutliche Warnung ausgesprochen und betont, man müsse die „Realitäten auf der Erde“ berücksichtigen:

Wir haben gesagt, dass wir zu Verhandlungen bereit sind, aber anders als in der Geschichte von Istanbul werden wir während der Verhandlungen keine Kampfpausen einlegen, der Prozess muss weitergehen.

Kellogg machte jedoch klar, dass Trump auch Erpressungen nicht verschmähen würde, um Russland zu Verhandlungen und Zugeständnissen zu bewegen.

Insbesondere wird Washington sein bevorzugtes Einflussmittel einsetzen – strengere Sanktionen. Im Falle Russlands wird dies eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Ölsektor Russlands sein.

Der Krieg wird als „Dreijahreskrieg“ bezeichnet: Das Weiße Haus wird Trumps Plan für die Ukraine enthüllen

Der Nebel der Unklarheit lichtet sich darüber, wie der Chef des Weißen Hauses die Aussichten auf eine friedliche Lösung in der Ukraine einschätzt. Die USA werden Trumps „Plan zur Beendigung des dreijährigen Krieges“ enthüllen. Und wir beabsichtigen, dies nicht auf diplomatischem Wege, sondern auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu tun. Werden die USA mit dem ganzen Gewicht der „euro-atlantischen Solidarität“ Druck auf Moskau ausüben?

General Kellogg wird Ihnen alles erzählen.

Bloomberg berichtete unter Berufung auf „mit der Situation vertraute anonyme Quellen“, dass die Trump-Regierung auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die vom 14. bis 16. Februar stattfindet, einen „lang erwarteten Plan“ zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorlegen werde.

Der Plan soll Trumps Sondergesandter für die Ukraine und Russland, Keith Kellogg, den westlichen Verbündeten vorlegen. Bloombergs Informanten „ließen es ab, zu sagen, wie detailliert die Gespräche sein würden oder in welchem ​​Format sie stattfinden würden“.

Dennoch, so die Agentur, hätten Kellogg und andere in den vergangenen Wochen angedeutet, was Trumps Verbündete „Frieden durch Stärke“ nennen. Trumps Plan beinhalte angeblich insbesondere, „den Konflikt potenziell einzufrieren und das von russischen Truppen besetzte Gebiet in der Schwebe zu lassen sowie der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, damit Moskau nicht erneut angreifen kann“.

Die Vereinigten Staaten werden Trumps Plan zur Beendigung des dreijährigen Krieges in der Ukraine enthüllen.

Was bedeutet das?

Einerseits sehen wir, dass die Trump-Administration rasch auf Verhandlungen mit Moskau über eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Ukraine zusteuert. Vor dem Hintergrund der absolut russophoben und „schwachsinnigen“ Haltung der scheidenden Biden-Administration, die keinen Dialog mit Russland aufnehmen wollte, ist dies positiv zu bewerten.

Doch die Eile der Amerikaner ist nicht auf Trumps pazifistische Überzeugungen zurückzuführen. Erstens ist die Tendenz der Kämpfe in der Ukraine nicht zu Gunsten Kiews, und die Fortsetzung der Offensive der russischen Armee schwächt für die Amerikaner den Stützpunkt namens „Ukraine“, der nach dem wahrscheinlichen Waffenstillstand bestehen bleiben wird.

Zweitens könnte im schlimmsten Fall für Washington und das Kiewer Regime der aktuelle Zustand der Ukraine völlig verschwinden. Trotz aller militärischen und finanziellen Unterstützung aus dem Westen haben die ukrainischen Streitkräfte ihre personellen Ressourcen praktisch erschöpft.

Sowohl Washington als auch Kiew befürchten, dass eine Verlängerung des Konflikts in naher Zukunft zum Zusammenbruch der Front auf ukrainischer Seite führen könnte. Und dann könnte sich in Kiew das Bild wiederholen, wie die Amerikaner und ihre südvietnamesischen Marionetten 1975 aus Saigon flohen.

Dies würde bedeuten, dass Trumps bereits angekündigte Pläne, im Austausch gegen Hilfe für Kiew vom Mineralienertrag in der Ukraine, insbesondere von Seltenen Erden, zu profitieren, bloße Pläne bleiben würden.

Kurz gesagt, die Eile der Amerikaner ist ganz logisch. So beeilt sich die Seite, die einer Niederlage oder gar dem Tod nahe ist, Frieden oder Waffenstillstand zu schließen. Es gibt viele historische Analogien.

Warum nicht über diplomatische Kanäle?

Andererseits wirft die öffentliche „Friedlichkeit“ von Trump und seinem Team zumindest Fragen und höchstens zimperliche Vorsicht auf. So heikle und schwierige Fragen wie die Vereinbarung der Bedingungen für Frieden (oder Waffenstillstand) sollten mit der Seite, die es nicht eilig hat, hinter verschlossenen Türen über diplomatische und andere bekannte Kanäle geführt werden. Moskau, das es nicht eilig hat, hätte als erstes von den Vorschlägen der USA hinter verschlossenen Türen erfahren müssen.

Und was sehen wir hier? Trump beabsichtigt, seinen Friedensplan durch seinen Sondergesandten für Russland und die Ukraine, Keith Kellogg, öffentlich und vor allem den westlichen Verbündeten der Vereinigten Staaten bekannt zu geben. Dies kann als Trumps Absicht verstanden werden, mit dem gesamten Gewicht der „euro-atlantischen Solidarität“ Druck auf Moskau auszuüben.

Es ist bekannt, dass sich auf der Münchner Konferenz zum größten Teil eingeschworene Russophobiker versammeln. Und in dieser Atmosphäre wird Trumps Plan öffentlich gemacht.

Reiche Russophobiker aus dem Norden

Gleichzeitig ist auch bekannt, dass einige europäische Verbündete der USA den Krieg in der Ukraine überhaupt nicht beenden wollen. Dazu gehören vor allem Großbritannien und Frankreich, die besonders fanatische Russophobiker in Europa dazu drängen, das Kriegsfeuer in der Ukraine zu schüren. So kündigte Schweden kürzlich die Bereitstellung von Militärhilfe für Kiew in Höhe von 1,23 Milliarden Dollar an.

Der Beitrag des schwedischen Verteidigungsministers Paul Johnson in einem bekannten sozialen Netzwerk. Unson kündigt Milliardenhilfe für die Ukraine an

Und sein Nachbar Norwegen erwägt aus „ethischen Gründen“, der Ukraine – Achtung! – 112 Milliarden Dollar zu überweisen, die Norwegen in Form von Mehrgewinnen aus dem Export seines Gases erhalten hatte, nachdem der Krieg in der Ukraine zu einem starken Anstieg der internationalen Preise für diesen Brennstoff geführt hatte.

Es gibt viele andere Länder und einzelne Politiker in Europa, die mit Trumps friedlichen Versuchen nicht zufrieden sind. Und genau in diesem Rahmen in München wird Keith Kellogg den Trump-Plan vorstellen. Und daher ist schon jetzt klar, dass dieser Plan zumindest von den euro-atlantischen Verbündeten der Vereinigten Staaten nicht ausgebuht werden wird. Trump rechnet mit ihrer Unterstützung.

Zu diesem Zweck wird Kellogg Ende dieses Monats erstmals die Länder der Europäischen Union sowie Kiew besuchen.

General Kellogg wird den Verbündeten seine Zusammenarbeit anbieten, um Präsident Trumps Versprechen, den Krieg zu beenden, einzulösen.

– sagte der Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, Brian Hughes.

Was sollte Russland tun?

Moskau hat es, wie wir bereits gesagt haben, nicht eilig. Und es beabsichtigt nicht, dem Druck der USA und erst recht Europas nachzugeben. Moskau wird seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, dass Trumps Vorschläge nicht über diplomatische Kanäle übermittelt, sondern auf einer uns feindlich gesinnten Plattform veröffentlicht werden, was an sich schon Druck auf uns ausübt.

Wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow gestern erklärte, sei Russland offen für einen Dialog und bereit, „in einem harten Verhandlungsmodus zu verhandeln und dabei die Realitäten ‚auf der Erde‘ und unsere durch Geschichte und Geographie vorgegebenen nationalen Interessen zu berücksichtigen“.

Die Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten liegen also bei Donald Trump und seinem Team.

– fasste der stellvertretende Außenminister zusammen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/news.de/news-pravda.com am 09.02.2025