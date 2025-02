Super-Bowl-Publikum jubelt Trump zu, buht Taylor Swift aus: „Die Welt heilt!“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Präsident Donald Trump erntete beim Super Bowl riesigen Jubel vom Publikum, während Popstar und demokratische Aktivistin Taylor Swift lautstark ausgebuht wurde.

Trump schrieb Geschichte, indem er als erster amtierender Präsident ein Super Bowl-Spiel besuchte.

Der Präsident verfolgte das Spiel am Sonntag zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles von einer Loge im Superdome in New Orleans aus.

Seine Tochter Ivanka und sein Sohn Eric sowie mehrere Abgeordnete begleiteten ihn an Bord der Air Force One nach New Orleans.

Trump betrat mit Ivanka und Eric das Spielfeld, um vor dem Anpfiff im New Orleans Superdome den Spielern und örtlichen Polizisten die Hand zu schütteln.

Als er das Stadion betrat, um sich kurz mit den Familien der Opfer des Anschlags am Neujahrstag in der Bourbon Street sowie mit Polizisten und Rettungskräften zu treffen, wurde er von der Menge mit Jubel begrüßt. (Was hat Trump wirklich mit Gaza vor? Umsiedlung, Gasvorkommen, Immobilien-Fantasie …)

Swift, die mit dem Chiefs-Spieler Travis Kelce zusammen ist, war ebenfalls im Stadion.

Der Sänger unterstützte die gescheiterte demokratische Kandidatin Kamala Harris bei der Wahl 2024 und den ehemaligen Präsidenten Joe Biden im Jahr 2020.

Als Trump und Swift getrennt auf der Großbildleinwand erschienen, konnten die Reaktionen der Menge noch unterschiedlicher ausfallen.

Das Publikum geriet in helle Aufregung, als Trump auf dem Bildschirm erschien.

Als jedoch Swift auf der Großbildleinwand zu sehen war, brach die Menge in laute Buhrufe aus, die das ganze Stadion erfüllten.

In einem Beitrag auf Truth Social machte sich Trump über Swift lustig, weil sie ausgebuht und gleichzeitig angefeuert wurde.

Trump teilte Videos, die den stürmischen Applaus zeigten, den er erhielt, im Gegensatz zu den Buhrufen, die Swift erhielt, als sie auf der großen Leinwand gezeigt wurde.

Er teilte den X-Beitrag von LibsofTikTok mit der Unterschrift:

„Trump wird beim Super Bowl tosend bejubelt, während Taylor Swift ausgebuht wird.

„ Die Welt heilt! “