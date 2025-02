Trump 2.0-„Reformen“: Wenn die Eliteklasse außer Kontrolle gerät, zerfällt sie in konkurrierende Machtstrukturen

Das bisherige Regierungsmodell, das seit dem Zweiten Weltkrieg in Kraft war, ist bereits am Ende, und die USS Titanic kann nicht länger durch rücksichtslose politische Maßnahmen über Wasser gehalten werden, die von einem schrumpfenden Pool aktiver Steuerzahler finanziert werden .

Gleichzeitig kann das alte Modell nicht mehr genügend Dividenden abwerfen, um alle parasitären Interessenvertreter des elitären Betrugs zufriedenzustellen, da der vom Steuerzahler finanzierte Kuchen mit alarmierender Geschwindigkeit schrumpft.

Massive Steuersenkungen für Großkonzerne und Milliardäre bedeuten zudem, dass es für Kleinunternehmen und kleine Familienbetriebe keine Erholung geben wird .

Ein strukturelles Unbehagen

Was wir derzeit erleben, ist eine historisch wiederkehrende Reaktion auf ein Phänomen namens „ Elitenüberproduktion “ – ein Begriff, der vom russischen Komplexitätsforscher Peter Turchin geprägt wurde.

Wenn die Eliteklasse unkontrollierbar anwächst, zerfällt sie in konkurrierende Machtstrukturen und verbraucht Ressourcen, um ihre parasitäre Existenz aufrechtzuerhalten. Heftige politische Schuldzuweisungen, politische Blockaden und gesellschaftliche Brüche sind die Kennzeichen dieses sozioökonomischen Phänomens.

Die Antwort der Geschichte? Eine brutale Elite, die unter einer neuen Ordnung ihre Mitglieder ausdünnt. Die Methoden? Man denke an Massenaufstände, blutige Revolutionen und Weltkriege – wie die Französische Revolution, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der Zyklus wiederholt sich, und die Uhr tickt.

Die 1 % der Manager (also CEOs und Bürokraten), die den 0,0001 % der oligarchischen Klasse dienen, müssen auf 0,1 % bzw. 0,000001 % reduziert werden. Wie wird die neue Trump-Administration dieses Kunststück ohne Gewalt bewerkstelligen?

Hier kommt das temporäre Department of Government Efficiency (DOGE) unter seinem Zaren Elon Musk ins Spiel. DOGE beabsichtigt, die alte Bürokratie durch eine kleinere, technokratische zu ersetzen. Um den Widerstand so gering wie möglich zu halten, werden eine Reihe streng geheimer Akten im Zusammenhang mit dem 11. September und dem Epstein-Skandal von Nutzen sein.

Die beiden Säulen des alten Modells – Geldwäsche und globale Subversion – haben sich nicht nur als Fehler erwiesen, sie vertiefen auch die sozialen Gräben im ganzen Land. Die Vereinigten Staaten sind so gespalten wie nie zuvor seit dem Bürgerkrieg von 1861 bis 1865.

Billionen von US-Steuergeldern wurden in den letzten Jahrzehnten verschwendet, um politische Lakaien, mittelmäßige Experten, subversive Organisationen (auch bekannt als NGOs) und verrückte globalistische Programme weltweit zu unterstützen.

Dennoch schwindet der Einfluss der USA weiter. Sanktionen gegen Russland und China sind nach hinten losgegangen und haben den Westen insgesamt geschwächt.

Die Hunderte von Milliarden, die für die Unterstützung des ukrainischen Regimes ausgegeben wurden, haben zu Gebietsgewinnen für Russland und massiven Schmiergeldern für US-Politiker und Bürokraten geführt. Dasselbe gilt für den Klimawandel, DEI und pro-LGBTQ+-Betrügereien.

Die COVID-19-Depopulationsagenda ist gescheitert, ebenso wie die Pläne für ein globales Biosicherheits-Gulag, die dem Great Reset von 2030 vorausgehen mussten.

Der Globalismus-Moloch wurde durch die Krähenfüße oligarchischer Kräfte umgestürzt, die auf die rechte Seite des politischen Spektrums gewechselt sind. Genau dieses Ergebnis hatte ich in meinem allerersten Substack-Artikel im Jahr 2022 vorhergesagt.

Die gedrückte Atmosphäre beim jüngsten Powwow des Weltwirtschaftsforums (WEF) verkörpert die neue globale Realität. Dieselbe Menge, die Klaus Schwab und seinen Kumpanen gedankenlos zugejubelt und ihre oberflächlichsten Argumente wiederholt hatte, steht nun unter Schock, als ob sie aus einer Trance erwacht wären. Sie wissen, dass ihre Köpfe jetzt auf dem Hackklotz liegen.

Was ist also das alternative Modell, das das Trump 2.0-Regime einführt? Es ist das, was ich oligarchisch geführten Nationalismus oder einfach „oligarchischen Nationalismus“ nenne.

Dieselben Oligarchen, die einst für eine wahnsinnige, vom WEF vermittelte globale Politik eintraten, heucheln heute eine patriotische „America First“-Haltung.

Nur wenige scheinen sich daran zu erinnern, dass Elon Musk und die anderen Tech-Bros, die bei der jüngsten Amtseinführung des Präsidenten anwesend waren, einst progressive, globalistische und pro-WEF-Politik vertraten .

Musk ist das Paradebeispiel für diese Art von Heuchelei. Hier ist eine kurze Aufschlüsselung, wie sehr der DOGE-Imperator und sein Tesla von verschiedenen Plänen im Zusammenhang mit dem Klimawandel profitiert haben:

DOE-Darlehen (2009) : 465 Millionen US-Dollar Darlehen vom US-Energieministerium (DOE) im Rahmen des Advanced Technology Vehicles Manufacturing (ATVM)-Programms. Dieses Darlehen half Tesla bei der Entwicklung des Model S und dem Aufbau seines Werks in Fremont. Das Darlehen wurde später zurückgezahlt.

: 465 Millionen US-Dollar Darlehen vom US-Energieministerium (DOE) im Rahmen des Advanced Technology Vehicles Manufacturing (ATVM)-Programms. Dieses Darlehen half Tesla bei der Entwicklung des Model S und dem Aufbau seines Werks in Fremont. Das Darlehen wurde später zurückgezahlt. Bundessteuergutschriften für Käufer von Elektrofahrzeugen: Zwar handelte es sich nicht um eine direkte Subvention für Tesla, doch die Bundessteuergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar pro Fahrzeug für Käufer von Elektrofahrzeugen haben die Verkaufszahlen von Tesla deutlich gesteigert.

Zwar handelte es sich nicht um eine direkte Subvention für Tesla, doch die Bundessteuergutschriften von bis zu 7.500 US-Dollar pro Fahrzeug für Käufer von Elektrofahrzeugen haben die Verkaufszahlen von Tesla deutlich gesteigert. Nevada Gigafactory (2014): Tesla erhielt vom Staat Nevada Steuererleichterungen in Höhe von schätzungsweise 1,3 Milliarden US-Dollar, um seine Gigafactory in der Nähe von Reno zu bauen. Dazu gehörten Steuerermäßigungen, Steuerbefreiungen und Infrastrukturverbesserungen.

Tesla erhielt vom Staat Nevada Steuererleichterungen in Höhe von schätzungsweise 1,3 Milliarden US-Dollar, um seine Gigafactory in der Nähe von Reno zu bauen. Dazu gehörten Steuerermäßigungen, Steuerbefreiungen und Infrastrukturverbesserungen. Gutschriften für emissionsfreie Fahrzeuge (ZEV): Tesla verdient und verkauft gesetzliche Gutschriften an andere Autohersteller, die die Emissionsstandards nicht einhalten. Obwohl es sich dabei nicht um eine direkte Subvention handelt, ist dies eine bedeutende Einnahmequelle. Von 2012 bis 2021 verdiente Tesla über 6 Milliarden Dollar durch den Verkauf von ZEV-Gutschriften . Das ist Betrug in einem verrotteten System!

Tesla verdient und verkauft gesetzliche Gutschriften an andere Autohersteller, die die Emissionsstandards nicht einhalten. Obwohl es sich dabei nicht um eine direkte Subvention handelt, ist dies eine bedeutende Einnahmequelle. Von 2012 bis 2021 Das ist Betrug in einem verrotteten System! Gutschriften für Treibhausgase: Tesla erhält auch Gutschriften für das Überschreiten von Emissionsstandards, die es an andere Hersteller verkauft. Dies hat seinen Umsatz um Hunderte Millionen Dollar erhöht.

Tesla erhält auch Gutschriften für das Überschreiten von Emissionsstandards, die es an andere Hersteller verkauft. Dies hat seinen Umsatz um Hunderte Millionen Dollar erhöht. Deutschland (Gigafactory Berlin): Tesla erhielt für seine Gigafactory Berlin-Brandenburg umfangreiche Unterstützung, darunter Steuererleichterungen, Infrastrukturverbesserungen und beschleunigte Genehmigungsverfahren. Der Gesamtwert dieser Anreize wird auf Hunderte Millionen Euro geschätzt.

Tesla erhielt für seine Gigafactory Berlin-Brandenburg umfangreiche Unterstützung, darunter Steuererleichterungen, Infrastrukturverbesserungen und beschleunigte Genehmigungsverfahren. Der Gesamtwert dieser Anreize wird auf Hunderte Millionen Euro geschätzt. China (Gigafactory Shanghai): Teslas Fabrik in Shanghai profitierte von zinsgünstigen Krediten, Steuererleichterungen und Landkonzessionen. Die chinesische Regierung gewährte Käufern von Elektrofahrzeugen außerdem Subventionen, was indirekt Teslas Verkäufe in der Region ankurbelte.

Zu den weiteren Vorteilen zählen verschiedene Anreize für Solarenergie und Energiespeicherung sowie Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung (F&E).

Wird Elon Musk DOGE erlauben, die endlosen, vom Steuerzahler finanzierten Betrügereien zu prüfen, die er und seine Unternehmen begehen, während sein Team unter anderem die monströsen USAID und das Finanzministerium angreift? Ganz und gar nicht.

Dem neuen Regime geht es nur darum, eine kastenähnliche Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten. Und wenn wir schon von Kasten sprechen: Ist Ihnen aufgefallen, wie verblüfft Sundar Pichai, der CEO von Alphabet, über Lorenzo Sewells absurde Segnung bei Trumps Amtseinführung war ? Amerika ist eine Bühne und seine Menschen sind bloß Stepptänzer für die Oligarchie.

Mit jedem Tag ähneln die Vereinigten Staaten Indien in Bezug auf soziale Spaltung und Massenwahn. (Ich war mehrere Male in beiden Ländern.)

Während Amerikas physische Infrastruktur auf ein Niveau zerfällt, das an Indien erinnert, wirbt Trump für einen 500 Milliarden Dollar teuren Wunschtraum namens „Projekt Stargate“, der eine KI-gestützte Initiative zur Heilung von Krebserkrankungen umfasst, die mit der überstürzten Operation Warp Speed ​​seiner ersten Amtszeit in Verbindung steht.

Wie lange wird die MAGA-Begeisterung anhalten? Wird der „Gewinn des schnellsten Handelskriegs aller Zeiten“ das Leben für den Durchschnittsbürger erschwinglicher machen?

Stellen Sie sich bis Weihnachten dieses Jahres diese Frage, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums Sie stehen: Hat sich Ihr Leben seit dem 20. Januar verbessert? Sind die Lebensmittelpreise gesunken? Und was ist mit Eiern?

Während die Lebensmittelpreise weltweit allgemein gestiegen sind, was zu massiver Unzufriedenheit in der Bevölkerung geführt hat, bekomme ich in Malaysia immer noch 30 Eier für 2,60 Dollar . Die überhöhten Eierpreise in den Vereinigten Staaten werden derzeit einer Vogelgrippe-Epidemie zugeschrieben .

Ja, es wird weitere Epidemien geben, die seltsamerweise Menschen und das Vieh, von dem sie abhängig sind, betreffen werden. Andere Arten werden wie üblich unversehrt bleiben.

Und noch eine weitere düstere Ungewissheit bleibt: Wie lange wird es dauern, bis eine politisch orientierte, auf Schock und Ehrfurcht zielende soziale Kontrollmaßnahme in eine physische umschlägt?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 13.02.2025