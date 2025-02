Trump-Zölle lassen Aktienmärkte, Kryptos crashen und Dollar steigen

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Samstag seine Drohung wahr machte, Importe aus Kanada, Mexiko und China mit Zöllen zu belegen, stieg der Dollar, während Aktienmärkte und digitale Währungen einbrachen. Er kündigte auch an, dass er „definitiv“ Zölle gegen die Europäische Union (EU) verhängen werde, was die europäischen Aktienmärkte zusätzlich belastete.

Der heimische Dax rutschte zeitweise um mehr als 2,3 Prozent ab, während die US-Futures auf den US-Index S&P 500 rund 1,8 Prozent tiefer notieren. Der Ausverkauf weitete sich am Montag auf viele Anlageklassen aus, so nähert sich der Euro der Parität zum Dollar an und der Bitcoin stürzte zeitweise auf 91.000 USD.

Trump-Zölle: Turbulenzen an den Märkten

Europäische und US-amerikanische Aktienfutures brachen ein, während ein asiatisch-pazifischer Aktienindex als Reaktion auf die Strafmaßnahmen gegen einige der wichtigsten Handelspartner der USA den stärksten Rückgang seit fast sechs Monaten verzeichnete. Befürchtungen, dass die Maßnahmen den Druck auf die Preise erhöhen könnten, ließen auch die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen steigen.

Der Ausverkauf weitete sich am Montag auf alle Anlageklassen aus, und der Euro näherte sich der Parität zum Dollar, nachdem Trump erklärt hatte, dass Zölle auf EU-Produkte „definitiv kommen werden“. Händler reduzierten auch ihre Positionen in einer Reihe von Kryptowährungen, die von den kryptofreundlichen Äußerungen des Präsidenten profitiert hatten.

Die rasche Eskalation der Spannungen ist die größte protektionistische Maßnahme eines US-Präsidenten seit fast einem Jahrhundert und hat Auswirkungen auf alle Bereiche, von der Inflation über die Geopolitik bis hin zum Wirtschaftswachstum.

Trump sagte, er wolle am Montag Gespräche mit Kanada und Mexiko führen, bevor die Zölle in Kraft treten. Die Zölle sollen am 4. Februar in Kraft treten, wenn nicht in letzter Minute eine Einigung erzielt wird.

„Er scheint wie ein Pokerspieler zu sein, der bereits in seiner ersten Hand All-in geht“, sagte Steven Englander, Global Head of G10 Foreign Exchange Research bei Standard Chartered Plc, am Montag gegenüber Bloomberg TV, „die Märkte waren einfach nicht darauf vorbereitet“. (Der Untergang des Dollars: Wie die Zentralbanken den Dollar zugunsten von Gold abstoßen)

Aktienmärkte: Trump beendet die Rally

Die Erwartung, dass die Zölle den Inflationsdruck anheizen und die US-Zinsen hoch halten werden, während sie gleichzeitig ausländischen Volkswirtschaften mehr schaden als den USA und die Attraktivität des Greenback als sicherer Hafen erhöhen, hat die Rally des Dollars angetrieben und die Rally an den Aktienmärkten vorerst beendet.(Entdollarisierung: Was bewirkt Trumps Drohung an die BRICS? Warum fällt der russische Rubel und wie steht es um die russische Wirtschaft?)

Die Flucht in den sicheren Hafen führte zu einem Rückgang der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, während der kanadische Dollar auf den schwächsten Stand seit 2003 fiel. Schwellenländerwährungen wie die indische Rupie und der mexikanische Peso verzeichneten ebenfalls Verluste.

Händler sind auf der Hut vor starken Schwankungen bei Vermögenswerten, die als Frontlinien eines Handelskriegs gelten. Dazu könnte auch China gehören. Die Börse in Hongkong öffnete nach einem mehrtägigen Feiertag wieder, hielt sich aber besser als die Aktienmärkte in Japan, Südkorea und Taiwan.

Die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland werden erst am Mittwoch wieder geöffnet. Für Devisenhändler wird der Fixingkurs des chinesischen Yuan ein wichtiger Indikator dafür sein, inwieweit die Behörden versuchen werden, die Abwertung des Yuan zu bremsen.

China ist bestrebt, die Handelsgespräche wieder in Gang zu bringen und bereitet ein Eröffnungsangebot vor, um größere Zollerhöhungen und technologische Beschränkungen abzuwenden, berichtet das Wall Street Journal. Der Offshore-Yuan konnte seine Verluste nach dem Bericht verringern.

Bitcoin, Ether, Cardano, XRP, Solana im Absturz

Am Samstag hat die Trump-Regierung Importzölle gegen Kanada, China und Mexiko in Kraft gesetzt. Die beiden direkten Nachbarn wollen mit Gegenzöllen reagieren. Der Handelskrieg kann nun also Fahrt aufnehmen, wobei am Ende alle Seiten verlieren dürften. Dies belastet alle risikoreichen Anlageklassen.