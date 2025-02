Wenn die WHO abgesetzt wird, besteht der Sumpf zwischen Impfstoffen immer noch; sie haben andere Möglichkeiten, ihre Agenda fortzusetzen

Am ersten Tag seiner neuen Regierung unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, in der er seinen Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) ankündigte. Dies wurde von einigen mit Freude aufgenommen, von anderen mit Bestürzung und wahrscheinlich auch von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung mit Desinteresse, die sich mehr darum kümmert, ihre Familien zu ernähren und Schulden abzubezahlen.

Die Durchführungsverordnung lässt auch vieles unberücksichtigt, nämlich die wesentlichen Fragen, die die WHO und die internationale öffentliche Gesundheit im letzten Jahrzehnt verändert haben.

Veränderungen sind zweifellos notwendig und es ist gut, dass der größte direkte Geldgeber der WHO seine echte Besorgnis zum Ausdruck bringt. Die Reaktionen auf die Ankündigung des Rückzugs zeigen auch die große Kluft zwischen der Realität und den Positionen der beiden Seiten der WHO-Debatte. (Experten, die Covid vorhersagten, befürchten, dass neues Virus eine Pandemie auslösen könnte – Großbritannien plant größte nationale „Pandemie-Vorsorgeübung“ aller Zeiten)

Die neue Regierung eröffnet die Möglichkeit einer rationalen Debatte. Wenn diese genutzt wird, besteht immer noch die Chance, dass die WHO oder eine geeignetere Organisation den Völkern der Welt einen umfassenden Nutzen bringen kann.

Doch damit dies möglich wird, müssen zunächst die Probleme erkannt werden, die der internationalen Agenda für öffentliche Gesundheit zugrunde liegen.

Was ist die WHO eigentlich? Was macht sie?

300x250

Obwohl die WHO der Gesundheitsarm der Vereinten Nationen („UN“) ist, ist sie ein selbstverwaltetes Gremium unter den 194 Ländern der Weltgesundheitsversammlung („WHA“). Ihr 34-köpfiger Exekutivrat wird von der WHA gewählt. Die WHA wählt auch den Generaldirektor („DG“), wobei das Prinzip „jedes Land hat eine Stimme“ gilt.

Ihre Verfassung von 1946 beschränkt ihre Verwaltung auf Staaten (und nicht auf Privatpersonen und Unternehmen), sodass sie in dieser Hinsicht unter den großen internationalen Gesundheitsbehörden einzigartig ist. Privatpersonen und Unternehmen können sich zwar Einfluss erkaufen, sie können jedoch vollständig ausgeschlossen werden, wenn die WHA dies wünscht.

Die WHO beschäftigt 8.000 Mitarbeiter und ist in sechs Regionen und eine Zentrale in Genf (Schweiz) aufgeteilt. Das Regionalbüro für Amerika, auch Panamerikanische Gesundheitsorganisation („PAHO“) genannt, hat seinen Sitz in Washington, D.C. und wurde 1902 als Internationales Gesundheitsbüro gegründet und war Vorgängerorganisation der WHO.

Wie andere Regionalbüros verfügt auch die PAHO über eine eigene Regionalversammlung, die offensichtlich von den USA dominiert wird, und verwaltet sich im Rahmen des größeren WHO- und UN-Systems weitgehend selbst.

300x250 boxone

Die WHO wird von Ländern und nichtstaatlichen Einrichtungen finanziert. Während die Länder verpflichtet sind, „abgeschätzte“ oder grundlegende Mittel bereitzustellen, stammt der Großteil des Budgets aus freiwilligen Mitteln von Ländern und privaten oder Unternehmensspendern.

Fast die gesamte freiwillige Finanzierung ist „spezifiziert“ und umfasst 75 % des Gesamtbudgets. Bei spezifizierter Finanzierung muss die WHO den Anweisungen der Geldgeber Folge leisten.

Die meisten ihrer Aktivitäten werden daher von ihren Geldgebern und nicht von der WHO selbst bestimmt, wobei ein Viertel davon Privatpersonen und Unternehmen mit starken Pharmainteressen sind.

Obwohl die WHO von Ländern regiert wird, ist sie tatsächlich zum Werkzeug anderer geworden – sowohl staatlicher als auch nichtstaatlicher Interessen. Die USA sind der größte direkte Geldgeber (~15 %) , aber die Bill & Melinda Gates Foundation („BMGF“) liegt knapp dahinter (14 %), und die teilweise von Gates finanzierte öffentlich-private Partnerschaft („PPP“) GAVI ist die drittgrößte.

Herr Gates hat also wohl den größten Einfluss darauf, die tatsächlichen Aktivitäten der WHO festzulegen. Die Europäische Union und die Weltbank sind ebenfalls wichtige Geldgeber, ebenso wie Deutschland und das Vereinigte Königreich (also die verbleibenden großen westlichen Pharmaländer).

Als Reaktion auf ihre Geldgeber hat die WHO ihren Schwerpunkt auf Bereiche verlagert, in denen die Pharmaindustrie große Gewinne erzielen kann. Die Pharmaindustrie muss darauf bestehen, da sie eine treuhänderische Verantwortung hat, die Kapitalrendite für ihre Anteilseigner zu maximieren, indem sie ihre Verbindungen zur WHO nutzt, um mehr Produkte zu verkaufen.

Der offensichtliche Weg, in der Pharmaindustrie viel Geld zu verdienen, besteht darin, Angst vor durch Impfungen vermeidbaren Krankheiten zu verbreiten , dann Impfstoffe herzustellen und diese ohne Haftung an einen möglichst großen Markt zu verkaufen. Dieser Ansatz war während der Reaktion auf Covid-19 äußerst effektiv , und die WHO wird nun von diesen Interessengruppen gesponsert, um das Überwachungs-Lockdown-Massenimpfungs- Paradigma umzusetzen, das hinter den jüngsten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften („IHR“) und dem Entwurf des Pandemie-Abkommens steht .

Obwohl die WHO ein beschämend williges Instrument ist, ist sie nicht die treibende Kraft hinter diesem Prozess. Die USA haben den Prozess zur Änderung der IGV eingeleitet und ihn bis zum jüngsten Regierungswechsel massiv unterstützt. Die neue Regierung signalisiert zwar die Absicht, aus der WHO auszutreten, hat jedoch keinen Rückzug aus dem Pandemie-Industriekomplex signalisiert, den die USA mit aufgebaut haben.

Entscheidend für das Verständnis des US-Rückzugs ist die Tatsache, dass der Covid-19-Ausbruch und die Reaktion darauf fast identisch ausgesehen hätten, wenn es die WHO nicht gäbe.

Die WHO war weder an der Gain-of-Function-Forschung noch an der Impfstoffentwicklung oder an Impfvorschriften beteiligt. Sie setzte ihre eigenen ethischen Grundsätze und früheren Empfehlungen außer Kraft, indem sie Lockdowns und Massenimpfungen durchsetzte und damit enormen Schaden anrichtete .

Es waren jedoch die Länder, die die Virusmodifikation finanzierten und durchführten, die wahrscheinlich Covid-19 hervorbrachte . Es waren die Länder, die in Abstimmung mit der Pharmaindustrie ihren Bevölkerungen Lockdowns anordneten und am stärksten auf Impfungen drängten (die WHO hat die Covid-19-Impfstoffe nie für Kinder empfohlen).

Dies ist keine Verteidigung der WHO – die Organisation war während Covid-19 inkompetent, unehrlich und nachlässig. Sie war eine Schande für die öffentliche Gesundheit. Sie hat die Länder weiterhin absichtlich über künftige Pandemierisiken in die Irre geführt und übertriebene Renditeversprechen gemacht , um Policen zu verkaufen, die ihren Sponsoren zugutekommen.

Aber ohne die WHO und die Weltbank (den Hauptgeldgeber der Pandemie-Agenda), die PPPs, die Pandemie-Impfstoffe verkaufen wollen ( GAVI und CEPI ), die Gates-Stiftung , Deutschland, das Vereinigte Königreich, die EU, den US-Gesundheitssumpf selbst und die Pharmaindustrie mit ihren willfährigen Medien wird es sie noch geben. Sie haben andere Möglichkeiten, ihrer Plünderung der öffentlichen Gesundheit einen Anschein von Legitimität zu verleihen.

Die US-Austrittserklärung

Wie Präsident Trumps Rückzugserlass vom 20. Januar feststellt, wiederholt er einen Executive Order von Mitte 2020, der später von Präsident Biden widerrufen wurde. Theoretisch dauert es mindestens 12 Monate, bis ein Rückzug wirksam wird, basierend auf der gemeinsamen Resolution des Kongresses von 1948, durch die die WHO beitrat und die später von der WHA gebilligt wurde .

Da der neue Executive Order jedoch den Widerruf Bidens widerrufen soll, ist die verbleibende Frist unklar. Die Wartezeit könnte auch durch ein weiteres Gesetz des Kongresses verkürzt werden.