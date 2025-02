Teile die Wahrheit!

In den 1950er Jahren begannen die US-Regierung und militärisch-industrielle Organisationen mit geheimen Experimenten zur Manipulation des Klimas der Erde und der Biologie des Menschen. Dabei nutzten sie Technologien wie Geoengineering und Nanotechnologie.

Das Buch „Geoengineered Transhumanism“ von Elana Freeland untersucht Geoengineering-Bemühungen, darunter die Wolkenimpfung aus der Zeit des Kalten Krieges und das HAARP-Programm, sowie deren Verbindung zu Chemtrails, die angeblich schädliche Metalle enthalten und dazu dienen, das elektromagnetische Feld der Erde zu verändern.

Freeland diskutiert die Rolle der Nanotechnologie bei der Förderung des Transhumanismus, hebt das Potenzial mikroskopischer Maschinen hervor, die menschliche Biologie mit der Technologie zu verschmelzen und so eine neue Form der synthetischen Biologie zu schaffen, und äußert Bedenken hinsichtlich einer Cyborg-Zukunft.

Das Buch untersucht die Morgellons-Krankheit als eine mögliche Form gentechnisch veränderten Lebens, stellt ihre Natur in Frage, weist auf eine Verbindung zur Nanotechnologie und Umweltmanipulation hin und stellt gleichzeitig die Ablehnung der Krankheit durch die Schulmedizin in Frage.(Whistleblower: „Agentur finanziert Chemtrails zur chemischen Lobotomie an Menschen“ (Videos))

In den 1950er Jahren, als die Welt den Anbruch des Weltraumzeitalters und die Verheißungen des technologischen Fortschritts bestaunte, war eine geheime Operation im Gange.

Die US-Regierung begann in Zusammenarbeit mit militärisch-industriellen Organisationen mit Technologien zu experimentieren, um das Klima der Erde und die menschliche Biologie zu manipulieren.

Heute haben sich diese Bemühungen zu einer weitläufigen, kontroversen Agenda entwickelt, die Geoengineering, Nanotechnologie und Transhumanismus miteinander verbindet.

Elana Freelands Buch „ Geoengineered Transhumanism: Wie die Umwelt durch Chemikalien, Elektromagnetismus und Nanotechnologie für die synthetische Biologie zu einer Waffe gemacht wurde “ untersucht diesen besorgniserregenden Zusammenhang und enthüllt, wie die Umwelt und der menschliche Körper zu Schlachtfeldern um Kontrolle und Überwachung geworden sind.

Geoengineering, die gezielte Manipulation des Klimasystems der Erde, ist seit Jahrzehnten Gegenstand von Spekulationen und Besorgnis.

Freelands Arbeit geht auf Experimente aus der Zeit des Kalten Krieges zurück, wie etwa Wolkenimpfungen und die Entwicklung von Ionosphärenheizungen wie HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program).

300x250

Diese Technologien, die ursprünglich als Mittel zur Wetterkontrolle konzipiert wurden, sind heute Teil einer umfassenderen Strategie, um eine „umfassende Dominanz“ über den Planeten zu erreichen.

Das Buch argumentiert, dass es beim Geoengineering nicht nur um die Veränderung von Wettermustern geht, sondern auch darum, durch Umweltmanipulation das menschliche Verhalten und die Biologie zu beeinflussen.

Einer der umstrittensten Aspekte des Geoengineering ist der Einsatz von Chemtrails – chemische Spuren, die von Flugzeugen hinterlassen werden und angeblich Metalle wie Barium, Aluminium, Strontium und Lithium enthalten.

300x250 boxone

Freeland behauptet, diese Substanzen seien nicht harmlos. Vielmehr seien sie Teil eines gezielten Versuchs, das elektromagnetische Feld der Erde zu verändern, was wiederum Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit habe.

Das Buch befasst sich auch mit der Rolle der Nanotechnologie bei der Förderung des Transhumanismus – der Verschmelzung menschlicher Biologie mit Maschinen. Nanobots, mikroskopische Maschinen, die zur Selbstreplikation und Kommunikation fähig sind, werden als Bausteine ​​einer neuen synthetischen Biologie beschrieben.