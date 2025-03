BRD: Baerbock und UNO – wie sich eine Dilettantin fette Pfründe sichert

Teile die Wahrheit!

Die beste Außenministerin aller Zeiten will bei den Grünen keine Führungsposition mehr ausüben, aber ihr Listenplatzmandat behalten. Dass ihr das nicht lange bleiben wird, hat sie wohl verstanden.

Was soll sie also für ihren zukünftigen Lebensunterhalt tun, denn in der freien Wirtschaft hat sie keine Chance auf eine lukrative Anstellung. Von Peter Haisenko

Baerbock hat in ihrem Leben noch nie richtig gearbeitet. Ein ordentlich abgeschlossenes Studium kann sie auch nicht vorweisen. Sie wurde aber als eine von Soros „young global leaders“ auserkoren und so durch die Parteienhierarchie der Grünen gefördert, bis sie Außenministerin geworden ist.

Dass ihre politische Karriere nach ihren überragenden Leistungen beendet sein wird, dürfte auch ihr klar geworden sein. Selbst wenn sie noch vier Jahre Abgeordnetendiäten kassieren kann, hat sie ein Problem mit ihrer Zukunft.

Mit dann 48 Jahren kann sie sich noch nicht aus der Pensionskasse bedienen. Redliche Arbeit kann ausgeschlossen werden, denn kein privates Unternehmen würde sie anheuern. Es sein denn als Küchenhilfe oder von der Politik hineingedrückt. Was tun?

Da bietet sich ein Posten bei der UNO an. Das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung wird neu besetzt. Nicht zu verwechseln mit dem des UN-Generalsekretärs.

Aber die Sache hat einen Haken. Für diesen Posten war bereits jemand anderes vorgesehen, nämlich die 64-jährige Dachauerin Frau Helga Schmid.(BRD: Und Sie glauben, der Zirkus wäre neu?)

Die ist eine erfahrene, geschätzte und ausgezeichnete Diplomatin, mit abgeschlossenen Studien und jeder Menge Berufserfahrung in diplomatischen Diensten. Sehen Sie sich ihre Biographie an https://de.wikipedia.org/wiki/Helga_Schmid_(Diplomatin) und auch sie werden erkennen:

Das ist die Person auf diesem Posten, die man sich nur wünschen kann. Dass die jetzt durch Baerbock ersetzt werden soll, treibt nicht nur mir die Zornesröte ins Gesicht.

Kompetenz oder Auslaufmodell?

Ich zitiere Christoph Heusgen ( https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Heusgen ): „Es ist eine Unverschämtheit, die beste und international erfahrenste deutsche Diplomatin durch ein Auslaufmodell zu ersetzen.“

Wolfgang Ischinger legt auf X nach: „Selbstbedienung?“ Reinhard Bütikofer, ehemaliger Grünen-Vorsitzender antwortet: „Selbstbedienung. Leider.“ Der frühere Außenminister Gabriel legt nach: „Schmid sei eine großartige Diplomatin“, und: „Frau Baerbock kann von ihr viel lernen.“ Wie konnte da irgend jemand auf die Idee kommen, Frau Schmid durch Baerbock zu ersetzen? Wer hat das angestoßen?

Dazu werfen wir einen Blick in die Regenbogenpresse, in der immer mehr Wahrheit zu erfahren ist, als in den sonstigen asozialen Medien. Die „Bunte“ berichtet am 8. Januar 2025, dass Baerbock und der jetzt ehemalige US-Außenminister Blinken wohl ein Paar geworden sind.

https://www.bunte.de/stars/stars-die-liebe/liebt-annalena-baerbock-den-us-aussenminister.html

Es lohnt sich, die Biographie von Blinken anzusehen, um zu verstehen, wie das Verhältnis des Juden Blinken mit Wurzeln in Kiew zur Ukraine und zu Russland erklärbar ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Antony_Blinken

Wer sich also wunderte, warum Baerbock so oft und jetzt auch in New York weilt, findet in ihrem Verhältnis zu Blinken eine Erklärung.