Boom! Donald Trump nennt XRP, SOL, ADA, aber nicht BTC als Teil der US-Kryptoreserve (Video)

Der US-Präsident lieferte erste Details, wie eine Krypto-Reserve aussehen könnte.

US-Präsident Donald Trump nannte am Sonntag XRP, Solana (SOL) und Cardano (ADA) als drei Vermögenswerte, die in einer strategischen Kryptoreserve enthalten sein sollen, und gab erste Einzelheiten darüber bekannt, wie diese Reserve aussehen könnte.

Nicht enthalten waren Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), die beiden nach Marktkapitalisierung größten digitalen Vermögenswerte. Trump machte die Ankündigung auf Truth Social , seiner Social-Media-Plattform.

„Eine US-Kryptoreserve wird dieser wichtigen Branche nach Jahren korrupter Angriffe durch die Biden-Administration neuen Auftrieb verleihen.

Deshalb habe ich in meiner Executive Order on Digital Assets die Presidential Working Group angewiesen, eine strategische Kryptoreserve voranzutreiben, die XRP, SOL und ADA umfasst“, heißt es in dem Post. „Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Kryptohauptstadt der Welt werden. Wir MACHEN AMERIKA WIEDER GROSSARTIG!“

Die im Januar unterzeichnete Executive Order weist seine Arbeitsgruppe an, eine Krypto-Reserve zu evaluieren, fordert die USA jedoch nicht explizit auf, eine solche Reserve einzurichten.(Bitcoin-FOMO ist erst am Anfang: Krypto-Hype, da geht noch mehr)

Trump diskutiert die Idee jedoch schon seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2024.

Senatorin Cynthia Lummis hat bereits zuvor einen Gesetzentwurf zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve für die USA eingebracht und setzt sich seit Bitcoin Nashville, wo Trump auch sprach, dafür ein.

Mehrere Parlamente von US-Bundesstaaten haben bereits Gesetzentwürfe zur Schaffung eigener Krypto-Reserven eingebracht, doch in mehreren sind diese Bemühungen gescheitert.

Bitcoin: Indikator deutet auf Ende der Korrektur hin

Eine On-Chain-Metrik signalisiert ein Ende der Bitcoin-Korrektur. Für langfristig orientierte Investoren könnte sich nun ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben.

Ist die Bitcoin-Korrektur beendet? Ein Indiz hierfür liegt zumindest in der Zahl der aktiven Bitcoin-Adressen, welche sich einem Dreimonatshoch nähert.

Der Wert stieg am 28. Februar auf über 912.300. Ein solch hohes Niveau wurde zuletzt am 16. Dezember 2024 erreicht. Damals wurde BTC für etwa 105.000 US-Dollar gehandelt.

Laut der Crypto-Intelligence-Plattform IntoTheBlock könnte der Anstieg der aktiven Adressen einen “Kapitulationsmoment” für den Kryptomarkt darstellen.

Das Analysehaus bemerkte in einem Beitrag vom 28. Februar auf X: “Historisch gesehen fielen Spitzen in der On-Chain-Aktivität oft mit Marktspitzen und -tiefs zusammen, die durch den Ausstieg von Panikverkäufern und opportunistischen Käufern ausgelöst wurden.”