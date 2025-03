Die heilende Kraft des Handauflegens – Eine spirituelle Analyse

Teile die Wahrheit!

Diese Praktik ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst, und seit jeher sind Menschen davon fasziniert und – im wahrsten Sinne des Wortes – berührt: das Handauflegen.

Diese einfache Geste, die in vielen Kulturen und Traditionen verankert ist, birgt ein tiefes Wissen um die höheren Energien und eine mysteriöse Kraft, die sowohl den Körper als auch die Seele zu heilen vermag.

Emanuell Charis, der weltweit bekannte Star-Hellseher, Philosoph und Lebensberater, hat sich intensiv mit der Praxis des Handauflegens auseinandergesetzt.

Seine Erfahrungen und Erkenntnisse bieten uns in diesem Artikel Einblicke in die Möglichkeiten und Wirkungen dieser faszinierenden Kunst des Heilens.

Die Grundlagen des Handauflegens

Die zentralen Fragen, die sich viele bei diesem Thema stellen, lauten: ›Kann man Menschen durch Handauflegen heilen? Ist es möglich, durch diese einfache Methode sowohl den Körper als auch die Seele eines Menschen gesunden zu lassen?‹

Emanuell Charis ist davon überzeugt und hat zahlreiche Wunderheilungen dieser Art analysiert – Heilungen, die er selbst miterlebt hat oder von denen er im Rahmen seiner Recherchen erfahren hat.

»Ein Grundelement ist die spirituelle Tradition, die dem Handauflegen zugrunde liegt«, erläutert der Star-Hellseher. »Diese Praxis ist tief in der Geschichte der Menschheit verwurzelt und wird in vielen verschiedenen Kulturen als Ausdruck göttlicher oder universeller Energie verstanden.«

Ein klares Statement: Etwas, das so weit verbreitet ist und so lange praktiziert wird, kann kein Hokuspokus sein.

Jesus Christus – ein Meister des Handauflegens

Ein Schlüsselaspekt, den Charis anspricht, ist die unmittelbare Verbindung des Handauflegens mit der Lehre und den Taten von Jesus Christus. »Jesus wird oft als Meister der Kunst des Heilens durch Handauflegen beschrieben – eine Fähigkeit, die in seinem Falle so kraftvoll war, dass sogar sein bloßes Wort genügte, um Heilung zu bewirken«, erläutert Charis, der als Beispiel die Heilung eines Aussätzigen (Matthäus 8, 1-4) nennt: In dieser Passage kommt ein Aussätziger zu Jesus und bittet ihn um Heilung.

Jesus streckt seine Hand aus, berührt den Aussätzigen und sagt: »Ich will’s tun; sei gereinigt!« Sofort wird der Mann von seinem Aussatz geheilt.

Auch die Heilung des blinden Bartimäus (Markus 10, 46-52) ist in der Bibel aufgezeichnet: Bartimäus ruft laut nach Jesus, als dieser vorbeigeht. Jesus hört ihn, bleibt stehen und lässt ihn zu sich bringen.

Er sagt zu Bartimäus: »Geh, dein Glaube hat dir geholfen.« Sofort wird Bartimäus geheilt und kann sehen.

In Markus 5, 25-34 geht es um eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutfluss leidet. Sie berührt den Saum von Jesu Kleidung und wird sofort geheilt. Jesus spürt, dass Heilungskraft von ihm ausgegangen ist, und sagt zu der Frau: »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen; geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage.«

Und schließlich die Auferweckung des Lazarus in Johannes 11, 1-44 – eines der bekanntesten Wunder Jesu: Jesus ruft den seit vier Tagen toten Lazarus aus dem Grab heraus, und Lazarus kehrt tatsächlich ins Leben zurück.

»All dies mögen zwar Legenden sein«, meint Emanuell Charis. »Doch wie wir alle wissen, liegt jeder Legende eine Wahrheit, eine Tatsache zugrunde.«

Das Prinzip der Energieübertragung

Das Geheimnis des Handauflegens besteht, wie Charis darlegt, in der Übertragung heilender Energie. Er erklärt, dass durch diese einfache Geste der Berührung eine subtile, aber kraftvolle Energieübertragung stattfindet, die den Empfänger auf physischer, emotionaler und spiritueller Ebene erreichen kann.

Diese Energie, die oft auch als ›Prana‹, ›Chi‹ oder ›Lebenskraft‹ bezeichnet wird, fließt durch die Hände des Heilenden und kann beim Empfänger Blockaden lösen, innere Harmonie wiederherstellen und den Heilungsprozess unterstützen.

Charis stützt seine Überzeugung auch auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse, die die Wirksamkeit des Handauflegens bestätigen. Studien im Bereich der Energie- und Bewusstseinsforschung haben gezeigt, dass die Handauflegung tatsächlich messbare Veränderungen im Energiefluss des Körpers bewirken und positive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand haben kann.

»Allerdings gibt es im Zusammenhang mit diesem Phänomen noch viel zu viele offene Fragen«, bestätigt Charis, ist sich jedoch sicher, dass einige dieser Fragen in naher Zukunft beantwortet werden können.

Die Zukunft des Handauflegens

»Das Handauflegen birgt ein enormes Potenzial für die Weiterentwicklung und Integration in verschiedene Bereiche der Gesundheitsversorgung«, ist Emanuell Charis überzeugt.

»Mit wachsendem Interesse der Menschen an ganzheitlichen Heilmethoden und der Erforschung des menschlichen Energiesystems wird das Handauflegen voraussichtlich bald eine wichtige Rolle spielen.«

Charis ist sich sicher: Die Forschung wird Fortschritte machen, um die Mechanismen und Wirkungen des Handauflegens besser zu verstehen. Durch innovative Technologien wie Bildgebung und Biofeedback können Wissenschaftler möglicherweise die Energieflüsse im Körper und die Auswirkungen des Handauflegens auf die Zellen genauer untersuchen.

In der medizinischen Praxis, so der Star-Hellseher weiter, könnte das Handauflegen eventuell als ergänzende Therapieform neben konventionellen Behandlungsmethoden eingesetzt werden.

Es kann eine Brücke zwischen der Schulmedizin und ganzheitlichen Ansätzen schlagen, indem es den spirituellen und energetischen Aspekt der Heilung integriert.

Fazit

Insgesamt bietet das Handauflegen eine aufregende Perspektive, die die Vereinigung von Wissenschaft, Spiritualität und Heilung vorantreiben kann. Durch kontinuierliche Forschung und unvoreingenommenes Interesse könnte diese Praxis noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Gesundheit und Ganzheitlichkeit unterstützen.

»Das Handauflegen erinnert uns an die Kraft der Liebe, des Mitgefühls und der Heilung«, resümiert Emanuell Charis abschließend.

»Es ist ein Fingerzeig darauf, dass wir alle Teil eines größeren, unergründlichen Ganzen sind und dass Heilung auf vielen Ebenen geschehen kann – manchmal eben auch durch die einfachsten Gesten.«

In seinem Fazit betont Charis jedoch, dass das Handauflegen kein Ersatz für medizinische Behandlungen ist, sondern eine ergänzende und unterstützende Praxis sein kann.

Er unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen Herangehensweise an Gesundheit und Wohlbefinden, die sowohl die körperlichen als auch die spirituellen Aspekte des Menschen berücksichtigt.

