Die Welt am Rand: Europa stellt die Fed in Frage – Operation Sandman in Betrieb!

Die Zaubershow der Fed ist vorbei – und Europa hat ihren Bluff gerade durchschaut. Die Notenbanken fragen sich leise: „Können wir uns überhaupt noch auf den Dollar verlassen?“

Übersetzung: Operation Sandman hat begonnen. Der Tiefe Staat schwitzt, der Dollarthron wackelt, und Trump ist der Einzige, der nicht so tut, als wäre alles in Ordnung. Tick-tack, Globalisten.

Das System gerät ins Wanken – und diese Risse kommen nicht von Demonstranten oder Politikern, sondern aus dem Herzen der Finanzwelt: den Notenbanken selbst .

In einem Schritt, der Globalisten vor Angst an ihren Soja-Lattes ersticken lassen sollte, stellen einige europäische Notenbanker nun offen in Frage, ob sie sich in Zeiten einer Marktkrise noch auf die Dollarversorgung durch die US-Notenbank verlassen können .

Dies ist keine politische Diskussion. Es ist ein Signal. Ein Warnschuss. Und es erinnert stark an Operation Sandman – den geflüsterten Plan eines koordinierten Rückzugs aus dem Dollar durch Länder, die Washingtons manipuliertes Währungsspiel satt haben. Wenn das stimmt, dann ist dies der Anfang vom Ende des globalistischen Kartenhauses.

Und während die Fed zittert, steht scheinbar Donald Trump standhaft da – und sieht zu, wie das Reich der Lügen sich selbst verschlingt. (Die Chinesen bohrten die Londoner Barren und waren fassungslos: Der Ingenieur erzählte vom britischen Goldbetrug)

Die „Operation Sandmann“ wird zwar weder in IWF-Briefings noch in den Kolumnen des Wall Street Journal erwähnt, doch in Hinterzimmern und Vorstandsetagen von Berlin bis Peking wird darüber geflüstert.

Die Theorie? Eine globale, stillschweigende Vereinbarung zwischen Dutzenden von Ländern, den US-Dollar gleichzeitig abzustoßen – und damit dessen Dominanz zu brechen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern.

Keine Pressekonferenzen. Keine Schlagzeilen. Nur ein koordinierter Exodus aus dem Dollar-basierten System, das Amerika an der Spitze hielt und den Rest der Welt in Schuldknechtschaft.

Wenn die Zentralbanken das Vertrauen in die Fed als Kreditgeber letzter Instanz der Welt verlieren, wird die Operation Sandman Wirklichkeit – und der Petrodollar, der Anleihemarkt und die globale Verschuldung der USA lösen sich wie Morgennebel auf.

Diese Woche warnten mehrere europäische Bankvertreter hinter verschlossenen Türen vor der Gefahr und fragten, ob man der Federal Reserve in wirtschaftlich angespannten Zeiten noch vertrauen könne, Dollar-Liquidität bereitzustellen.

Das bedeutet:

„Wenn die nächste Krise eintritt – werden die USA da sein oder werden sie uns untergehen lassen?“

In der Vergangenheit bot die Fed den verbündeten Zentralbanken Dollar-Swap-Linien an und fungierte so als weltweite Sauerstoffreserve.

Doch dieses Vertrauen wurde durch jahrelange, rücksichtslose US-Finanzpolitik, politische Instabilität und nun zunehmende Anzeichen internen Chaos erschüttert .

Wenn unsere eigenen Verbündeten die Zuverlässigkeit des Dollars in Frage stellen, bedeutet das, dass das System nicht länger heilig ist.