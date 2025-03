Die Welt-Illusion: Die Zerstörung der Alten Welt (Video)

Hier ein Transkript der Video-Dokumentation „Old World Order – A Documentary by Stew Peters“ (61):

Und dann haben sie eine Entschuldigung dafür, warum das zerstört wurde. In der Schule erfuhren wir von einem Brand. Wir erfahren etwas über den großen Brand in Chicago. (Auszug aus dem Buch „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“)

Im Fall des großen Brandes in Chicago gab es viel Aufsehen darüber, dass Miss O’Learys Kuh die Laterne umstieß. Die Legende besagt, dass O’Learys Kuh in einem Stall eine Laterne umgetreten hat. Und das hat den gesamten Brand verursacht. Und das Leben der armen Frau O’Leary und ihrer Familie wurde dadurch ruiniert. Das haben wir als Kinder im Sommercamp jedes Jahr gesungen.

Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, erkenne ich, wie viele Kinder, die in Amerika aufgewachsen sind, dieses Lied über diese dumme Geschichte gesungen haben. Mir wurde klar, dass es wie eine Beschwörung und das Wirken von Zaubersprüchen ist. Woher kommt dieses Lied? Sie wollten, dass die Bevölkerung diese Geschichte als Teil des Gründungsmythos des Landes und unseres Volkes annimmt und daran glaubt.

Und siehe da, als geschichtsinteressierter Architekt erfahre ich erst in den letzten Jahren, dass es in jeder größeren Stadt Brände gab. Und dann stelle ich fest, dass es sich nicht nur um eine aus Streichhölzern gebaute Holzhütte handelt. Wir untersuchen eine Stadt nach der anderen mit fotografischen Beweisen. Wir sehen Mauerwerksbauten der erlesensten Art in Philadelphia, New York, Boston, Florida, Jacksonville, Miami.

Jede größere Stadt wurde irgendwann bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ob Sie es glauben oder nicht, das waren Steinstädte. Dies waren megalithische Steinstädte, antike Metropolen, die sehr schnell niederbrannten, als wären sie aus Holz. Jetzt können wir darüber spekulieren, was die Quelle dieser Zerstörung von oben oder von unten war – Brandstiftung, biblische Zerstörung, was auch immer.

Dennoch erlebte jede größere Stadt in Amerika, wenn nicht sogar auch in Europa und der ganzen Welt, große Verwüstungen durch einen Brand. Sie werden Bilder von Menschen sehen, die auf dem Bürgersteig gehen, als wäre das keine große Sache. Ich meine, das ist subjektiv, aber so sieht es aus. Die Bilder sind seltsam.

Die Abfolge der Ereignisse, die stattfinden sollen, ist seltsam. Es gibt also, wenn man so will, viele Hinweise darauf, dass es sich nicht um zufällige Ereignisse handelte, wie uns jemand weismachen will. Wenn man sich Fotos sogar der Gebäude der Alten Welt ansieht, die noch existierten, geben sie immer eine Hintergrundgeschichte darüber, warum sie abgerissen wurden. Aber es ist einfach merkwürdig, warum jetzt so viele Türme fehlen.

Abb. 74: Fotos aus Chicago. Entgegen dem Video stehen einige Steingebäude immer noch. Was in der Doku nicht erwähnt wird: Die Ausbreitung des Feuers wurde dadurch begünstigt, dass die Stadt Holz als vorherrschendes Baumaterial verwendete, eine Bauweise namens „Balloon Frame“. Mehr als zwei Drittel der Gebäude in Chicago waren zur Zeit des Feuers vollständig aus Holz gebaut, und die meisten Häuser und Gebäude hatten leicht brennbare Teer- oder Schindeldächer. Alle Bürgersteige und viele Straßen der Stadt waren ebenfalls aus Holz. Übrigens gab es nicht in allen Städten Brände, die irgendwelche Beweise vernichten sollten!

Bei den früheren Bränden im 18. Jahrhundert handelte es sich möglicherweise um vorgetäuschte Brände. Sie versuchen, mehrere Gebäude mit Brandgeschichten und mehrere Gerichtsgebäude, die in nur einem Jahr mit demselben Architekten am selben Ort errichtet wurden, zu erklären.

Und sie zerstören diese Gebäude einfach. Benutzt euren Kopf, Leute, denn sie sind damit beschäftigt, ihn zu demontieren. In der 3D-Realität, die wir erleben, war es Teil eines Programms, um die Alte Welt abzubauen und uns durch einen Schock zur Akzeptanz der Neuen Weltordnung im Grunde zu bewegen.

Deshalb wollte ich heute mit Ihnen über die Neue Welt sprechen, die um uns herum Gestalt annimmt, über die Perspektiven einer Neuen Weltordnung.

Es kam also zu dem, was ich nach einer ganz bestimmten Erzählung als „Reset der Geschichte“ bezeichnen würde. Ich meine, es hat sich nicht sehr viel verändert. Und indem man die Medien nutzte, wie sie es heute tun, um es zu veröffentlichen, zu drucken, ist genau das passiert. Das sind alle Details, das sind alle beteiligten Personen. Wir haben es zu Protokoll gegeben. Sie sagen also noch einmal: „Okay, alles war aus Holz gebaut, wie eine Hollywood-Filmkulisse.

Es hat nicht gehalten, es fing Feuer. Also sind wir hergekommen und haben all diese wunderschönen Bauwerke gebaut, um sicherzustellen, dass sie nicht wieder abbrennen.“ Und das wird immer wieder erzählt. Schauen Sie sich jede Großstadt an, sie erlitten das gleiche Schicksal, und ich glaube nicht, dass es einfach daran liegt: „Oh, sie waren einfach so dumm, sie wussten es nicht.“ Sie stellen überall Kerzen auf und lassen ihre Städte weiterbrennen.

Die steinernen Gerichtsgebäude, die steinernen Bänke werden in Stücke gerissen. In Jacksonville kam es tatsächlich zu einem Brand, bei dem es aus erster Hand Berichte über Menschen gibt, die dem Feuer entkamen und, nachdem sie dachten, sie hätten sich in eine sichere Entfernung geflüchtet, das Feuer beobachteten.

Das hat man damals so gemacht. Sie sagten nur: „Na ja, es brennt. Es ist einfach Zeit, Fotos zu machen und zuzusehen.“ Und tatsächlich saßen sie auf einem Hügel und sahen zu, wie Jacksonville brannte. Sie sagten, dass sich Gegenstände an ihren Körpern spontan zu entzünden begannen – Taschenuhren, Knöpfe und Dinge aus bestimmten Materialien brannten. Dies geschah bereits im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Städte würden ohne ausreichenden Grund und ohne geeignete Erklärung spontan in Flammen aufgehen.

Aber sie sind in einem überdachten Waggon. Was geschieht? Materialien an ihrem Körper entzünden sich immer noch spontan aus dem Nichts und gehen in Flammen auf. Wie könnte das nun der Fall sein, wenn es sich um ein lokales Feuer handelt, das sich auf alles ausbreitet, was es berührt?

Diese Menschen waren Hunderte Meter, wenn nicht sogar noch mehr, vom Feuer entfernt. Es fielen keine Glutnester auf sie, die sie nicht sehen konnten, denn wie gesagt, sie waren bereits in der Kutsche. Dies ist also nur ein Beispiel in Florida, und Sie können in Ihrer eigenen Stadt suchen, der nächstgelegenen Großstadt, und Sie werden das gleiche Schicksal finden. Wenn man sich die Zerstörungen im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg anschaut, sieht es genau gleich aus.

Diese Waffen gibt es also schon seit langer Zeit. Der größte Faktor bei 9/11 war die Zerstörung von Beweisen. Die Vernichtung der Beweise für das Fehlverhalten der Regierung, der Finanzinstitute und so weiter.

Diese beiden gehen normalerweise Hand in Hand, wenn es um Gebäude geht, die aus dem Nichts einstürzen. Seattle hat die Innenstadt niedergebrannt. Zwei Monate später brannte Ellensburg, damals eine Großstadt im Zentrum Washingtons, nieder. Danach brannte Spokane, eine weitere Großstadt an der Ostflanke des Territoriums, nieder. Und als ich das entdeckte, dachte ich einfach: „Moment mal! Es ist, als ob in der Hintergrundgeschichte noch etwas ganz anderes vor sich geht.“

Es ist, als wollten sie diese schönen Strukturen loswerden, und einige werden immer noch verwendet, aber diejenigen, die für die Erzählung unbequem sind, wollen sie einfach verschwinden sehen. Und da ist wohl auch ein Teil des Energienetzes dabei, denn sie behalten, was sie nutzen können. Sie behalten, was ihnen nützt.

Und irgendwann kommen sie zu dem Schluss: „Okay, das brauchen wir nicht mehr.“ Ein Teil der Geschichte der Brände ist, dass der Feuerwehrchef zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt war. Er war auf einer Konferenz, und so war die Kommandostruktur gestört.

Der damalige Bürgermeister von Seattle war also derjenige, der das Sagen hatte, und er traf die Entscheidung, dass sie hineingehen und sogenannte Feuerschneisen zwischen Gebäuden errichten sollten, was bedeutet, dass sie tatsächlich Dynamit in Gebäude bringen und sie in die Luft sprengen sollten. Und das wird in Boston anerkannt, der Bostoner Brand in einer Stadt nach der anderen, was man als Taktik zur Eindämmung von Bränden bezeichnet. Und dann sagen sie oft: Wenn man zurückblickt, war es vielleicht nicht die beste Idee.

Nun muss zunächst untersucht werden, was diese Brände verursacht hat und was diese Art von Schäden überhaupt verursacht hat. Wenn also eine kaputte Kommandostruktur vorliegt und jemand anderes das Sagen hat, ist das für mich wirklich merkwürdig, denn das ist dasselbe, was hinter ihnen passiert ist.

Die Waldbrände, die Maui heimgesucht haben, sind die tödlichsten in der Geschichte der USA seit mehr als einem Jahrhundert. In den Sozialen Medien wird darüber spekuliert, was die Brände verursacht haben könnte. Eine gängige Theorie besagt, dass die Brände durch einen Angriff mit einer gezielten Energiewaffe entstanden sind.

Es handelt sich um Waffen wie Laser, die mit Lichtgeschwindigkeit abgefeuerte Energie nutzen, um Ziele zu beschädigen oder zu zerstören. Nach Angaben des Accountability Office der US-Regierung untersuchen viele Länder, darunter auch die USA, ihren Einsatz. Ja, sie haben den Polizeichef Pelletier verraten, der bei der Schießerei in Las Vegas dabei war. Sie haben zehn Not-standserklärungen abgegeben, ein Fahrverbot und all diesen Kram.

Es brannte vor allem diese ruhige und bezahlbare Wohngegend ab. Tatsächlich sieht es so aus, als wären nur die Orte, an denen Safeway gesucht wurde, nicht getroffen worden. Die Tankstellen wurden nicht getroffen. Sie wussten, was wohin gehen würde. Entweder haben sie es von oben mit der Laserenergiewaffe gemacht, wie andere sagen, oder es kam von unten.

Aber das Verrückte war, dass sie das Feuer mehr als 24 Stunden später immer noch brennen ließen. Das Feuer wehte so schnell, der Wind schien sich in 10 Sekunden einen Kilometer weit zu bewegen.

In meinem Kopf habe ich diese Reihen von Autos, die einfach völlig niedergebrannt sind. Ehrlich gesagt sieht nichts davon wie ein Feuer aus. Es sieht so aus, als wäre alles mit einer Waffe zerstört worden, durch eine direkte Energiewaffe – man sieht in zwei Hälften geschnittene Gebäude. Ihr habt Autos zum Schmelzen gebracht, ihr habt alles zum Schmelzen gebracht. Ich meine, es sieht einfach völlig wie ein Kriegsgebiet aus. Schicken Sie einen Laser einer gezielten Energiewaffe auf die Gemeinschaft, treten Sie dann einen Schritt zurück und sagen Sie: „Oh, das war natürlich schade, oder?“ Also sind Sadeena und all diese Menschen obdachlos und bekommen keine Hilfe, und die Leute dürfen nicht raus, wenn das passiert. Sie springen ins Wasser und sterben. Und alles sieht so aus, als wären die Autos ausgebrannt, und die Leute sagen: „Wow, was ist hier los?“ Und sie bekommen keine Antworten. Und die derzeitige Regierung hat auch den Slogan „Build back better“, was die Entschuldigung für diese anderen großen Brände war, als alles aus Holz war. Schauen Sie, was wir getan haben. Wir haben es mit diesem massiven Ziegelstein wieder aufgebaut. Ich denke, das, was wir jetzt sehen, hätte nie so schnell passieren dürfen. Ich denke, all diese Dinge hätten passieren sollen, ohne dass andere sich dessen überhaupt bewusst wären. Ich kann nur denken: Warum sonst solltest du das tun wollen? Es gibt keine Fingerabdrücke. Es gibt nichts. Es ist geschafft. Es gibt niemanden zum Reden. Sie werden alle Gebäude los. Welche Geschichten gibt es zu erzählen? Es sind ihre Geschichten, was sie uns erzählen werden… Abb. 75: Oben: Das US-Militär testet eine Energiewaffe. Unten: Zerstörte Siedlungen auf Hawaii. Mehr über den Einsatz von diesen Waffen lesen Sie in den Büchern „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ und „DUMBs II: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“. Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“. Hier bei Amazon erhältlich. Inhaltsverzeichnis Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4 Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6 Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248 Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252 Über den Autor ……………………………………………………………S. 280 Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 14.03.2025

