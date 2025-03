Droht am 14. März ein Anschlag auf Washington D.C unter falscher Flagge, gefolgt von der Zerstörung des Gaza-Streifens und des Iran?

US Präsident Donald Trump steht unter Druck. Es gefällt nicht allen, was er tut. Vor allem der tiefe Staat wird weiter alles dransetzen, um Trump aus dem Weißen Haus zu jagen – und dabei ist ihm jedes Mittel recht. Andere sehen in dem US Präsidenten den neuen Messias. Zweifellos steht fest: Donald Trump hat eine Zeitenwende eingeläutet – unüberhörbar für alle. Von Frank Schwede

US Präsident Donald Trump macht sich nicht nur Freunde. Im Gegenteil: Es sieht so aus, als habe er mehr Feinde als Mitstreiter. Vor allem aus den Reihen der Schattenregierung, des sogenannten tiefen Staats, bläst ihm ein eiskalter Wind ins Gesicht. Man versucht alles, um ihn so schnell wie möglich loszuwerden – und das nicht er seit seinem Amtsantritt im Januar.

Nachdem Trump vor wenigen Tagen die Militärhilfen und Geheimdienstinformationen für die Ukraine eingestellt hat, wird sich der Druck auf den US Präsidenten weiter erhöhen.

Vor allem aus Europa regt sich Widerstand. Die Lage könnte für die Europäische Union prekär werden, weil der Ukraine-Krieg die EU-Länder schwächt. Die Lager sind so gut wie leer, weil ein Großteil an Waffen und Ausrüstung bereits an die Ukraine geliefert wurde.

Dasselbe gilt für den Haushalt. Die Kassen sind geplündert. Man versucht neue Schulden zu machen, die in die Milliarden gehen, nur um den Frieden aufzuhalten. Europa schlägt auf Teufel komm raus weiter die Kriegstrommel.

Das zeigt, dass Europa orientierungslos und kopflos im freien Raum schwebt, ohne sich dem Ernst der Lage bewusst zu sein. In Davos erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die Europäer aufpassen müssten, dass die Welt sie nicht ignoriert.(Vorhersage für März 2025: Lesung mit Kristallkugel und Tarot – Explosionen in Deutschland und Wahrheitsbomben (Video))

Nachdem der tiefe Staat in den USA unter Donald Trump deutlich an Gelände verloren hat, konzentriert er sich ganz auf Europa und betrachtet es als seine letzte Bastion – bis zu seiner endgültigen Niederlage.

Für Europa ist das ein brandgefährliches Spiel. Wenn sich der Krieg in der Ukraine nicht zugunsten des tiefen Staats entwickelt, könnten Anschläge unter falscher Flagge drohen, um sie Russland anzulasten und dann richtig in den Krieg einzusteigen. Schließlich geht es dem tiefen Staat einzig und allein um die Vernichtung Russlands – die Ukraine war nur das Einfallstor.

Nachdem sich unter Donald Trump das Blatt für den tiefen Staat gewendet hat und Amerika als Verbündeter wegfällt, bleibt nur noch Europa. Dennoch wird der tiefe Staat die USA nicht kampflos aufgeben. Man wird sich zurückholen, was einem gehört – notfalls mit Gewalt.

Das heißt, auch den USA drohen möglicherweise Anschlägen unter falsche Flagge, die man vielleicht dem Iran anlasten wird. Immerhin gilt der Iran immer noch als die größte Bedrohung, als Sponsor des Terrors.

Drohen verheerende Anschläge unter falscher Flagge?

300x250

Sogenannte False Flag-Anschläge sind seit mehr als hundert Jahren die Handschrift des tiefen Staats. Und das nicht nur in den USA, sondern in der gesamten Welt. Nahezu jeder Anschlag und Krieg geht auf das Konto des im Geheimen operierenden Schattenkartells.

Das Spiel der Angst durch inszenierten Terror zieht sich wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte und wird erst dann beendet sein, wenn der tiefe Staat endgültig besiegt ist.

Vor wenigen Tagen kündigte US Präsident Donald Trump über „Truth Social“ an, dass er die Straßen von Washington säubern wolle, alle Obdachlosen sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Er schrieb: „Washington müsse wieder sauber und sicher werden.“

300x250 boxone

Der niederländische Autor Martin Vrijland vermutet in einem seiner jüngsten Beiträge ein völlig anderes Szenario, dass Donald Trump einen geschickten Schachzug plant, um künftig die gesamte Welt von Jerusalem aus zu regieren und alle Religionen unter einen Hut zu bringen. Vrijland nennt das den Phönix Moment.

Dafür aber muss laut des niederländischen Autors Washington D.C. erst durch einen fingierten Anschlag in Schutt und Asche gelegt, der Gaza-Konflikt beendet und der Iran ausgeschaltet werden. Vrijland schreibt:

„Mit einem Angriff auf Washington D.C. hat Trump das ultimative Alibi, um gleichzeitig den Iran und den Gaza-Streifen platt zu bomben. Das wird ein überwältigender Angriff sein, der vermutlich die iranische Regierungsführung und die Geistlichen auf einen Schlag auslöscht, und das wird Gaza verwüsten; zumindest wird es den Massen in den Medien so verkauft werden.

In Wirklichkeit sind wir Zeugen von Filmproduktionen, wie in vielen Artikeln erläutert wurde. Die iranische Armee wird dann ohne Führung dastehen, sodass Israel schnell die Kontrolle über die Bühne übernehmen kann, während die iranischen Truppen keine Chance haben werden, da die Führung fehlt.“

Der März ist nach Worten des niederländischen Autors für dieses Vorhaben geradezu prädestiniert, weil in diesem Monat das jüdische Purinfest und der muslimische Ramadan beginnen und eine totale Mondfinsternis, die auch als Blutmond bezeichnet wird, stattfindet.

Im Buch Joel heißt es, dass ein Blutmond ein Zeichen für das Kommen des Messias ist. Allerdings glaubt Vrijland nicht, dass der Phöneix-Moment bereits am 14. März, also am Tag der Mondfinsternis, stattfinden wird, da es in den USA zunächst einmal zum lange angekündigt Bürgerkrieg kommen muss.

Der Autor hält es für wahrscheinlich, dass es an dem besagten Datum zu einem oder mehreren Anschlägen in Washington kommen wird, möglicherweise sogar auf das Weiße Haus, gefolgt von einem US-Angriff auf Gaza und dem Iran. Immerhin drohte Trump bereits im Vorfeld der Hamas auf „ Truth Social“:

„Shalom Hamas“, bedeutet Hallo und Auf Wiedersehen – Sie haben die Wahl. Lassen Sie alle Geiseln jetzt frei, nicht später, und geben Sie sofort alle Leichen der Menschen zurück, die sie ermordet haben, oder es ist VORBEI für sie.

Nur kranke und verdorbene Menschen behalten Leichen, und Sie sind krank und verdorben! Ich schicke Israel alles, was es braucht, um die Arbeit zu beenden. Kein einziges Hamas-Mitglied wird sicher sein, wenn Sie nicht tun, was ich sage.

Ich habe gerade ihre ehemaligen Geiseln getroffen, deren Leben Sie zerstört haben. Dies ist ihre letzte Warnung! An die Führung: Jetzt ist es an der Zeit, Gaza zu verlassen, solange Sie noch eine Chance haben. Und an die Menschen in Gaza: Eine schöne Zukunft erwartet Sie, aber nicht, wenn Sie Geiseln festhalten.

Wenn Sie das tun, sind Sie TOT! Treffen Sie eine KLUGE Entscheidung. LASSEN SIE DIE GEISELN JETZT FREI, ODER SIE WERDEN SPÄTER DIE HÖLLE BEZAHLEN!

Ein weiterer Anschlag auf Trump?

Das heißt, Donald Trump kann die Zerstörung des Gaza-Streifens jederzeit anordnen, um damit eine Kettenreaktion weiterer Ereignisse auszulösen. Wird es tatsächlich soweit kommen?

Auf jeden Fall könnte sofort das Kriegsrecht in den USA ausgerufen und ein Kriegskabinett gebildet werden, wenn es tatsächlich zu Terroranschlägen in der US Hauptstadt kommt.

Möglicherweise steht sogar ein weiterer Anschlag auf den US Präsidenten unmittelbar bevor, wie Brutus es mit Julius Cäsar getan hat. Egal, ob echt oder nur vorgetäuscht, wie Martin Vrijland es vermutet.

Donald Trump erkannte am 6. Dezember 2017 Jerusalem als Israels Hauptstadt an und wurde zwischenzeitlich bereits vom Sanhedrin, einem Rat aus jüdischen Rabbinern, zum Friedensfürsten ernannt, indem sie ihn zu ihrem „König Kyrus“ ausriefen, der den zweiten Tempel in Jerusalem errichten ließ.

About aikos2309 See all posts by aikos2309