Ehemaliger CDC-Direktor: „Long Covid“ ist eine „Schädigung durch mRNA-Impfung“

Der amerikanische Virologe Dr. Robert R. Redfield, der während der Pandemie als Direktor der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fungierte, hat zugegeben, dass es sich bei den Berichten über das sogenannte „Long Covid“ in Wirklichkeit um eine Vertuschung der weltweiten Zunahme von „mRNA-Impfschäden“ handelt.

Redfield machte dieses brisante Eingeständnis während eines neuen Interviews mit dem Podcast der MAHA-Initiative.

Während eines fast dreistündigen Gesprächs mit Moderator Del Bigtree deckte Redfield das Covid-Laborleck auf, diskutierte Robert F. Kennedy Jr.s neue Rolle im öffentlichen Gesundheitswesen und ließ Bomben über die Pandemie platzen

Seit er im Januar 2021 zum Ende der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump seinen Posten in der Bundesregierung aufgegeben hat, konzentriert sich Redfield auf die Behandlung von Patienten in seiner Arztpraxis.

Im Interview erklärt er, dass seine Praxis von Patienten überschwemmt werde, denen eingeredet worden sei, sie hätten „Long Covid“. (Indien gibt Notfallwarnung heraus, da die Zahl der Todesfälle unter Covid-Geimpften stark ansteigt)

Er weist jedoch darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit dieser Patienten tatsächlich an einer Schädigung leidet, die durch den Covid-mRNA-„Impfstoff“ verursacht wurde, den sie erhalten haben.

Diese Enthüllung machte er, als er über die Immunität sprach, die die Impfstoffhersteller für die Entwicklung der Covid-Injektionen erhielten.

Dieser Schutz schützt die Pharmaunternehmen vor der Haftung, wenn Menschen durch die „Impfstoffe“ getötet, behindert oder anderweitig geschädigt werden.

Redfield argumentiert jedoch, dass die Unternehmen, die die Injektionen herstellen, keine Immunität genießen sollten.

„Ich glaube nicht, dass die Impfstoffindustrie Immunität genießen sollte“, behauptet Redfield.

„Das bereitet mir jetzt besondere Sorgen, weil … unter meinen ‚Long Covid‘-Patienten auch Menschen sind, die kein ‚Long Covid‘ haben.“

„Sie haben einen mRNA-Impfschaden.“

„Es gibt für sie keine klare Möglichkeit, ihre Verletzung anerkennen und entschädigen zu lassen“, fügte Redfield hinzu.