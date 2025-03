Erklärung zum Aufstieg der Freimaurer-Weltreligion des Antichristen und warum Papst Franziskus der letzte Papst sein wird!

Teile die Wahrheit!

Wie die meisten von Ihnen wissen, trug mein erstes Buch auf Englisch den Titel Papst Franziskus: Der letzte Papst? Geld, Freimaurer und Okkultismus im Niedergang der katholischen Kirche. Von Leo Zagami

Natürlich ist dieser umstrittene Titel mit den „Prophezeiungen“ des heiligen Malachias verbunden, die angeblich das Werk eines Mönchs aus dem 12. Jahrhundert sind, obwohl sie erstmals 1590 erschienen und heute weithin als Fälschung angesehen werden, aber in Gottes Welt könnte sogar eine Fälschung ein Körnchen Wahrheit enthalten.

Die „Prophezeiung“ enthält eine Liste von über hundert kurzen Mottos, die angeblich mehr als hundert Päpste beschreiben, angefangen mit Coelestin II. (der das Amt von 1143 bis 1144 innehatte). Zählt man weiter, würde die Prophezeiung das vorletzte Motto auf der Liste mit dem verstorbenen Benedikt XVI. verknüpfen.

Wird Franziskus also der letzte Papst sein? Sogar Anhänger der besagten „Prophezeiung“ haben zuweilen ihre Unsicherheit darüber zugegeben, ob Franziskus der letzte Papst sein wird, da das nächste Konklave immer näher rückt.

Die Annahme des päpstlichen Primats basierte immer auf einer angeblichen apostolischen Nachfolge von Petrus bis zum jeweils nächsten Papst.

Diese gängige römisch-katholische Lehre wird seit Jahrhunderten von den meisten Christen aller Konfessionen akzeptiert und beruht auf einer bestimmten Auslegung einer wichtigen Passage der Heiligen Schrift, in der Jesus erklärt: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen … Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein“ ( Matthäus 16:18-19 ).

Die Kirche in Rom hatte in den ersten 140 Jahren ihres Bestehens jedoch keinen vorsitzenden Bischof, geschweige denn einen Papst.

Zur Untermauerung dieser Darstellung zitiert die katholische Kirche oft die Briefe von Ignatius von Antiochia, auch bekannt als Ignatius Theophorus, einem der frühen christlichen Schriftsteller.

Als Argument für das monarchische Episkopat im 1. Jahrhundert werden oft die Patriarchen von Antiochia herangezogen, die um 107 n. Chr. starben.

Katholische Patristik-Gelehrte weisen jedoch auf erhebliche Textprobleme in den ignatischen Manuskripten hin (darunter Interpolationen und Fälschungen).

Außerdem wird der Begriff „Bischof“ („episcopos“) im Neuen Testament synonym mit dem Begriff „presbyteros“ (Ältester) verwendet und kann nicht zum Beweis eines frühen monarchischen Episkopats verwendet werden. Hier ist eine Tabelle, die die Probleme mit den ignatischen Manuskripten veranschaulicht.

Mein Freund Dr. Jules Gomes (BA, BD, MTh, PhD), der einen Doktortitel in Bibelwissenschaften von der Universität Cambridge besitzt und derzeit ein vom Vatikan akkreditierter Journalist mit Sitz in Rom ist und Autor von fünf Büchern und mehreren wissenschaftlichen Aufsätzen ist, hat kürzlich in einem ausführlichen Artikel, der ursprünglich den Titel The New Vatican Statement: A Ticking Time Bomb trug und letztes Jahr von The Stream veröffentlicht wurde , [1] und in einer neuen, aktualisierten Version des besagten Artikels, die vor einer Woche auf seinem Substack ( https://drjulesgomes.substack.com/ ) erschien, erklärt: „Dies ist der gängigste Konsens unter katholischen, protestantischen und säkularen Historikern.“

Zur Bestätigung seiner Ansicht fügt er ein Zitat des bedeutenden katholischen Historikers Eamon Duffy hinzu, der in seinem meisterhaften Buch „ Saints and Sinners: A History of the Popes“ schreibt : „Alles deutet darauf hin, dass es nach dem Tod der Apostel fast ein Jahrhundert lang keinen einzigen Bischof in Rom gab.“

Die frühen Anhänger Jesu trafen sich in einer „Konstellation unabhängiger Kirchen, in den Häusern wohlhabender Gemeindemitglieder“, bemerkt Duffy.

Gomes zitiert auch den Historiker Peter Lampe, dessen Buch From Paul to Valentinus: Christians at Rome in the First Two Centuries als die maßgebliche Studie zu diesem Thema gilt: „Erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, unter Anicetus, finden wir überzeugende Beweise für ein monarchisches Episkopat.“

Wie also kamen wir von einer Vielzahl von Presbytern zu Papst Bonifatius VIII., der in seiner Bulle Unam Sanctam (1302) erklärte , verkündete und definierte, dass „es zur Erlösung unbedingt notwendig ist, dass jedes menschliche Geschöpf dem römischen Pontifex untertan ist“.