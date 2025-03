EU bereitet sich auf Weltkrieg III vor – ein Vergleich zu 1914

Wir fordern jedes Ihrer Länder auf, die von Ihnen eingegangenen Verpflichtungen verstärkt zu erfüllen, und wir fordern Ihre Länder und Ihre Bürger auf, sich nicht nur für die unmittelbaren Sicherheitsbedürfnisse der Ukraine, sondern auch für die langfristigen Verteidigungs- und Abschreckungsziele Europas zu engagieren.

Die Gewährleistung der europäischen Sicherheit muss für die europäischen NATO-Mitglieder ein Gebot sein. In diesem Zusammenhang muss Europa den überwiegenden Teil der künftigen tödlichen und nicht tödlichen Hilfe für die Ukraine bereitstellen.

Die Mitglieder dieser Kontaktgruppe müssen sich sofort an die Arbeit machen. Das bedeutet, mehr Munition und Ausrüstung zu spenden, komparative Vorteile zu nutzen und Ihre verteidigungsindustrielle Basis zu erweitern.

We are coming out of this European Council determined.

These are extraordinary times.

They call for extraordinary measures.

With REARM Europe, we'll equip our Union with the capabilities it needs to support Ukraine and defend itself

