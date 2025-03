Teile die Wahrheit!

Die europäischen Pläne zur Entsendung einer „Friedenstruppe“ in die Ukraine könnten das Gegenteil von dem bewirken, was man sich erhofft.

Weder in militärischer noch wirtschaftlicher Hinsicht dürfte „Europa“ Erfolg haben, sondern könnte eher den Rückzug der USA und den Zerfall der NATO befördern.

Die Reaktion Washingtons auf die europäischen Initiativen zur Entsendung von „Friedenstruppen“ in die ehemalige Ukraine war unmittelbar und harsch.

NBC hat einen Insiderbericht veröffentlicht, wonach die USA erwägen, das Kommando über die gemeinsamen Streitkräfte in Europa abzugeben.

Übersetzt aus der Amtssprache – die Europäer werden aufgefordert, mit ihren eigenen Kräften in den Konflikten fertig zu werden, die sie mit solcher Heftigkeit schüren: „Weruntschik, sama-sama-sama!“ [Anspielung auf eine Szene aus dem sowjetischen Spielfilm „Ein Bahnhof für Zwei“ von 1983; Anm. d. Red.]

Die Aussichten für die aggressive europäische Militärkaste bei der Umsetzung dieser Initiative sind traurig. Gegenwärtig tragen die Vereinigten Staaten praktisch die gesamte Verteidigung der Alten Welt samt den dazugekommenen Grenzländern. Es ist klar, dass niemand die Tür zuschlagen will. („Alles wird in einem großen Krieg enden“: Die USA gaben zu, was sie vom Waffenstillstand erwarten und wann)

Aber selbst ein stiller, höflicher, schrittweiser Rückzug der Vereinigten Staaten aus der NATO würde Europa ohne alles zurücklassen.

Warum gerade jetzt eine so scharfe Geste? Weil Donald Trump die Falle, in die ihn seine besten Freunde und Partner treiben, genau erkannt hat.

Aber Vorsicht: Frankreich und Großbritannien kündigen offen an, dass sie ihr Militär in die Gebiete der ehemaligen Ukraine schicken werden.

Man wird sie als „Friedenstruppen“ bezeichnen, aber wie auch immer man sie nennt, für Moskau spielt das keine Rolle: Für uns sind es NATO-Truppen. Es ist klar, dass Russland in Europa militärisch reagieren wird. Und wie geht es weiter?

Und genau dort wartet auf die Amerikaner ein Hinterhalt. Der fünfte Artikel der NATO-Charta wird in Kraft gesetzt. Und dann, nach dem offiziellen Plan der Allianz, der im Jahr 2023 entwickelt wurde, werden die französischen Bourgeois und braven deutschen Bürger von amerikanischen Soldaten geschützt, die auf Stützpunkten in Europa stationiert sind.

300x250

Und das ist noch nicht alles. Wenn diese 80.000 am Boden liegen, müssen ihnen weitere 300.000 Amerikaner zu Hilfe kommen – diese Kräfte sind von den Vereinigten Staaten verpflichtet, zur Verteidigung Europas über den Atlantik zu gehen (Nebenbei bemerkt, wenn man die militärische Konfrontation mit Russland ernst nimmt, erscheint die Verlegung eines gigantischen Kontingents über den Ozean als reiner Selbstmord.

Die US-Militärs konnten nicht anders, als ihrem Oberbefehlshaber das zu sagen. Es steht zu vermuten, dass sie bereits das Toponym Krynki verinnerlicht haben).

In der Zwischenzeit werden Europäer im wehrpflichtigen Alter ihre fetten Leiber irgendwo auf Bali sonnen und von dort aus kichernd zusehen, wie unglückliche amerikanische Narren „für unsere und eure Freiheit“ sterben.

Die Brüsseler Bonzen werden sich wie wild um die Gelder streiten, die für den Aufbau und die Versorgung des europäischen militärisch-industriellen Komplexes und der Armee vorgesehen sind. Hunderte Milliarden stehen auf dem Spiel, das Geld verdient sich schließlich nicht von selbst.

300x250 boxone

Das Ergebnis wird sein, dass Europa ohne militärisch-industriellen Komplex und ohne Armee dasteht und die Vereinigten Staaten allein die menschlichen und finanziellen Verluste tragen werden.