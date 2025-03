Heute gehe ich als Frau!? Ein Paar Brüste erregte bei der Paris Fashion Week viel Aufmerksamkeit (Video)

Wie er auf diese Idee kam? Der Niederländer lässt für gewöhnlich seine Entwürfe für sich sprechen und kommentiert die zahlreichen Meinungen über sich in der Regel nicht.

In einem Interview sagte er mal: „Man nennt mich Designer, Stylist, Künstler, Upcycler. Das ist mir egal, solange ich tun kann, was ich will.“

Duran Lantink hält seiner Zunft den Spiegel vor. Jeder seiner Entwürfe ist eine Neuschöpfung aus etwas Altem. Lantink recycelt Haute-Couture-Mode.

Seine Materialien findet er zum Beispiel in Lagerbeständen und in Kollektionen, die in der schnelllebigen Fashion-Welt, in der täglich nach dem neuesten Trend gesucht wird, morgen schon wieder out sind.

Lantink verarbeitet zwei oder drei Kreationen von unterschiedlichen Designern zu einem einzelnen neuen Stück. Egal, ob es eine Jacke, eine Hose oder ein Kleid wird. Seine Arbeitsweise ist zwar aufwendig, doch sie erinnert auch daran, dass die Fashionindustrie eine der verheerendsten Umweltbilanzen aller Branchen hat.

Duran Lantink wirft nichts weg, sondern produziert Neues aus bereits Vorhandenem. Ob seine Designer-Stücke alltagstauglich sind, ist eine andere Frage.

Sarah James schreibt weiter:

Was ist die Transgender-Agenda?

Die aktuellen Forderungen nach „Transsexuellenrechten“ kann niemand ignorieren. Sowohl die britische als auch die schottische Regierung erwägen Vorschläge, die „Geschlechtsumwandlung“ so einfach zu machen wie den Kauf einer Fernsehlizenz.

Unsere instinktive Reaktion besteht möglicherweise darin, anzunehmen, dass es bei der Forderung nach „Transsexuellen- (oder Transgender-)Rechten“ in erster Linie darum geht, eine winzige Minderheit problematischer Menschen vor unfairer Diskriminierung zu schützen.

Doch in Wirklichkeit ist die zugrunde liegende Ideologie der „Geschlechtsidentität“ toxisch. Letztlich zielt sie darauf ab, die Unterscheidung zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht gesetzlich zu beseitigen.

Diese Ideologie wird heute in Grundschulen propagiert. In der Geschichte „Die Gender-Fee“ , die für Vierjährige geschrieben wurde, heißt es: „Nur du weißt, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Niemand kann es dir sagen.“

Der Autor hofft, dass dieses Buch bedeutet, dass „einige Kinder erkennen, dass ihre wahre Identität nicht das Geschlecht ist, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, und sich für einen gesellschaftlichen Übergang entscheiden, um mit ihrem wahren Geschlecht zu leben.“

Im Laufe der Geschichte gab es Fälle von (meist) Männern, die sich aus erotischen Gründen als Frauen verkleiden. Diese werden manchmal als Transvestiten bezeichnet (das Wort wurde erstmals 1910 geprägt). Dieser Zustand ist nicht mit Transsexualität gleichzusetzen.

Homosexualität darf auch nicht mit Transsexualität verwechselt werden. Und auch die äußerst seltenen biologischen Intersexualitätszustände dürfen nicht mit Transsexualität verwechselt werden.

Transsexuelle sind Menschen, die biologisch männlich oder weiblich sind (nicht intersexuell), sich aber als Angehörige des anderen Geschlechts betrachten. Was verursacht diesen Zustand?

Dr. Peter Saunders, früher Mitglied der Christian Medical Fellowship in Großbritannien, schreibt: „Die Mechanismen, die zur Transsexualität führen, sind noch nicht vollständig verstanden, aber genetische, neurologische und psychosoziale Faktoren tragen wahrscheinlich alle dazu bei.“

„Es gibt verschiedene Theorien und wie in der Debatte über Homosexualität tendieren ihre Befürworter dazu, entweder die Natur (Biologie) oder die Erziehung (Erziehung) zu favorisieren … Es kann durchaus sein, dass die Ursachen multifaktoriell sind und die Kombinationen sowohl von der Natur als auch von der Erziehung herrühren.“

Wie häufig kommt dieser Zustand vor? Im Vereinigten Königreich werden „Gender Recognition Certificates“ ausgestellt, die es ermöglichen, das eigene Geschlecht zu ändern. Den neuesten Zahlen zufolge wurden seit 2005 etwas mehr als 4.500 davon ausgestellt.

Echte Geschlechtsdysphorie ist sehr selten. Im Jahr 2016 schrieben KJ Zucker et al. in der Annual Review of Clinical Psychology, dass zwar „die Schätzungen stark variieren“, „Prävalenzstudien jedoch zu dem Schluss kommen, dass weniger als 1 von 10.000 männlichen und 1 von 30.000 weiblichen erwachsenen Kindern [Geschlechtsdysphorie] erlebt“.

Ab den 1930er Jahren ermöglichten medizinische Fortschritte den Ärzten, diesen Zustand durch hormonelle und chirurgische Eingriffe zu „behandeln“. Mit Hormonbehandlungen und Operationen ist es möglich, einen Mann in jemanden zu verwandeln, der wie eine Frau aussieht und umgekehrt.

Der Ausdruck „Geschlechtsumwandlungsoperation“ wird oft verwendet, ist aber irreführend. Kein chirurgischer Eingriff kann einen Mann wirklich in eine Frau oder eine Frau in einen Mann verwandeln. Das Aussehen lässt sich jedoch recht effektiv ändern.

Und Namen lassen sich ganz einfach ändern. Immer mehr Länder haben Gesetze erlassen, die eine vollständige Identitätsänderung ermöglichen und Änderungen an Geburtsurkunden und anderen Dokumenten ermöglichen.

Seit den 1980er Jahren gilt die Sache der Transsexuellen als letzte Grenze der Bürgerrechte. Dabei kommt es zu einer bewussten Vermischung von Intersexualität und anderen Formen sogenannter „Geschlechtsvarianz“, darunter auch dem Wunsch, sich als Frau zu verkleiden.

Mittlerweile wird bevorzugt der Sammelbegriff „Transgender“ verwendet, um all die verschiedenen Arten und Weisen zu umfassen, in denen Menschen ihre „Geschlechtsidentität“ erleben oder ausleben, wenn sie eine gefühlte Inkongruenz mit ihrem biologischen Geschlecht verspüren.

Der Begriff „Transgender“ kann eine Akzeptanz von „Geschlechterfluidität“ implizieren (die Überzeugung, dass es von Natur aus unterdrückend ist, Menschen in zwei binäre Kategorien einzuteilen).

Tatsächlich steht der Begriff der „Geschlechterfluidität“ im direkten Widerspruch zum Konzept der „Transsexualität“, das einen Identitätswechsel von einer „binären Kategorie“ in eine andere beinhaltet.

Woher kommt das alles? Sicherlich sind einige Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit gesellschaftlich konstruiert. Und natürlich haben verschiedene Männer und Frauen eine Vielzahl unterschiedlicher Begabungen, Fähigkeiten und Vorlieben.

Menschen passen nicht unbedingt zu jeder Zeit in kulturelle Stereotypen, die mit Männlichkeit und Weiblichkeit assoziiert werden. Nichts davon beweist, dass unser grundlegendes Verständnis der Menschheit als männlich und weiblich sozial konstruiert ist. Aber das ist die zentrale Behauptung der Gendertheorie.

Wo und wann entstand das Konzept einer Trennung zwischen „Geschlecht“ und „Gender“? Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) war ein deutscher Arzt und Aktivist für die Rechte Homosexueller. Er vertrat die Theorie einer „weiblichen Seele im Körper eines Mannes“, um zu argumentieren, dass Homosexualität angeboren sei (und nicht bestraft werden sollte).

Zu dieser Zeit wurde der Ausdruck „sexuelle Inversion“ von Sexualwissenschaftlern wie Havelock Ellis (1859-1939) verwendet, um Homosexuelle zu bezeichnen. Männliche „Invertierte“ glaubten, sie hätten eine „weibliche Seele in einem männlichen Körper“. Dies war der Beginn der Idee, dass das biologische Geschlecht von der „geschlechtsspezifischen Erfahrung“ getrennt werden könnte.

Im 20. Jahrhundert gewann die Vorstellung von Transsexualität an Bedeutung. Alfred Kinsey (1894-1956), ein professioneller Sexualforscher, verfasste die Kinsey-Reports, die nach Ansicht vieler die „sexuelle Revolution“ auslösten. Sein Ziel war die Abschaffung aller Gesetze, die die sexuelle „Freiheit“ einschränkten.

Er arbeitete mit Dr. Harry Benjamin (1885-1986) zusammen. Benjamin führte 1953 den Begriff „transsexuell“ ein und schrieb 1966 ein Buch zu diesem Thema.

Er war der erste, der die Idee vertrat, dass, wenn jemand davon überzeugt sei, im „falschen“ Körper zu leben, der Körper so „repariert“ werden sollte, dass er zu dem passt, was sein Verstand sagt, statt zu versuchen, „seinen Verstand zu ändern“, damit er den biologischen Tatsachen entspricht.

Er verabreichte Patienten Hormonbehandlungen und rekrutierte andere medizinische Kollegen zur Unterstützung bei Operationen und anderen Behandlungen.

Einer von Harry Benjamins Kollegen war John Money (1921-2006). Wie Kinsey und Benjamin setzte sich Money für die Freiheit ein, „das Geschlecht zu ändern“. Money war Mitbegründer der John Hopkins Gender Identity Clinic und machte 1966 in Amerika Schlagzeilen mit dem bahnbrechenden Fall eines „Mannes, der zur Frau wurde“.

Natürlich ist „unser Geschlecht kein Körperteil. Es ist in die DNA jeder Zelle unseres Körpers eingeschrieben“ und ein Mann kann nicht in eine Frau verwandelt werden. Aber Money konnte viele Amerikaner davon überzeugen, dass ihm genau das gelungen war.

Seine berühmteste angebliche Erfolgsgeschichte handelte von einem kleinen Jungen, David Reimer, dessen Beschneidung misslungen war. Mit Geld konnten Davids Eltern davon überzeugen, ihm zu erlauben, die Genitalien des Kindes chirurgisch zu verändern, sodass es weiblich aussah, und er wies sie an, das Kind als kleines Mädchen aufzuziehen.

Das Ganze endete nicht gut. Das Kind bestand am Ende darauf, seine wahre biologische Identität zu bestätigen, doch der jahrelange systematische Missbrauch durch den Arzt, der es eigentlich behandeln sollte, führte schließlich dazu, dass es Selbstmord beging.

Im Jahr 1968 wurde das Buch „ Sex and Gender“ von Robert J. Stoller veröffentlicht. Darin argumentiert er, dass das „Geschlecht“ eine biologische Eigenschaft (das, womit wir geboren werden) und das „Gender“ eine soziale Eigenschaft (das, was wir durch die Sozialisation lernen) sei.

Mit der zunehmenden Verbreitung der Ideen der Postmoderne in den 1970er Jahren wurde die Wirklichkeit selbst zunehmend als „sozial konstruiert“ betrachtet. Auch die Bedeutung von Mann- oder Frausein wurde zunehmend als sozial konstruiert angesehen.

Radikale Feministinnen stellten die „Unterdrückung“ der Geschlechterrollen in Frage und einige, wie etwa Judith Butler, begannen, jegliche Unterscheidung zwischen Mann und Frau in Frage zu stellen.

Die Transsexualität erlebte in den 1970er Jahren einen Rückschlag. Dr. Meyer und Professor Paul McHugh führten eine Umfrage unter 50 Transsexuellen durch, die in der Gender Identity Clinic der Johns Hopkins University behandelt worden waren.

Professor McHugh war der leitende Psychiater an der Johns Hopkins Universität. Er erklärte, dass sich der psychische Zustand derjenigen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hatten, danach kaum verbessert hatte.

Er schreibt: „Hopkins kooperierte im Grunde mit einer Geisteskrankheit. Wir Psychiater, dachte ich, sollten uns besser darauf konzentrieren, ihren Geist zu heilen und nicht ihre Genitalien.“

Die Gender Identity Clinic der Johns Hopkins University sowie viele andere Gender-Kliniken an Universitäten führten keine Operationen zur „Geschlechtsumwandlung“ mehr durch. Anderswo führten Chirurgen diese Eingriffe jedoch weiterhin durch.

Bis vor relativ kurzer Zeit schien die Ideologie der Geschlechterfluidität den meisten Menschen fern und fremd zu sein. Doch vor etwa drei Jahren begannen die Medien, sich unablässig auf dieses Thema zu konzentrieren.

Das TIME-Magazin bezeichnete das Jahr 2014 als den „Transgender Tipping Point“, an dem eine Ideologie Schlagzeilen machte, die zuvor weitgehend auf akademische Fakultäten und LGBT-Kampagnengruppen beschränkt war.

Die Familienaktivistin und Akademikerin Gabriele Kuby erklärt in The Global Sexual Revolution, dass dies kein Zufall war. Sie weist darauf hin, dass die Schwulenrechtsbewegung schon lange über das Ziel hinausgegangen war, homosexuelle Praktiken strafrechtlich abzuschaffen. Sie war entschlossen, die „Heteronormativität“ abzuschaffen; die Vorstellung, dass die heterosexuelle Verbindung von Mann und Frau „normal“ sei.

Da die meisten Menschen sich freiwillig für heterosexuelle Beziehungen entscheiden, wäre dies eine schwierige Aufgabe. Um die Vorstellung zu zerstören, dass diese Beziehungen natürlich sind, müsste man die Herzen und Köpfe von Kindern und Jugendlichen gewinnen, die sehr beeinflussbar sind.

Daher gibt es Bestrebungen, bei jungen Menschen das falsche Bild der Geschlechterfluidität zu fördern, sei es durch Sexualerziehung, im Gewand von „Anti-Mobbing“-Programmen oder durch Unterhaltung und soziale Medien.

Viele Erwachsene verspüren dabei ein instinktives Unbehagen, haben jedoch Angst, darüber zu sprechen. Sie werden eingeschüchtert von der Behauptung, Einwände gegen die Geschlechterfluidität bedeute eine „Diskriminierung“ von Transgender-Personen.

Kubys Buch erklärt auch den weltweiten Einfluss der Yogyakarta-Prinzipien – einer Reihe von „Menschenrechts“-Forderungen, die von den Delegierten einer Konferenz in Indonesien im Jahr 2006 dargelegt und 2007 in Genf veröffentlicht wurden.

In den Grundsätzen wurde aufgeführt, wie das internationale Menschenrechtsrecht auf „sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität“ angewendet werden sollte. Sie waren nicht bindend, wurden jedoch häufig als „Goldstandard“ für Gleichstellungsgesetze bezeichnet.

Sie definieren ‚Geschlechtsidentität‘ wie folgt: ‚Unter Geschlechtsidentität wird die tief empfundene, innere und individuelle Erfahrung des Geschlechts eines jeden Menschen verstanden, die mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmen kann, aber nicht muss, einschließlich des persönlichen Körpergefühls (das, sofern frei gewählt, eine Veränderung des körperlichen Erscheinungsbilds oder der körperlichen Funktionen mit medizinischen, chirurgischen oder anderen Mitteln beinhalten kann) und anderer Ausdrucksformen des Geschlechts, einschließlich Kleidung, Sprache und Verhaltensweisen [Hervorhebung hinzugefügt]‘.

Beachten Sie, dass die „Geschlechtsidentität“ selbst definiert ist. Es wird behauptet, dass jeder das Recht hat, von anderen in der „Geschlechtsidentität“ akzeptiert zu werden, die er aufgrund seines subjektiven Selbstgefühls wählt, unabhängig von der Verbindung zum biologischen Geschlecht. Innere „Erfahrung“ übertrumpft die willkürliche „Zuweisung“ des biologischen Geschlechts bei der Geburt.

Eine umfassende Untersuchung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die 2016 in The New Atlantis veröffentlicht wurde , kam jedoch zu dem Schluss: „Die Hypothese, dass die Geschlechtsidentität eine angeborene, feste Eigenschaft des Menschen sei, die unabhängig vom biologischen Geschlecht sei – dass eine Person also ‚ein Mann sein könnte, gefangen im Körper einer Frau‘ oder ‚eine Frau, gefangen im Körper eines Mannes‘ – wird durch wissenschaftliche Beweise nicht gestützt.“

Diese Umfrage wurde von zwei führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit und Sexualität gemeinsam verfasst und diskutierte über 200 von Experten überprüfte Studien aus den biologischen, psychologischen und Sozialwissenschaften.

Obwohl es dafür keine wissenschaftliche Grundlage gibt, ist die Theorie der Geschlechtsidentität zum Mainstream geworden und wird in zahlreichen Ländern zunehmend in die Rechts- und Bildungssysteme integriert.

Auf uns alle lastet der Druck, Menschen aufgrund ihrer „tief empfundenen inneren und individuellen Erfahrung“ und ihres „persönlichen Körpergefühls“ zu akzeptieren. Diese „tief empfundene Erfahrung“ wird zum ausreichenden Grund, um eine Änderung des Rechtsstatus zu erhalten.

Und es gibt Forderungen nach Zugang zu Bereichen, die als „Nur für Frauen“ oder „Nur für Männer“ gekennzeichnet sind, für jeden, der sich mit dem jeweiligen Geschlecht „identifiziert“, unabhängig von körperlichen Merkmalen oder Aussehen.

Seit 2017 wurden in Ländern wie Japan, Großbritannien, Irland, Spanien, Uruguay, Argentinien, Dänemark, Malta, Kolumbien, Island, Vietnam, Ecuador, Bolivien, Norwegen und Frankreich Gesetze verabschiedet, die eine Änderung des rechtlichen Geschlechts ermöglichen.

In solchen Ländern kann ein Mann legal einen weiblichen Namen annehmen, eine neue Geburtsurkunde erhalten und in jeder Hinsicht rechtlich wie eine Frau behandelt werden (oder umgekehrt).

In manchen dieser Länder besteht für die betroffene Person keinerlei Verpflichtung, sich irgendeiner medizinischen Behandlung zu unterziehen (wie etwa einer Hormonbehandlung oder einer chirurgischen „Gebärmutterumwandlung“).

Das bedeutet, dass ein körperlich normaler Mann verlangen kann, als Frau anerkannt zu werden und freien Zugang zu allen Einrichtungen zu erhalten, die nur Frauen vorbehalten sind.

Unabhängig davon, ob Länder derartige Gesetze verabschiedet haben oder nicht, wollen die International Planned Parenthood Federation (IPPF) und der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA), dass Kinder in allen Ländern eine „umfassende Sexualerziehung“ (CSE) erhalten.

Die Vereinten Nationen üben Druck auf ihre Mitgliedsstaaten aus, CSE einzuführen. Daher werden Kinder in einigen der sozial konservativsten Länder einer Lehre ausgesetzt, in der ihnen vermittelt wird, dass sie das Recht haben, „sexuelle Lust“ zu erleben, wann und wie sie wollen (solange die andere Person zustimmt), und dass sie das Recht haben, ihre eigene sexuelle Orientierung und „Geschlechtsidentität“ zu wählen .

Junge Menschen in vielen Ländern sind mit der zentralen Behauptung der Genderideologie konfrontiert: dass wir frei sind, unser eigenes „Geschlecht“ zu wählen . Diese Idee wird in Filmen gefeiert und romantisiert und in den sozialen Medien propagiert.

Doch diese Idee widerspricht direkt der Wahrheit der Bibel. Befürworter von „Transgender-Rechten“ sind sich dessen bewusst und wollen das Zeugnis konservativer, bibellehrender Kirchen zum Schweigen bringen, indem sie Gesetze erlassen, die die Infragestellung der Trans-Agenda verbieten.

In Kanada trat im Juni 2017 der Gesetzentwurf C-16 in Kraft. Er fügt „Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck“ zur Liste der „verbotenen Gründe“ für Diskriminierung hinzu. Das bedeutet, dass jede Infragestellung der Behauptung einer Person, sie identifiziere sich als das andere Geschlecht, als „Hassrede“ eingestuft wird.

Strafen werden gegen jeden verhängt, der andere „falsch geschlechtlich bezeichnet“ oder sich weigert, „geschlechtsneutrale“ Pronomen zu verwenden. Dies stellt eine beispiellose Herausforderung für die Rede- und Meinungsfreiheit dar. Es wird direkte Auswirkungen auf Kirchen und Eltern haben, wenn sie versuchen, die biblische Wahrheit zu lehren: „Als Mann und Frau schuf er sie.“

Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert die Debatte. Hier sind vier Wörter oder Ausdrücke, die heikel und tendenziös sind und die wir nur dann verwenden sollten, wenn wir die Ansichten anderer erklären müssen:

„Geschlechtsidentität“ . Stonewall definiert „Geschlechtsidentität“ folgendermaßen: „Jeder hat eine Geschlechtsidentität. Das ist das Geschlecht, das jemand zu haben glaubt. Das kann dasselbe Geschlecht sein, das ihm als Baby zugeschrieben wurde, aber das muss nicht sein. Er fühlt sich vielleicht wie ein anderes Geschlecht oder fühlt sich nicht wie ein Junge oder ein Mädchen.“

Es gibt viele Nichtchristen wie auch Christen, die das als Unsinn erkennen. Rebecca Reilly-Cooper, nichtchristliche Philosophin an der Warwick University, antwortet beispielsweise: „Wenn wir die selbsterklärte Geschlechtsidentität einer Person als einzige notwendige und hinreichende Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu einer Geschlechterklasse betrachten, führt dies dazu, dass die Bedeutung des Wortes ‚Frau‘ auf einen subjektiven Geisteszustand, auf ein Gefühl im Kopf einer Person reduziert wird.“

„Die einzige Antwort auf die Frage ‚Was ist eine Frau?‘ ist ‚eine Person, die sich wie eine Frau fühlt.‘ Aber das ist eine völlig zirkuläre Definition, die uns nichts darüber sagt, was eine Frau ist.“

Bei der Geburt „zugewiesen“ . Dieser Ausdruck beschwört das Bild einer Hebamme herauf, die einem unschuldigen Säugling böswillig und willkürlich ein finsteres Etikett anheftet.

Rebecca Reilly-Cooper kommentiert: „Bei der korrekten Identifizierung der Genitalien eines Kindes und damit des biologischen Geschlechts, dem sie angehören, geht es nicht darum, dem Kind ein Geschlecht zuzuweisen; es geht lediglich darum, die biologischen Fakten zu erkennen und ihnen die richtige biologische Bezeichnung zu geben.“

„Transphobie“ . Galop, eine Wohltätigkeitsorganisation zur Bekämpfung von Mobbing, definiert „Transphobie“ folgendermaßen: „Transphobie ist eine Intoleranz gegenüber Menschen, deren Aussehen oder Verhalten geschlechtsspezifische Erwartungen und Normen in Frage stellt. Ein Beispiel für einen nicht kriminellen Ausdruck hierfür ist die absichtliche Verwendung der falschen männlichen oder weiblichen Pronomen für Transsexuelle.“

Beachten Sie, dass hier „Nichtübereinstimmung“ mit der Theorie der Geschlechtsidentität mit „Intoleranz“ gleichgesetzt wird, die wiederum mit „Phobie“ gleichgesetzt wird. Die klare Implikation ist, dass es hasserfüllt, bigott, ja sogar böse ist, der Theorie der Geschlechtsidentität nicht zuzustimmen.

„Cisgender“ . Wird verwendet, um eine nicht-transsexuelle Person zu bezeichnen. Die amerikanische Kommentatorin Stella Morabito sagt: „Cisgender ist ein völlig als Waffe eingesetzter Begriff, der die Gesellschaft zu noch mehr Entsexualisierung zwingt. Es ist auch ein abwertender Begriff, der bedeuten soll, dass Ihr Verstand zufällig zulässt, dass Ihr „zugewiesenes Geschlecht“ neben Ihrer „Geschlechtsidentität“ existiert.“

Hier gibt es den ganzen Text.

Die Autorin und Rednerin Sharon James studierte Geschichte in Cambridge, Theologie am Toronto Baptist Seminary und hat einen Doktortitel von der University of Wales. Sharon arbeitet für das Christian Institute.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thecut.com am 10.03.2025