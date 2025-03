Ihre entscheidende Rolle bei der Dekorporatisierung der Lebensmittelkette

Ich beginne diesen Artikel mit Informationen, die Ihnen die Herkunft von rund 90 % aller Lebensmittel aufzeigen, die Sie beim Einkauf in führenden Super- und Hypermarktketten erwerben.

Die tatsächlichen Folgen Ihrer Lebensmittelauswahl – vor Ort – sind Ihnen vielleicht nie bewusst geworden. Tatsächlich haben Sie sich jedoch unwissentlich an der Entstehung riesiger wüstenartiger Landstriche beteiligt, die mit giftigen Agrarchemikalien besprüht werden, indem Sie Supermarktketten zu Ihrer ersten Wahl für Lebensmittelkäufe machen.

Die Böden dieser Supermärkte sind leblos. Die Pflanzen wachsen nur noch durch die massive Anwendung synthetischer Stickstoffsalze.

Keine Würmer, keine Insekten, kein Leben. Keine bereichernden Bodenmikroorganismen oder Mikroflora. Sie wurden durch die Produkte der Pharmaindustrie und die Waffen der Agrochemiekonzerne ausgelöscht.

Den Landwirten, die diese Mittel verwenden, wurde eingeredet, dass sie „fortschrittlich“ und „effizient“ seien, wenn sie dieses von der Regierung und den Konzernen gelenkte intensive Chemieprogramm übernehmen, das die althergebrachten, schonenden traditionellen Anbaumethoden ersetzen soll.

Genau die gleiche tragische Geschichte spielt sich in der Viehwirtschaft ab. Sofern Sie nicht Bio-Produkte bestellen, stammen Ihre Schweine- und Geflügelkäufe aus Tierkonzentrationslagern. (WEF fordert weltweites Verbot von Lebensmitteln aus heimischem Anbau, um Klima „Emissionen“ zu senken)

Riesige, sonnenlose Ställe, in denen prophylaktisch Antibiotika und andere Medikamente verabreicht werden, um die Empfänger die drei bis fünf Monate am Leben zu halten, die die maximale Dauer ihres tragisch kurzen Daseins darstellen.

Sie werden sich sicher auch nicht darüber im Klaren sein, dass Sie durch Ihren Einkauf in den räuberischen Supermärkten zum Verhängnis für den Untergang der kleinen und mittleren Familienbetriebe geworden sind, die noch Wert auf Fruchtfolge, die Verwendung von natürlichem Dünger für Nutztiere und artgerechte Viehhaltung im Freien legen.

Ihre überwiegend egoistischen, auf „Konsumkomfort“ ausgerichteten Gewohnheiten haben die gesamte Topographie Ihres Landes verändert: seine einst natürliche Umwelt, seine lebendige Artenvielfalt, seine Schönheit, seine wohlriechenden Düfte und seine natürliche Produktivität.

Sie alle wurden der monokulturellen Massenproduktion von Lebensmitteln geopfert, die durch chemische und gentechnische Denaturierung des Pflanzenreichs giftig geworden sind. Ein Prozess, der ausschließlich die riesigen Konzerne bereichert, die diese Lebensmittel entwickeln und herstellen – und die Supermärkte, die die vitamin- und nährstoffarmen Endprodukte verkaufen.

Alles und jeder andere, einschließlich der Landwirte, ist der Verlierer dieser seelenlosen Produktionskette.

Was gekauft wird, ist zwar immer noch „Lebensmittel“. Aber abgesehen von pro-ökologischem und biologisch erzeugtem Fleisch, Gemüse und Getreide untergräbt es Ihre Gesundheit und die natürliche Umwelt mindestens ebenso sehr, wie es den Energiebedarf Ihres Körpers deckt.

In diese ohnehin schon dystopische Realität reiht sich die nächste Katastrophenserie ein, die das heimsuchen wird, was immer noch unter dem Namen „Landwirtschaft“ bekannt ist.

Lassen Sie den Vorhang für das Jahr 2025 zurück und werfen Sie einen genaueren Blick auf den aktuellen Stand dessen, was bereits auf Ihrem Teller landet – oder bald auf dem Tisch landen wird.

Aufgrund der Übernahme des großen Schwindels namens „Net Zero“ durch die Politik der obersten Führungsebene haben die Architekten der Kontrolle verfügt, dass der Anbau von Nahrungsmitteln auf nährstoffreichen Böden und die Haltung von Nutztieren auf grünen Weiden, die alle guten Landwirte schon immer als „natürlichen Weg“ anerkannt haben – und immer noch anerkennen –, zur „globalen Erwärmung“ beiträgt und schrittweise abgeschafft werden muss. Ein Großteil davon bis 2030.

Sie behaupten fälschlicherweise, dass durch diese althergebrachten Methoden der Lebensmittelproduktion übermäßig viel CO2 freigesetzt werde. Kühe hingegen werden beschuldigt, Methan – ein weiteres Erdgas wie CO2 – freizusetzen und müssen deshalb Windeln im Covid-Stil tragen, um ihre „Emissionen“ zu begrenzen, bevor sie ganz aus der Landwirtschaft entfernt werden.

Traditionelle kleine und mittelgroße Familienbetriebe ohne Konzerncharakter – die der Natur am wenigsten schaden und die nahrhaftesten Nahrungsmittel produzieren – stehen als erste unter Druck und sind vom schnellen Aussterben bedroht.

Was Sie in den Supermärkten finden, stammt nicht von solchen landwirtschaftlichen Betrieben. Wie bereits erklärt, stammt es aus der großindustriellen, profitorientierten Produktion, die gleichzeitig die Lebensmittel und die Umwelt zerstört.

Die Kabale, deren Wurzeln in der Pharmaindustrie, im Großbankensektor, in der Agrarchemie, in der Gentechnik und in der Machtpolitik der Spitzenklasse liegen, ist der „Stakeholder“ der globalen Nahrungsmittelkette.

Ihre Politik wurde bereits 1972 bei geheimen Sitzungen des Club of Rome, den jährlichen Treffen der ausgewählten Bilderberg-Gruppe und später beim Weltwirtschaftsforum in Davos formuliert. Heute ist sie unter den Namen „The Great Reset“, „Green New Deal“ und „Vierte Industrielle Revolution“ bekannt.

Ihr endgültiges Ziel geht weit über Ernährung und Landwirtschaft hinaus – bis hin zur Entstehung einer digital kontrollierten IT-Sklavenrasse: der transhumanen Agenda.

Man muss seinen Horizont erweitern, um die Zusammenhänge zu erkennen, die von der Kontrolle der Nahrungskette zur vollständigen IT-Übernahme der Hauptschlagadern der globalen Kommunikation und Kontrolle führen. Doch genau das ist Sinn und Zweck des „Great Reset“.

Im Mittelpunkt der Umsetzung dieser Politik stehen die Reduzierung der Bevölkerung, die absolute Kontrolle über jeden Aspekt dessen, was wir auf dem Esstisch zu uns nehmen, und der endgültige Besitz des Landes sowie seine Umwandlung in einen Spielplatz für die egozentrischen Träume der Kabale – in der die Lebensmittel liefernden Bauern zu Sklaven der Gemeinschaft werden.

Um dies zu erreichen, soll ein immer größerer Anteil der menschlichen Ernährung auf im Labor hergestellte und gentechnisch veränderte synthetische Lebensmittel, Insekten und Käfer umgestellt werden. Gentechnisch verändertes synthetisches Fleisch und Milch werden bereits in fünf Ländern, darunter den USA und Großbritannien, im Labor hergestellt und sind auf dem Markt. Zerkleinerte Insekten sind außerdem Bestandteil verschiedener verarbeiteter Lebensmittel.

Die neuesten genetischen Veränderungstechniken werden gerade von der Europäischen Kommission auf den Weg gebracht und sind in den USA trotz starker Widerstände bereits im Einsatz.

Lebensmittel, die noch auf Bauernhöfen angebaut werden, werden zunehmend von Robotern angebaut, gedüngt, besprüht und geerntet. Dies wird auf den Bauernhöfen geschehen, die heute die Supermärkte beliefern, in denen Sie einkaufen.

Ich sage das nicht voraus. Ich sage Ihnen, was Klaus Schwab und seine Handlanger beim WEF dargelegt haben. Sie können es herausfinden, indem Sie die Ziele der Agenda 2030 und des Netto-Null-Ziels bis 2045 aus authentischen Quellen, nicht aus den Mainstream-Medien, recherchieren.

Diese Agenda wurde von allen Staats- und Regierungschefs der Welt – der Davos-Gruppe – unterzeichnet, die sich dazu verpflichtet haben, ihre Länder in den Dienst der falschen Flagge namens „globale Erwärmung“ zu stellen.

Die meisten von ihnen haben sich nicht mit den Einzelheiten dessen beschäftigt, wofür sie sich verpflichten. Sie sind zu sehr mit der Machtpolitik des exklusiven Clubs beschäftigt, dem sie angehören.

Sich dieser Realität zu stellen, sollte oberste Priorität haben. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um unsere Chance auf eine vernünftige Ernährung und die Möglichkeit zu sichern, unser Schicksal als bewusste, autonome Menschen individuell und gemeinschaftlich zu bestimmen.

Wenn Sie einen sofortigen Grund brauchen, nicht mehr in Ihren Lieblings-Supermarkt zurückzukehren, lesen Sie die Informationen in diesem Artikel noch einmal. Verstehen Sie sie. Handeln Sie danach.

Obwohl ich mein Bestes getan habe, um die Zerstörung zu beschreiben, die man mitverursacht, wenn man den führenden Befürwortern einer denaturierten, giftigen und sterilen Nahrungskette sein Geld gibt, war es mir nur möglich, einen allgemeinen Überblick über die schlimme Auswirkung dieser Entwicklung auf die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu geben. Ich habe keinen Hinweis darauf gegeben, was aus dieser Gemeinschaft von echten, fürsorglichen Landwirten werden soll, deren Können, Wissen und Entschlossenheit, „echte Lebensmittel" bereitzustellen, eher eine „Lebensweise" als eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen. Noch immer gibt es sie, in allen Ländern. Aber schon bald wird es sie nicht mehr geben, es sei denn, Sie unterstützen ihr Überleben direkt. Viele Landwirte verstehen nicht, dass ihr Leben und ihre Betriebe derzeit im Visier der Architekten der globalen Kontrolle liegen und dass die nationalen Politiker Marionetten derselben Kabale sind. Nur Sie und ich können sie retten. Sobald sie das Land verlassen haben, gibt es keine „richtige Nahrung" mehr. Das bedeutet, dass Sie und Ihre Familien niemanden und keinen Ort mehr haben, an den sie sich wenden können, um zu überleben. Verboten werden nur synthetische, im Labor hergestellte und gentechnisch veränderte Produkte der riesigen Konzerngiganten, die denen gehören und von ihnen geführt werden, die man auf dem Weltwirtschaftsgipfel, den Versammlungen der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation sowie auf globalen Bankerkongressen sieht. Kaufen Sie Ihre Lebensmittel auf lokalen Bauernmärkten, in Hofläden, in Gemüsekisten, auf traditionellen Märkten für frische Lebensmittel, direkt vom Bauernhof selbst, bei landwirtschaftlichen Genossenschaften und bei unabhängigen kleineren Einzelhändlern, die Qualitätslebensmittel führen. Unterstützen Sie das Überleben – die Existenz – der Landwirte, die in naher Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes Ihre Lebensader sein werden. Handeln Sie jetzt. Wenn Sie Ihre Lebensmittel nicht selbst anbauen können, tragen Sie zumindest dazu bei, den Widerstand zu stärken. Denn es wird keine Zukunft geben, wenn Sie sie nicht selbst gestalten. Bauen Sie Ihre eigenen Lebensmittel an! Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 24.03.2025

