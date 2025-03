Es ist Freitag, der 28. Februar 2025, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betritt das Weiße Haus. Die Welt schaut zu und erwartet Diplomatie, Anstand und einen Staatschef, der verzweifelt versucht, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen.

Stattdessen liefert er eine derart dreiste, beispiellos unhöfliche Vorstellung ab, dass von Washington bis Kiew die Kinnladen herunterklappen. Die Presse ist in Aufruhr. Analysten schnappen nach Luft.

Doch vielleicht sollte uns das nicht überraschen. Denn hinter den Schlagzeilen, hinter dem sorgfältig aufgebauten Image eines Kriegshelden, verbirgt sich ein Mann, der alles zu verlieren hat, wenn die Waffen schweigen. (Prominente gestehen: Hollywoods dunkle Rituale, Opfer, okkulte Opfergaben, Adrenochromsucht und das beängstigende Streben nach ewiger Jugend! (Video))

Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Selenskyj hat immer wieder gezeigt, dass er nicht für den Frieden hier ist. Er hat Deals abgelehnt, sich voll in den Kampf gestürzt und die Kriegsmaschinerie auf Hochtouren laufen lassen. Der Typ ist so kampfeslustig, dass sogar Lindsey Graham ihm seinen Segen gibt.

Aber warum ist man so entschlossen, den Krieg weiterzuführen? Man folge dem Geld.

Es geht hier nicht nur um die Verteidigung eines Landes, sondern um ein Geschäft. Ein großes Geschäft. Hunderte Milliarden Dollar sind aus dem Ausland geflossen – in Form von Zuschüssen, Hilfsleistungen, Waffen – und die USA allein haben 350 Milliarden Dollar ausgegeben, Tendenz steigend.

Doch jetzt kommt der Haken: Niemand kann erklären, wohin die Hälfte davon verschwunden ist . Die Hälfte . Verschwunden in einem schwarzen Loch aus nicht nachvollziehbaren Transaktionen, zwielichtigen Geschäften und Gerüchten über Korruption, die so gewaltig sind, dass der militärisch-industrielle Komplex dagegen wie ein Limonadenstand aussieht.

Schlechte Nachrichten für Selenskyj. Er hat es jetzt nicht nur mit Trump zu tun. Kash Patel hat ihn wie ein Buch gelesen.

Aber warten Sie, denn das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Wenn man unter die Oberfläche gräbt, werden aus Flüstern Schreie – Anschuldigungen über ein Geschäft, das weitaus hässlicher ist als Korruption und Kriegsgewinnlertum. Ein Geschäft mit Menschenleben .

Kinder, die durch das Chaos des Konflikts geschmuggelt wurden, nährten ein Schattenreich, das so lukrativ war, dass es die Hilfsbetrügereien in den Schatten stellte. Und jetzt zeigen sich die Risse.

Whistleblower – mutige, verzweifelte Seelen – treten aus der Dunkelheit und stehen Schlange, um Selenskyjs Geheimnisse preiszugeben.

Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Anfang letzten Monats, im Februar 2025, zahlte einer von ihnen den höchsten Preis – er wurde am helllichten Tag auf den Straßen Kiews niedergeschossen, eine eindringliche Warnung an jeden, der es wagt, etwas zu sagen, wie der ehemalige britische Abgeordnete Andrew Bridgen erklärte.

Und dennoch melden sich die Whistleblower zu Wort. Warum? Weil das, was sie aufdecken, so monströs und unfassbar ist, dass Schweigen keine Option mehr ist, wie Colonel Douglas MacGregor erklärt.

Was als diplomatischer Skandal begann, ist heute eine Frage, die über die Grenzen hinaus hallt: Wer ist Wolodymyr Selenskyj wirklich? Ein Anführer? Ein Profiteur? Oder ein Boss in einem Spiel, das so schmutzig ist, dass es sich lohnt, es mit aller Kraft aufzudecken?

Die Ukraine ist die globale Hauptstadt des Kindersexhandels und Ermittler warnen, dass dort ein Netzwerk von Adrenochromfabriken angesiedelt sei.

Aus diesem Grund sind die Straßen vieler Städte in der ganzen Ukraine mit Plakaten mit der Aufschrift „Vermisste Kinder“ gesäumt.

Allerdings wächst die Adrenochrom-Industrie so schnell, dass sie ein ständig steigendes Angebot an Kindern benötigt, um die Gelüste der pädophilen und süchtigen Elite zu befriedigen.

Viele Kinder werden in der Massentierhaltung geboren und für die Sklaverei gezüchtet, ohne Geburtsurkunde oder Ausweis. Diese Kinder erfahren nie, wie es ist, ein Leben ohne Terror zu führen.

Der russische Präsident Putin hat zu Beginn dieses Jahres eine Elite-Adrenochrom-Task Force eingerichtet und dabei erklärt, dass Selenskyjs Regime in Kiew jedes Jahr Milliarden von Dollar damit verdient, Kinder in unwürdigen Massentierhaltungsbetrieben zu halten und sie dann auf dem internationalen Markt an den Meistbietenden zu verkaufen – ohne Fragen zu stellen.

Die westlichen Medien schrien „Falschmeldungen“. Wie üblich mussten sie ihre Worte bald zurücknehmen.

Diese Enthüllungen treffen wie ein Dolch ins Herz der Menschheit und enthüllen eine groteske Schattenseite der Grausamkeit, die im Schatten der Macht gedeiht.

Im kalten, unnachgiebigen Griff des Krieges werden unschuldige Seelen – Babys mit großen, flehenden Augen – zu bloßen Handelswaren degradiert, deren zerbrechliche Körper als Währung in der Pädophilie- und Adrenochrom-Industrie verwendet werden.

Wie Putin erklärt, stopft die westliche Elite ihre Bäuche seit Jahrhunderten mit Menschenfleisch voll. Es ist an der Zeit, dies anzuprangern und sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Nichts kann das, was kommt, aufhalten. Der Sturm zieht auf, und die Wahrheit bricht durch die Risse eines verrottenden Systems. Trotz überwältigender Beweise – Fotos, Zeugenaussagen, durchgesickerte Dokumente – bleiben die westlichen Mainstream-Medien mitschuldig und hüllen sich in feiges Schweigen über die Kindermassenfarmen in der Ukraine.

Sie besitzen sogar die Dreistigkeit, die ganze Sache als bloß eine weitere „russische Desinformationskampagne“ abzutun, als ob diese Zurückweisung die Schreie der Unschuldigen übertünchen würde.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 09.03.2025