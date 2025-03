Israel bereitet sich auf das historische Opfer einer roten jungen Kuh vor – ein Zeichen der Endzeit? (Videos)

In Israel steht ein bedeutsames Ereignis bevor – eines mit immenser biblischer Bedeutung und weltweiten politischen Konsequenzen.

In diesem Monat planen die israelischen Religionsbehörden, das lange erwartete Opfer der Roten Kuh durchzuführen , ein uraltes Ritual, das direkt mit dem Wiederaufbau des Dritten Tempels und der Erfüllung der Prophezeiung der Endzeit zusammenhängt.

In der Jerusalemer Altstadt wird derzeit ein riesiger weißer Altar für eine Zeremonie errichtet, wie sie seit Moses Zeiten nicht mehr gesehen wurde.

Das Ritual dürfte die religiöse und geopolitische Landschaft erschüttern, denn es findet auf dem umstrittenen Ölberg statt, direkt gegenüber dem instabilen Tempelberg, auf dem sich mit der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom zwei der heiligsten Stätten des Islam befinden.

Im Jahr 2022 wurden fünf perfekte rote Färsen aus Texas nach Israel eingeflogen. Damals waren sie zu jung, um geschlachtet zu werden.

Doch jetzt, im Jahr 2025, haben sie das erforderliche Alter erreicht.

Yitshak Mamo bestätigte gegenüber CBN, dass bereits qualifizierte Rabbiner für die Zeremonie ausgebildet worden seien und das für das Opfer vorgesehene Land vollständig vorbereitet sei. (Die Hopi-Prophezeiungen: Zeichen deuten auf das nahende Ende der Vierten Welt hin)

Bei diesem alten, im vierten Buch Mose beschriebenen Ritual wird die junge Kuh verbrannt und ihre Asche zur Reinigung verwendet – ein entscheidender Schritt, der der jüdischen Tradition zufolge vor Beginn des Baus des Dritten Tempels steht.

Und hier nehmen die Dinge eine gefährliche Wendung.

Eine Zeremonie, die den Nahen Osten in Aufruhr versetzen könnte

Der Wiederaufbau des Dritten Tempels ist für viele orthodoxe Juden eine tief verwurzelte Überzeugung. Sie sehen darin einen notwendigen Schritt für die Ankunft des Messias. Doch für Muslime weltweit ist diese Vorstellung eine große Provokation .

Der Tempelberg, auf dem der neue Tempel gebaut werden müsste, ist bereits von der Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom besetzt.

Jeder Versuch, den Ort zurückzufordern, könnte zu massiven Unruhen in der Region führen, da die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern bereits den Siedepunkt erreicht haben.

Palästinensische Gruppen haben die Vorbereitungen für die Roten Färsen aufmerksam verfolgt. In einer kürzlichen Rede bezeichnete die Hamas die Ankunft der Roten Färsen ausdrücklich als Teil eines größeren jüdischen Plans zur Umgestaltung Jerusalems.

„Egal, ob es den Leuten gefällt – es passiert“

Der amerikanische Pastor Greg Locke , der sich derzeit in Israel aufhält, war Zeuge der Vorbereitungen für das Opfer der roten Kuh in Shiloh , einem Ort reich an biblischer Geschichte.

„Egal, ob die Leute es verstehen, mögen oder sogar wertschätzen, es wird passieren“, warnte Locke. „Sie sind bereits dabei, dies zu tun. Und sie werden die Zeremonie der roten Kuh durchführen. Und das wird den Dritten Tempel herbeiführen. Und das wird noch viel mehr Endzeiten herbeiführen, über die die Leute nicht wirklich reden wollen.“

Locke verknüpfte auch aktuelle politische Entwicklungen – darunter Trumps Unterstützung für Israel, den Krieg im Gazastreifen und die Rückkehr jüdischer Exilanten – mit der sich entfaltenden Prophezeiung.

„Sie können Israel gegenüber so kritisch sein, wie Sie wollen, aber dort, wo ich sitze, direkt hinter dieser Mauer – dem Tempelberg –, kommt Jesus zurück.“

Erleben wir den Anfang vom Ende?

Viele christliche und jüdische Gelehrte betrachten die Zeremonie der roten Kuh als eine tickende eschatologische Zeitbombe.

Der Bau des Dritten Tempels ist ein Eckpfeiler des jüdischen messianischen Glaubens.

Für Christen ist es ein Zeichen für die nahende Wiederkunft Christi .

Für die Muslime käme jeder Versuch, Al-Aqsa zu ersetzen, einer Kriegserklärung gleich.

Der Altar wird errichtet, die roten Färsen sind bereit und die Spannungen im Heiligen Land sind größer denn je. Das Opfer dieses Monats könnte weit mehr als nur ein religiöses Erwachen auslösen – es könnte Ereignisse in Gang setzen, die die Geschichte selbst neu gestalten.

Wird das Opfer der roten Kuh friedlich vonstatten gehen? Oder stehen wir am Rande einer biblischen Konfrontation, die die Welt erschüttern könnte?

Im unteren Video ist Pastor Greg Locke vor Ort an der Klagemauer in Jerusalem in Israel und berichtet Charisma Media aus erster Hand über die bevorstehende Zeremonie der Roten Kuh – ein bedeutendes prophetisches Ereignis, das als ein Schritt in Richtung des Baus des Dritten Tempels gilt.

Trotz unterschiedlicher Meinungen über ihre Bedeutung wird die Zeremonie fortgesetzt und birgt tiefgreifende Auswirkungen auf die biblische Prophezeiung.

„Trumps Amtsantritt unterstreicht, was gerade passiert, im positiven Sinne, denn prophetisch wird er kommen, Gaza übernehmen , die Bewohner des Gazastreifens umsiedeln und jetzt ruft Gott noch mehr Juden aus der ganzen Welt zurück“, sagt Locke.

Wurde in Gaza versehentlich die Anwesenheit von Nephilim enthüllt?

In einem Exklusivinterview mit Charisma Media diskutierte LA Marzulli , wie die Menschen im Gazastreifen möglicherweise gerade offenbart haben, dass sich in ihrer Mitte Nephilim befinden.

