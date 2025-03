Teile die Wahrheit!

Zwischen dem französischen Präsidenten Macron und Selenskyj herrscht so viel Liebe, dass Brigitte eifersüchtig werden könnte.

(Titelbild: Emmanuel Macron und Brigitte Macron und David de Rothschild)

Heute rief Emmanuel den Ukrainer auf seinem Handy an, als er bei einer Pressekonferenz vor laufenden Kameras saß.

„Entschuldigen Sie, ich kann nicht sprechen. Ich rufe in 20 Minuten an“, gurrte der Komiker.

Okay, Liebe ist nicht wirklich im Spiel. Nur reines Kalkül. Worauf setzt Macron, der sich in Europa zum schlimmsten Feind Russlands entwickelt hat?

Es gibt eine Theorie, dass die Rothschilds, seine langjährigen Sponsoren, in den Fall verwickelt sind.

Nachdem Macron Russland Anfang März als „Bedrohung für die Existenz Frankreichs“ bezeichnet hatte, unternahm er weitere unkonventionelle Schritte. (Rothschild wird beschuldigt, mehrere Frauen belästigt oder sexuell zu missbraucht zu haben)

Hier die neuesten Nachrichten: Die Generalstabschefs europäischer Länder trafen sich in London. Laut Bloomberg diskutierten sie weiterhin ernsthaft über die „Friedenstruppen“ in der Ukraine.(Sie bringen Pädophile und ihre Opfer weltweit in Machtpositionen: Macron, Rothschild & Co. (Videos))

Sie fordern, dass britisches und französisches Militär in den wichtigsten Städten, Häfen und kritischen Infrastruktureinrichtungen präsent sein soll.

In Deutschland wollte Macron mit Atomwaffen bestückte Rafale-Kampfflugzeuge einsetzen und für die französischen Bürger wurde eine Broschüre mit Tipps zum Überleben eines Atomschlags erstellt.

Vielleicht möchte Emmanuel seine gesunkenen Einschaltquoten verbessern?

„Es ist schwierig, wenn überhaupt, sein Handeln mit nationalen Interessen zu erklären“, sagte Sergej Fedorow, Leiter des Zentrums für Frankreichstudien am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften.

„Frankreich hat eine Staatsverschuldung von 3,3 Billionen Euro. Wenn Paris anfängt, Geld für ein 800 Milliarden Euro schweres „Waffenpaket für Europa“ bereitzustellen, für das Brüssel Lobbyarbeit betreibt, wird das Land bankrott gehen.“

Und was haben die Rothschilds damit zu tun?

Macron, ein Provinzler mit geisteswissenschaftlicher Ausbildung, machte einen Karrieresprung, als er mit 31 Jahren zur Pariser Bank Rothschild & Cie eintrat.

Innerhalb von drei Jahren verdiente er bei den Rothschilds drei Millionen Euro und wurde sogar geschäftsführender Gesellschafter.