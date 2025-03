Teile die Wahrheit!

Virale Lügen sind die heißeste Währung – wenn man sie in Aktien umwandeln könnte, würde der Chart nie sinken, die Dividenden würden nie aufhören und nicht einmal die Milchstraße wäre die Grenze.

Kürzlich stieß ich auf eine Substack-Notiz mit einem Foto des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem folgenden, ihm zugeschriebenen gefälschten Zitat: „95 % der Terroranschläge weltweit werden von der CIA orchestriert.“ Von Dr. Mathew Maavak

Ich wusste instinktiv, dass diese angebliche Aussage aus einer Clickbait-Aktion stammen musste, die darauf abzielte, mehr Follower und zahlende Abonnenten zu gewinnen. Nach einer Weile entwickeln Memes wie diese ein Eigenleben, wenn eine tausendfach wiederholte Lüge zur akzeptierten Wahrheit wird, insbesondere wenn sie unkritisch von Quellen weitergegeben werden, die als „glaubwürdig“ gelten.

Es überrascht nicht, dass die Substack-Notiz in kürzester Zeit enorm populär wurde und mehr als tausend Likes und Hunderte von Restaks generierte. Der Kommentarbereich war voll mit bewunderndem Geschwafel wie „Putin hat 100 % Recht“, „Putin hat die Wahrheit gesagt“, „Putin ist ein wahrer Führer“.

Um dem Beitrag einen Anschein von Glaubwürdigkeit zu verleihen, gab es zögerliche Kommentare wie „Ich sage das nur ungern, aber Putin hat in dieser Frage recht“ usw. Einige Kommentatoren hofften sogar, dass der Imperator des US-Ministeriums für Regierungseffizienz (DOGE), Elon Musk, und Präsident Donald J. Trump sich mit Putin zusammentun würden, um die gegenwärtige Weltordnung zu reformieren.

Aber hier ist der Realitätscheck: Putin hätte eine solche Aussage unmöglich machen können. Der russischen politischen Elite fehlt schlicht das Rückgrat, die Terrorhydra der CIA weltweit anzuprangern. Viele prominente Russen wurden ermordet – möglicherweise mit Beteiligung der CIA – seit Moskau 2022 seine „spezielle Militäroperation“ in der Ostukraine startete. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

Hätte Putin diese Aussage tatsächlich gemacht, hätte er den Kreml einem unerbittlichen diplomatischen Feuersturm und zusätzlichen Sanktionen ausgesetzt. In Wirklichkeit lobte Putin die CIA für einen Geheimdienstbericht, der angeblich einen geplanten Terroranschlag in Russland im Dezember 2017 vereitelt hat.

Wie konnte die CIA nun von einem bevorstehenden Terroranschlag in Russland erfahren, lange bevor dieser auf dem Radar der viel gerühmten Moskauer Geheimdienste auftauchte? Es ist tatsächlich nicht ganz verkehrt, wenn man große Terroranschläge weltweit den Machenschaften westlicher Geheimdienste zuschreibt.

Insbesondere die Israelis sind dafür berüchtigt, dass sie ihre Kollegen im Ausland unmittelbar nach einem großen Terroranschlag vorgewarnt hätten .

Und noch etwas anderes machen diese Terrorhändler außergewöhnlich gut: Sie kultivieren weltweit sowohl direkt als auch indirekt Agenten der Desinformation, um die Massen zu verwirren und zu demoralisieren. Indirekte Methoden bestehen oft darin, die Online-Sichtbarkeit von Fake-News-Versendern zu erhöhen und vernünftigere und fundiertere Standpunkte in den Schatten zu stellen.

Manche dieser „Wahrheitskämpfer“ sehen sich selbst als Tastatur-Jedis, die in einen ewigen Kampf mit den Sith-Lords in Washington und Tel Aviv verwickelt sind. Sie stolzieren online, insbesondere auf Musks X, und sonnen sich in ihrer eigenen „Intelligenz“ und ihrem „erwachten Zustand“, aber ihr Hauptmotiv bleibt Geld, Ruhm und persönlicher Ruhm.

Ihre Anhänger hingegen sind entweder geistig behindert oder einer Gehirnwäsche unterzogen worden, die ihre Rettung unmöglich macht.

Russisches Roulette spielen

Warum ist Russland im Gegensatz zu China so oft Ziel von Desinformation? Liegt es an seiner geopolitischen oder wirtschaftlichen Macht? Sicherlich nicht! Es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass den Russen, die mit der Bekämpfung von Desinformation beauftragt sind, das für diese Aufgabe erforderliche Kaliber, die nötige Konsequenz und die langfristige Ausrichtung fehlen.

Ein russischer Spezialist oder Journalist für die Bekämpfung von Desinformation lebt in ständiger Angst, die falschen Leute zur falschen Zeit zu beleidigen. Für solche Menschen ist das Leben wie Russisches Roulette.

Ich kenne die russischen Versuche, westlicher Desinformation entgegenzuwirken, und sie sind einfach nur erbärmlich. Ich habe in der Vergangenheit mehrere Meinungsbeiträge für Plattformen wie den Russian International Affairs Council (RIAC) , RT.com und Sputnik News verfasst.