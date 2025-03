Teile die Wahrheit!

Neuseeland sieht sich nun mit der erschreckenden Realität einer öffentlichen Gesundheitskrise konfrontiert, nachdem die Massenimpfkampagne der Regierung dazu geführt hat, dass die Bevölkerung fast vollständig gegen Covid „geimpft“ ist.

Das Land ist eines der Länder mit den meisten Covid-Impfungen weltweit, nachdem es satte 260,78 „Impfdosen“ pro 100 Personen verabreicht hat .

Allerdings ist Neuseeland nun mit der düsteren Realität konfrontiert, dass sich die öffentliche Gesundheit infolge der Impfungen rapide verschlechtert.

Eine wichtige neue Studie hat ergeben, dass die Zahl der Nebenwirkungen unter Neuseeländern sprunghaft ansteigt, insbesondere unter denjenigen, die mRNA-basierte Covid-„Impfstoffe“ erhalten haben.

Die Ergebnisse wurden in einer umfassenden Doktorarbeit veröffentlicht, die am 18. März 2025 bei der University of Otago eingereicht wurde.

Die Studie wurde von Dr. Marnijina Moore Shannon geleitet und die Ergebnisse wurden im Journal der Universität veröffentlicht .

Die Forscher untersuchten die Muster und Merkmale unerwünschter Ereignisse nach der Immunisierung (AEFI) sowohl für den saisonalen Grippeimpfstoff (SIV) als auch für die mRNA-Injektion von Pfizer in Aotearoa, Neuseeland. (Eine zunehmende jährliche Grippeimpfung älterer Menschen ist mit einer Zunahme der grippebedingten Todesfälle bei älteren Menschen verbunden)

Die zentrale Hypothese ging davon aus, dass AEFI-Profile je nach Impfstofftyp, demografischen Faktoren und zeitlichem Kontext variieren, insbesondere unter dem Druck einer Pandemie, und dass sich diese Unterschiede in den nationalen Meldemustern der Pharmakovigilanz widerspiegeln.

Die Verbindungen zwischen AEFI und dem mRNA-„Impfstoff“ von Pfizer sind erschütternd.

Um dies zu testen, verwendete Dr. Shannon ein retrospektives Beobachtungsdesign unter Verwendung nationaler AEFI-Berichte, die dem neuseeländischen Centre for Adverse Reaction Monitoring (CARM) vorgelegt wurden.

Die Studie gliederte sich in drei Teile:

300x250

Eine 10-Jahres-Trendanalyse SIV-bedingter AEFIs von 2010 bis 2019 Eine vergleichende Analyse von SIV-AEFIs vor und während der COVID-19-Pandemie (2017–2022) Eine fokussierte Analyse der AEFIs des COVID-19-Impfstoffs zwischen Februar 2021 und Dezember 2022.

Die groben Melderaten wurden anhand von Impfdaten aus dem neuseeländischen National Immunization Register (NIR) berechnet, was einen Vergleich hinsichtlich Alter, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit ermöglicht.

Die Ergebnisse zeichnen ein klares Bild der demografischen und zeitlichen Variabilität bei der Berichterstattung zur Impfstoffsicherheit.

Von 2010 bis 2019 wurden 2.788 AEFI-Meldungen im Zusammenhang mit SIV erfasst, von denen 76 % als nicht schwerwiegend eingestuft wurden.

300x250 boxone

Die Mehrheit waren ältere Erwachsene, Frauen und Personen europäischer Abstammung.

Der Großteil der Reporter besteht aus Mitarbeitern im Gesundheitswesen, insbesondere Krankenschwestern.