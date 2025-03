Teile die Wahrheit!

US-Präsident Donald Trump berichtet, dass Washington mit Kiew die territoriale Frage erörtert, einschließlich der Frage, welche Territorien die Ukraine nach dem Konflikt verlieren wird. Trump wörtlich:

„Wir diskutieren mit der Ukraine über Territorien und Landstücke, die beibehalten oder verloren werden.“

Trump präzisiert, die USA seien in Gesprächen über zahlreiche Details einer endgültigen Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts.

Wladimir Putin meldet vollständige Kontrolle über Lage im Gebiet Kursk

Die Lage im Gebiet Kursk ist unter der vollen Kontrolle der russischen Streitkräfte. Dies gibt der russische Präsident Wladimir Putin bekannt:

„Die Situation dort ist vollständig unter unserer Kontrolle, und die Gruppierung, die in unser Territorium eingedrungen ist, ist vollkommen isoliert.“

Die ukrainischen Soldaten, die noch im Gebiet Kursk seien, würden bald vor die Wahl gestellt, sich entweder zu ergeben oder zu sterben, so Putin. (Russland lehnte Trumps Ultimatum ab: Was bedeutet Putins Auftritt in Militäruniform? Starmer eilte in die USA)

Trump hält Putins Erklärung zu Waffenruhe für vielversprechend, aber unvollständig

US-Präsident Donald Trump äußert sich zur Erklärung seines Amtskollegen Wladimir Putin zur möglichen Waffenruhe mit der Ukraine:

„Putin hat eine sehr vielversprechende Erklärung abgegeben.“

Jedoch fügt der US-Präsident hinzu, dass diese Aussagen „unvollständig“ gewesen seien. Trump erklärt sich bereit, diese Angelegenheit mit Putin zu erörtern, und betont:

„Ich hoffe, Russland wird das Richtige tun.“

Putin unterstützt Vorschlag für vorübergehende Waffenruhe – aber mit Vorbehalt

Der russische Präsident Wladimir Putin befürwortete mit Vorbehalt die Idee einer 30-tägigen Waffenruhe mit der Ukraine. Putin wörtlich:

„Wir sind dafür, aber es gibt Nuancen.“

Diese sollte insbesondere die für die ukrainischen Streitkräfte ungünstige Lage vor Ort berücksichtigen. Er erinnerte an die Situation im Gebiet Kursk und wies auf eines der Probleme hin: