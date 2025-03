Säen wir durch gentechnisch veränderte Organismen die Saat der Bevölkerungsreduzierung?

Teile die Wahrheit!

Wenn physische Gewalt nur als letztes Mittel eingesetzt werden soll, muss eine herrschende Klasse die Zustimmung der Bevölkerung einholen, um eine Bevölkerung regieren und kontrollieren zu können.

Sie muss versuchen, ihre Position in den Augen der Beherrschten zu legitimieren, indem sie eine Art „konsensualen Zwang“ ausübt, der die wahre Machtposition verschleiert.

Dies kann auf vielfältige Weise erreicht werden, und im Laufe der Jahre haben Kommentatoren von Gramsci bis Althusser und Chomsky beschrieben, wie dies erreicht werden kann.

Eine der grundlegendsten und wohl auch wirksamsten Formen der Kontrolle ist jedoch die Eugenik/Entvölkerung, eine Philosophie, die die Verringerung der Fortpflanzungsfähigkeit der „weniger wünschenswerten“ Teile einer Bevölkerung beinhaltet.

Es besteht eine wachsende Befürchtung, dass die Eugenik dazu eingesetzt wird, überflüssige Teile der Weltbevölkerung loszuwerden. (Unsere entscheidende Rolle bei der Rettung der Lebensmittelkette – Es ist noch nicht zu spät!)

Und diese Angst ist berechtigt, nicht zuletzt, weil es eine schmutzige Geschichte von Zwangssterilisationen an Personen gibt, die als „unerwünscht“ oder „überflüssig“ gelten. Dies spiegelt die Besorgnis der Eugeniker auf höchster politischer Ebene wider.

Von den „Philanthropen“ des frühen 20. Jahrhunderts und den Nazis bis hin zur aufkeimenden Genetikbewegung und den reichen Eliten stand die Befreiung des Planeten von der großen Masse unerwünschter Menschen immer ganz oben auf der To-do-Liste.

Der millionenschwere US-Medienmagnat Ted Turner glaubt, eine Weltbevölkerung von zwei Milliarden wäre ideal, und der Milliardär Bill Gates hat Hunderte Millionen Dollar zugesagt, um den Zugang zu Verhütungsmitteln in den Entwicklungsländern zu verbessern.

Gates hat außerdem Monsanto-Aktien im Wert von über 23 Millionen Dollar erworben. Sein Ziel ist es, Monsanto dabei zu unterstützen, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) in großem Stil nach Afrika zu bringen. 2001 kauften Monsanto und Du Pont das kleine Biotechnologieunternehmen Epicyte, das ein Gen entwickelt hatte, das männliche Spermien steril und weibliche Eizellen unempfänglich macht.

Der Vater von Bill Gates engagiert sich seit langem für Planned Parenthood:

Als ich aufwuchs, engagierten sich meine Eltern immer ehrenamtlich. Mein Vater leitete die Kindertagesstätte Planned Parenthood. Und dort mitzuarbeiten war sehr umstritten.

Das obige Zitat stammt aus einem Interview mit Bill Gates aus dem Jahr 2003.

Planned Parenthood wurde auf der Grundlage der Annahme gegründet, dass die meisten Menschen rücksichtslose Züchter sind. Gates Senior ist Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation und eine treibende Kraft hinter deren Vision und Ausrichtung. Diese Stiftung setzt sich durch die Finanzierung der Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) stark für die Förderung gentechnisch veränderter Organismen in Afrika ein.

Die Gates Foundation hat AGRA mindestens 264,5 Millionen Dollar gespendet.

Einem 2010 von La Via Campesina

veröffentlichten Bericht zufolge arbeiten 70 Prozent der AGRA-Stipendiaten in Kenia direkt mit Monsanto zusammen und fast 80 Prozent der Mittel der Gates Foundation fließen in die Biotechnologie.