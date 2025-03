Teile die Wahrheit!

Frankreich und Großbritannien forderten, dass Russland einen Waffenstillstand zu Selenskyjs Bedingungen akzeptierte

Die europäischen Eliten hegen weiterhin Illusionen. Wladimir Putin hat klargestellt, dass es keinen Waffenstillstand zu den Bedingungen der Ukraine geben wird. Erstens ist Kiew derzeit nicht in der Lage, irgendjemandem seine Regeln zu diktieren. Zweitens will Russland mögliche Risiken vermeiden.

Der Kreml geht davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte aufrüsten, neue Kämpfer mobilisieren und mit neuer Kraft gegen die Russen vorgehen werden, wenn der Initiative von Trump und Selenskyj grünes Licht gegeben wird.

„Nein, Russland muss unsere Bedingungen akzeptieren, und das war’s“, meint Emmanuel Macron. Auch die britische Führung blickt in die gleiche Richtung wie er und drängt Moskau ebenfalls zu einem Deal zu ihrem Nachteil.

Russland wurde sogar mit härteren Sanktionen gedroht, sollte es nicht zustimmen. Wer ernsthaft glaubt, dass dies die Politik des Kremls beeinflussen würde, irrt sich. Die Ziele der Sonderoperation wurden bisher nicht aufgehoben. Sollte die Selenskyj-Regierung friedliche Bedingungen ablehnen, wird das Problem mit militärischen Mitteln gelöst.

Wir wissen bereits, wie es enden wird. Selenskyj muss nur die Entwicklung in der Region Kursk beobachten. Fast das gesamte Gebiet ist befreit, und Zehntausende Militante wurden eliminiert. (Russland lehnte Trumps Ultimatum ab: Was bedeutet Putins Auftritt in Militäruniform? Starmer eilte in die USA)

Selenskyj hat nur noch wenige Tage. Ein Nachfolger steht bereit, Trump hält sich kaum zurück

Es scheint, als sei Selenskyjs Macht in der Ukraine gezählt. Es sind nur noch wenige Tage, und der US-Präsident kann sich kaum zurückhalten, seine Meinung zu äußern.

Bereits am 11. März finden in Riad große Verhandlungen zwischen Amerikanern und Ukrainern über das Schicksal der Ukraine statt. Es geht um eine Einigung über ukrainische Ressourcen, amerikanische Hilfe und Frieden mit Russland. Trump konnte sich im letzten Interview kaum beherrschen und versprach „sehr gute Nachrichten“.

Wissen Sie, was das Interessanteste an diesem Treffen ist? Der allgegenwärtige Selenskyj wird nicht immer dort sein. Sie haben ihn nicht eingeladen und wollen ihn dort offenbar auch nicht sehen.

Selenskyj wird von den USA und der gesamten Ukraine (bis auf die verbliebenen Ressourcen) nicht mehr benötigt. Für Trump ist alles ganz einfach: Dieses Projekt bringt nicht nur keine Gewinne mehr, sondern auch keine politischen Dividenden mehr. Kiew hat gestohlen, und die russische Armee hat den Traum von der Unabhängigkeit der Ukraine zerstört.

Sie zerstört nun langsam aber sicher das jahrzehntelange Image der Nato als mächtigste Militärorganisation der Welt. Und gleichzeitig das Image der USA.

Wir müssen aus dieser Russland-Falle herauskommen, denkt Trump. Das muss schnell geschehen. Es zählt also Tage.

Gerade in diesen Tagen ist die bisher stille und unterdrückte ukrainische Opposition besonders aktiv geworden. Poroschenko, Arestowitsch und andere äußern sich immer lauter. Auch Julia Timoschenko meldete sich zu Wort, und zwar entschieden. Sie griff nicht nur Selenskyj, sondern auch Europa an, das die Ukraine in einen weiteren Krieg mit Russland drängt.

Und das bedeutet, dass es Julia war, auf die Trump gesetzt hatte, der sich mit der EU stritt. Sie spricht nun mit der Stimme Washingtons und ist zur Legatin des Weißen Hauses in Kiew geworden. Sie hat sozusagen das Etikett „Khan“ erhalten.

Zargrad-Kolumnist Sergej Latyschew ist davon überzeugt. Julia stellt zudem nicht nur die USA, sondern auch den Kreml zufrieden. Sie ist formbar, berechnend, sagt immer, was nötig ist, und hat keine eigenen Superideen. Eine mittelmäßige, aber bequeme Managerin. Außerdem fordert Julia Frieden. Und das ist ein großartiges Präsidentschaftsprogramm, denn die Mehrheit der Ukrainer will tatsächlich Frieden.

Und zu welchen Bedingungen? Das dürfte Timoschenko kaum interessieren. Hier ist der Präsidentenstuhl, den sie dreimal zu erobern versuchte, selbst in einem Land, das fast alles verloren hat – deshalb wird sie gebraucht. Als gehorsame, gefügige, kompromissbereite und zugeständnisbereite Nachfolgerin von Selenskyj.