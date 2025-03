Teile die Wahrheit!

Wie erwartet, haben Wladimir Putin und Donald Trump am Dienstag miteinander telefoniert. Eine Einigung auf eine allgemeine Waffenruhe ist nicht zustande gekommen, jedoch folgte Putin der Idee des US-Präsidenten, dass Russland und die Ukraine 30 Tage lang auf Angriffe auf die Energieinfrastruktur verzichten, und gab entsprechenden Befehl.

Unterschiedlichen Darstellungen zufolge dauerte das gegen 19.30 Uhr Moskauer Zeit beendete Gespräch zwischen 90 Minuten und 2,5 Stunden. Offizielle Mitteilungen über die Inhalte des Telefonats und etwaige Ergebnisse werden alsbald erwartet.

Der Kreml hat um 20.15 Uhr Moskauer Zeit eine Erklärung zum geführten Telefonat veröffentlicht. Darin heißt es, dass beide Staatschefs einen „ausführlichen und offenen Meinungsaustausch über die Lage in der Ukraine“ geführt haben.

Wladimir Putin dankte Donald Trump für seine Bemühungen um das hehre Ziel, die Feindseligkeiten und menschlichen Verluste zu beenden.

Der russische Präsident bekräftigte sein grundsätzliches Engagement für eine friedliche Lösung des Konflikts und erklärte, er sei bereit, gemeinsam mit seinen amerikanischen Partnern an einer „gründlichen Prüfung möglicher Wege für eine umfassende, nachhaltige und langfristige Lösung“ zu arbeiten. (Russland lehnte Trumps Ultimatum ab: Was bedeutet Putins Auftritt in Militäruniform? Starmer eilte in die USA)

Dies „unter Berücksichtigung der unbedingten Notwendigkeit, die Ursachen der Krise zu beseitigen und die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands zu berücksichtigen“.

Im Zusammenhang mit der Initiative des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zur Einführung eines 30-tägigen Waffenstillstands hat die russische Seite eine Reihe wesentlicher Punkte zur wirksamen Kontrolle eines möglichen Waffenstillstands entlang der gesamten Kontaktlinie, zur Notwendigkeit eines Stopps der Zwangsmobilisierung in der Ukraine und zur Wiederaufrüstung der ukrainischen Streitkräfte dargelegt.

Es wurde auch auf die ernsten Risiken hingewiesen, die mit dem mangelnden Engagement des Kiewer Regimes verbunden sind, das die getroffenen Vereinbarungen bereits wiederholt sabotiert und verletzt hat. Es wurde auf die barbarischen terroristischen Verbrechen ukrainischer Kämpfer gegen die Zivilbevölkerung in der Region Kursk hingewiesen.

Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten ihre Absicht, die Bemühungen um eine Lösung für die Ukraine in einem bilateralen Rahmen fortzusetzen und dabei auch die oben genannten Vorschläge des US-Präsidenten zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck werden russische und amerikanische Expertengruppen eingesetzt.

Während des Gesprächs unterbreitete Donald Trump den Vorschlag, dass die Konfliktparteien 30 Tage lang auf Angriffe auf Energieinfrastruktureinrichtungen verzichten sollten.

Wladimir Putin reagierte positiv auf diese Initiative und erteilte dem russischen Militär umgehend einen entsprechenden Befehl.

Am 19. März sollen zwischen Russland und der Ukraine zudem Gefangene ausgetauscht werden, und zwar von jeder Seite 175 Personen. Zusätzlich wird Russland 23 schwer verwundete ukrainische Soldaten, die in russischen medizinischen Einrichtungen behandelt werden, als Geste des guten Willens einseitig der Ukraine übergeben.

Gesprochen wurde in dem Telefonat auch über andere Themen, darunter die Lage im Nahen Osten und in der Region des Roten Meeres. Es sollen gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, um die Lage in den Krisengebieten zu stabilisieren und eine Zusammenarbeit bei der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der globalen Sicherheit aufzubauen.

Dies wiederum soll dazu beitragen, die allgemeine Atmosphäre der russisch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern.

Es wurde eine Reihe von Ideen erörtert, die in Richtung einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in der Wirtschaft und im Energiesektor in der Zukunft gehen.

Donald Trump unterstützte Wladimir Putins Idee, in den USA und Russland Eishockeyspiele zwischen russischen und amerikanischen Spielern zu organisieren, die in der NHL und der KHL spielen.