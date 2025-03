Unbekanntes Dithmarschen: Von Baphomet, Harry Potter und Metatron – Der Stein der Weisen

Teile die Wahrheit!

Feiern, wie die Feste fallen: Karneval ist vorbei und die Zeit des Fastens hat begonnen. In anderen Kulturen nennt man diese Enthaltung auch Ramadan. Ja, auch in Jörmänie ist Ramadan und da kann man doch auch einmal etwas über die Stränge schlagen, denn so ein Fest muss doch gefeiert werden, vor allem, wenn es sooo lange dauert.

Wie wäre folgendes: Während des Ramadans kosten ALLE LEBENSMITTEL nur die Hälfte, aber nicht für App-Bezahl-Nutzer, die ihre Waren nur billiger bekommen, weil alle die, die nicht ihr Telefon in die Leseapparate halten, den Mist doppelt so hoch bezahlen. Oder während des Ramadans sind Öffentliche Verkehrsmittel FÜR ALLE kostenlos und im ganzen Land darf man sogar Museen, Theater und sonstige Institutionen kostenlos besuchen.

Und wie wäre es, wenn in dieser moslemischen Fastenzeit es erlaubt wäre, einfach mal am Freitag nicht zu arbeiten, was selbstverständlich für alle Seelchen gelten sollte, also auch für Katholiken, Juden, Islamisten und auch Terroristen 😊. Das wir hier in Jörmänie kaum etwas über diesen Ramadan wissen, sieht man an unserer neumodischen Straßenbeleuchtung und daran, dass man „Happy Ramadan“ wünscht. Weil keiner das Wort „Froher“ in Arabisch kennt und niemand weiß, ob der Ramadan überhaupt „Happy“ ist! Die meisten wissen nichts über muslimische Feste und zelebrieren sie dennoch, als wären sie amerikanische Partys.

Soweit ich mich erinnern kann, ist der Ramadan eine Zeit der „inneren Einkehr“, eine Zeit, die Allah und seinen Tugenden gewidmet ist und die vom gläubigen Moslem enorme körperliche Anstrengungen verlangt. Zusätzlich kommen intensive Gebete und traditionelle Rituale hinzu. Der Koran wird gelesen und verkündet.

Es geht um die Nächstenliebe, um die Demut vor der göttlichen Schöpfung und um Achtsamkeit. Und es ist irgendwie nicht angemessen, das tiefe Gespräch zu Gott mit Lametta und Glitzerkram zu behängen. Aber das wissen die Stadt-Dekorateure anscheinend nicht. Sie machen aus Ramadan eine kitschige, oberflächliche Fressmeile und schreiben „Happy“ darüber!

Und vielleicht fühlen sich gläubige Muslime ein wenig verscheißert, ob des ganzen Zirkus, der da um ihre wichtige Jahreszeit gemacht wird. Jedenfalls „Happy“ wird es wohl kaum einen Muslim oder eine Muslima machen! Und so feiern die Deutschen Städte eben stellvertretend für ihr Weihnachten und Ostern nun eben diesen Ramadan. Ist auch wohl gar nicht so teuer, denn aller Erfahrung nach laufen in dieser Zeit keine Allah-Gläubigen „Messerschwinger“ und „Einkaufsstraßen-Raser“ über eine Fressmeile, welche „Happy Ramadan“ wünscht.

Nein, in dieser Fastenzeit übernehmen dies deutsche Durchgeknallte, wie man an dem Fall in Mannheim sehen kann! Normalerweise braucht es zu Ramadan keinen Polizeischutz und niemand muss die Gläubigen Muslime während ihres Festes besonders schützen. Das bedeutet am Ende, dass wir hier doch noch feste Feste feiern können, nur halt nicht mehr unsere 😉!!! [1]

Ein Kommentar von Alfred-Walter von Staufen

Um die Herrscher von damals und heute, nebst ihren Zielen zu verstehen, muss man deren Geschichte kennen und deren Symbole lesen, mit denen sie schon seit Jahrtausenden kommunizieren. Die Ursprünge dieser Herrscherkaste, welche die Welt regiert, reicht bis weit in die Antike zurück.

Im alten Ägypten gab es einmal zwei konkurrierende Pharaonenreiche: Ober- und Unterägypten. Die Pharaonen sahen sich als Nachkommen des Sonnengottes, daher heirateten sie auch immer nur untereinander, um sich nicht mit den Nichtgöttlichen zu vermischen. Ihre Königshäuser wurden das „Rote Haus“ und das „Weiße Haus“ genannt, denn die eine Königskrone war weiß und die andere logischerweise rot.

Erinnert diese Tatsache nur mich an das „Weiße Haus“ in den USA und den „Roten Platz“ in Russland?! Man könnte auch sagen, dass die Farbe Weiß für den Kapitalismus und Rot für den Kommunismus stehen, wie wir es schon seit Jahrhunderten beobachten können. Doch ehrlich gesagt ist es wahrlich Wurst, ob man es nun Kommunismus, Kapitalismus, Sozialismus, usw. nennt, denn dies sind nur Titel, nur Bezeichnungen für immer dasselbe System!

Die zwei ägyptischen Reiche standen im ständigen Konflikt miteinander, jedoch eines Ta-ges schlossen sie ein Bündnis. Sie vereinten die zwei Kronen zu einer rot-weißen Doppelkrone und machten sich auf, gemeinsam die Welt zu erobern. (UNBEKANNTES DITHMARSCHEN: Das Land der „Heiden“?!)

Da sich die Familien der Pharaonen nur innerhalb der eigenen Familie fortpflanzten, kam es hier und da zu genetischen Fehlbildungen und ihre Nachkommen waren nicht lebensfähig. Aus der Notwendigkeit, sich mit anderen zu kreuzen, erwuchs eine heimtückische Kriegsstrategie, der Unterwanderung anderer Völker. So kreuzten sie sich mit dem Feindvolk, was nach einigen Generationen dazu führte, dass sie von diesem Volk nicht mehr als Fremde erkannt wurden.

Dann übernahmen sie die Machtstrukturen dieses Volkes, also Regierung, Religion, Medien, Unterhaltung, usw., schwächten und zerstörten es somit von innen heraus. Warum ich an dieser Stelle ganz speziell an das sogenannte Deutschland denken muss, bleibt mir ein Rätsel 😉!

Damit sich die Familien der Pharaonen in der Fremde gegenseitig wiedererkennen, nutzen Sie eine Vielzahl von geheimen Symbolen. Eines davon ist zum Beispiel der Obelisk. Der Obelisk steht bildlich für den Phallus, also für den Kern ihrer Vermehrungs- und Verschmelzungsstrategie.

Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, die Symbole der „alten Familien“ zu entschlüsseln, welche heute noch von allerlei Geheimbünden genutzt werden. Wie bereits in unserem ersten Buch, sind wir auch in unserem letzten Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“ ausführlich auf dieses Thema eingegangen. Nachfolgend finden Sie, meine lieben Leser, einen Auszug aus diesem Buch, was abermals die Symbolik in Dithmarschen behandelt, einen Bezug zur Freimaurerei bis nach London nimmt und sogar dem Kommunismus-Vater und Rothschild-Verwandten Karl Marx einschließt!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 😉!!!