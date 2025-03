Vorhersage für März 2025: Lesung mit Kristallkugel und Tarot – Explosionen in Deutschland und Wahrheitsbomben (Video)

Seit Beginn der Friedensgespräche zwischen den USA und Russland im Ukraine-Konflikt, steht fest, dass Europa keinen Frieden will, weil der Krieg ein gutes Geschäft ist.

Mit der Waffenproduktion lässt sich viel Geld verdienen. Europa wird versuchen, sich den Friedensgesprächen zu widersetzen. Das könnte schwerwiegende Folgen haben, die schon im März spürbar sein könnten. Was sonst noch so auf der Weltbühne in diesem Monat geschieht, klärt das bekannte Medium Izabela von „Izabela Tarot“. Von Frank Schwede

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen US Präsident Donald Trump und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus, drohen die Friedensverhandlungen zu scheitern.

Wurde Selenskyj vor seinem Besuch in Washington vom Westen unter Druck gesetzt, die Verhandlungen platzen zu lassen?

Die Szene im Weißen Haus zeigt die moralische Degeneration seiner westlichen Unterstützer, kommentierte die russische Außenministerin Maria Sacharowa.

Sollte der Westen Erfolg mit seiner Strategie haben, könnte das weitreichende Konsequenzen nach haben, die bereits schon jetzt im März spürbar sein könnten. Bereits das österreichische Medium Birgit Fischer sprach in ihrer März-Vorschau von Explosionen, die sie in Deutschland sah.

Diese Bilder sah auch Izabela von „Izabela Tarot“ in ihrer Glaskugel. Izabela spricht sogar von schmutzigen Bomben, mit denen versucht wird, einem anderen Land die Schuld für den Anschlag in die Schuhe zu schieben. In diesem Fall natürlich Russland. (Vorhersagen: Fünf Zeichen sagten das bevorstehende Schicksal der USA voraus)

Izabela sagt:

„Sie planen es bereits. Aber es scheint, als würde es gestoppt werden, bevor es passieren kann. Sie werden versuchen, eine sehr sensible Anlage zu treffen, um Russland die Schuld dafür zu geben.

Aber es wird so offensichtlich sein, wer das getan hat und warum es getan wurde. Es ist auf jeden Fall der letzte Sargnagel für die westlichen Länder Europas und der letzte Nagel im Sarg der Europäischen Union.“

Was auch immer in Planung ist und passieren oder nicht passieren wird, Izabela ist sich sicher: der Anschlag und die Pläne dazu werden auf einige sehr hohe Politiker in Europa zurückgeführt werden.

Es könnte Ende März geschehen, spätestens Anfang April, während die Ukraine die weiße Flagge hisst. Das geschundene Land wird aufgeben und die Zeit für den lang erhofften Frieden bricht an. Izabela:

„Es sieht so aus, als würde die Ukraine zwischen einem oder mehreren europäischen Ländern aufgeteilt, um für mehr Stabilität in der Region zu sorgen.“

Rücktritte hochrangiger Politiker zu erwarten

Über die wahren Hintergründe, was in der Ukraine wirklich geschieht, wird in den westlichen Medien nicht berichtet. Das wird sich laut Izabela bald ändern.

Sie sieht, dass die Medien, insbesondere die europäischen, gezwungen werden, die Wahrheit zu berichten. Außerdem wird es in diesem Zusammenhang zu Rücktritten hochrangiger politischer Persönlichkeiten kommen. Izabela:

„Ein paar Premierminister oder Präsidenten in drei oder vier Ländern Europas werden zurücktreten, nachdem diese Wahrheitsbomben ans Licht gekommen sind.

Es sieht so aus, als würde in vielen europäischen Ländern eine Revolution gegen ihre korrupten Politiker beginnen – eine kleinere Version der Französischen Revolution.“

Auch in den Vereinigten Staaten geht es nach Worten von Izabela mitdem Großreinemachen in den Behörden unter der Regie von Donald Trump weiter. Jede Korruption und Verschwendung wird aufgedeckt und beseitigt werden. Es werden große Wahrheitsbomben geworfen, so das Medium:

„Bis Mitte März wird immer mehr Wahrheit ans Licht kommen. Das wird sehr schockierend werden, insbesondere für die westlichen Länder.“

Gleichzeitig bahnt sich im Vatikan ein großer Skandal um Papst Franziskus an, außerdem wird der Kinderorganhandel bekannt werden und die Weltöffentlichkeit bis ins Mark erschüttern. Izabela:

„In den USA und vielen anderen Ländern sind Tausende und Abertausende Kinder verschwunden. Was ist mit ihnen passiert? Die Veröffentlichung wird ein Dominoeffekt auf der gesamten Welt auslösen.

In vielen Ländern werden die Menschen wissen wollen, wohin das Geld gegangen ist, wohin ihre vermissten Kleinen gegangen sind. Es ist nicht sicher, ob das schon im März passieren wird, aber es sieht so aus, als wäre es gleich am Anfang.“

Auch in Sachen UFO-Enthüllungen könnte es in diesem Monat Fortschritte geben. Allerdings wird nicht die ganze Wahrheit auf einmal ans Licht kommen, sondern lediglich fünf bis zehn Prozent, von dem was sie wissen, so das Medium. Dazu wird auch zahlreiche echten UFO-Sichtungen auf der gesamten Welt geben. Izabela:

„Es ist so, als würden die Informationen in kleinen Portionen weitergegeben, damit die Menschen das besser verdauen können. Die vollständige Offenlegung wird erst später erfolgen.“

Zu dem Göttinger Anwalt Reiner Füllmich sagt Izabela, dass er möglicherweise schon in diesem Monat auf Druck der USA freigelassen wird, weil er im Besitz vieler wichtiger Informationen der letzten Jahre ist.

Außerdem könnte es schon in diesem Monat ein Chemtrail-Verbot geben, das ebenfalls von der Trump-Administration auf den Weg gebracht wird, sodass sich das Wetter laut Izabela in einigen Regionen deutlich verbessern wird.

Es ist der Beginn eines Aufwachprozesses

Viele Menschen werden nach Worten des Mediums mit der Wahrheit Schwierigkeiten haben, weil sie zu lange durch die öffentlich rechtlichen Medien und der Politik einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Izabela:

„Ich sehe, dass die Menschen schockiert sein werden, wenn sie erkennen, was in der Welt wirklich los ist. Es ist ein Prozess des Aufwachens.“

