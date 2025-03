Wer hätte das gedacht? – Der Watergate-Skandal war eigentlich ein Pädo-Skandal

Der Einbruch in das Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees im Juni 1972 führte 1974 zum Rücktritt von US-Präsident Nixon, nachdem er angeblich an einer Verschwörung zur Vertuschung beteiligt war. Aber was hat er wirklich „vertuscht“?

Der Watergate-Einbruch basierte ausschließlich auf einer Sache – den pädophilen Aufzeichnungen, die im Hauptquartier der Demokraten aufbewahrt wurden.

Det. James Rothstein, NYPD, in Pension

Im Oktober 2016 hielt ich einen Vortrag auf einer Konferenz über Trauma und Dissoziation in Seattle, USA. Nach meinem Vortrag sprach mich eine Teilnehmerin in der Hotellobby an, wo meine Kollegen an ihren Verkaufsständen saßen. „All dies!“, rief sie, während sie mit dem Arm über die Gasse mit den überteuerten Büchern, Aufklebern und Kühlschrankmagneten strich, “All dies – ist Scheiße! Du hast doch das richtige Zeug! Wo ist dein Buch?!“ Tränen traten ihr in die Augen. „Schreib ein Buch! Bitte schreib ein Buch!“

Ja, ich habe das richtige Zeug. Ich bin keine arrogante Akademikerin, die so tut, als wüsste sie, wie es ist, Opfer eines abscheulichen Verbrechens zu sein. Ich habe es erlebt. Ich verbrachte meine Entwicklungsjahre gefangen in einem Labyrinth der Gedankenkontrolle.

Ich habe dann meine Erwachsenenjahre damit verbracht, einen Ausweg zu finden. Schließlich gelang mir, was nur wenigen Opfern vergönnt ist: echte Integration. Daher kann ich mit Bestimmtheit sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert.

Ich ziehe den Begriff „Opfer“ dem Begriff „Überlebende“ vor, denn letzterer impliziert, dass mein Leidensweg vorbei ist. Meine Tortur wird wahrscheinlich nie enden. Wie Dr. Reina Michaelson warnte: „Fiona, ich denke, das ist eine lebenslange Angelegenheit.“ Ich verbüße eine lebenslange Haftstrafe für Verbrechen, die an mir begangen wurden, mit vollem Wissen und Segen der australischen Regierung.

Ich werde ständig von der Polizei, von bezahlten Agitatoren, von pädophilen Akademikern und Journalisten auf der Gehaltsliste, von Schläferzellen des DID, von Verwandten der Täter, von falschen Opfern, von falschen Anwälten, von professionellen Trollen in den sozialen Medien und von Schlägern des Geheimdienstes im Ruhestand schikaniert, die angeheuert wurden, um die schmutzige Arbeit der prominenten Pädophilen zu erledigen, die es nicht wagen, mich offen anzugreifen, da dies die Aufmerksamkeit der Medien auf ihre Rolle in der internationalen Kinderhandelsoperation ziehen würde. (Pädo-Netzwerke: P. Diddy, Epstein und Pizzagate – die totale Säuberung von der Elite)

Die Genesung von extremem Missbrauch beginnt mit der Erkenntnis der wahren Natur und des Ausmaßes des internationalen Kinderhandels. Im Jahr 2015 schrieb ein bestimmter Journalist positive Artikel über mich im Zusammenhang mit meiner Pressekonferenz in Sydney. Daraufhin rief ich ihn an und bat ihn, zu recherchieren und meine ganze Geschichte zu veröffentlichen. Wenn nur ein einziger Mainstream-Journalist meine Aussage gegen Antony Kidman veröffentlichen würde, so meine Überlegung, würde das internationale Netzwerk des Kinderhandels weit auffliegen.

Während dieses Anrufs erzählte er von einem Gespräch, das er einmal mit „ein paar Spionen“ geführt hatte, die ihm sagten, dass alle hochrangigen Politiker pädophil seien, weil sie auf diese Weise kontrolliert würden. Er fragte mich, ob das meine Geschichte sei.

„Das ist genau richtig. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen“, versuchte ich, meine Aufregung zu zügeln. „Die Mainstream-Medien haben die Verwicklung der CIA in den Drogen- und Waffenhandel schon lange dokumentiert, richtig?“

300x250

Er stimmte mir zu und merkte an, dass es gerade wieder eine Geschichte darüber in der Mainstream-Presse gegeben habe.

„Ist es dann so schwer vorstellbar, dass sie auch in den Kinderhandel verwickelt sind – was weitaus lukrativer ist als Waffen und Drogen? ASIO und die CIA arbeiten beim Kinderhandel zwischen Australien und Amerika zusammen. Sie sind diejenigen, die mich verschleppt haben.“

Der Journalist versprach, meine Bitte zu prüfen, da er eine junge Familie habe und die Veröffentlichung meiner Geschichte diese mit Sicherheit in Gefahr bringen würde. Aber er meldete sich nie wieder bei mir. Kurze Zeit später erkrankte er plötzlich an einer seltenen und aggressiven Form von Krebs.

300x250 boxone

Ich rief ihn an, drückte ihm mein Beileid aus, und wir unterhielten uns eine Weile. Am Ende des Gesprächs erwähnte ich, dass ich darüber nachdenke, ein Buch zu schreiben. Ich bat ihn, das, was er mir über seine Begegnung mit den „Spionen“ erzählt hatte, näher zu erläutern und auszuführen.

„Das habe ich nie gesagt“, behauptete er unverblümt.

Ich seufzte resigniert… Es war vorbei. Das war meine letzte Chance, bei den Mainstream-Medien Fuß zu fassen. Die Jahre, in denen ich Beziehungen und Glaubwürdigkeit bei den Mainstream-Journalisten aufgebaut hatte, waren vorbei. Jahre der Untersuchung anderer Missbrauchsfälle und der Weitergabe meiner Erkenntnisse an Fernsehen und Zeitungen. Jahre, in denen ich Journalisten durch den Bezirk fuhr, um die Opfer selbst zu treffen.

Jahre der Ergebnisse in anderen Fällen. Die Geschichte des Hogtie-Doktors von der Goldküste wurde international bekannt, und Neville Davis erhielt ein dauerhaftes Verbot, in Australien als Arzt zu praktizieren (was ihn allerdings nicht daran hinderte, sich in Thailand niederzulassen). Gary Willis‘ 20 Jahre andauernder Kindesmissbrauch endete mit einem dauerhaften Verbot, für das Bildungsministerium von NSW zu unterrichten (was ihn allerdings nicht daran hinderte, für Education Queensland an der Tallebudgera Primary School zu arbeiten).

Und die Polizei von NSW sah sich gezwungen, die Ermittlungen gegen das Daruk Boys Home einzustellen, nachdem sensationelle Schlagzeilen über ein Opfer, dem der Penis abgeschnitten wurde, die Runde gemacht hatten (allerdings wurde der Teil ausgelassen, in dem Daruk-Jungen an VIP-Pädophile in den Kinderbordellen von Kings Cross verkauft wurden).

Ich war so nah dran gewesen. Meine Pressekonferenz von 2015 war statistisch gesehen die beliebteste Geschichte auf der Website des Sydney Morning Herald an diesem Tag, obwohl sich die Computertechniker weigerten, sie als den meistgesehenen Artikel aufzuführen. Der USA National Inquirer wollte auf der Titelseite darüber berichten, dass Antony Kidman ein Pädophiler ist, bis sie einen bösartigen Brief von Nicoles Anwälten erhielten.

Eine Journalistin und ihr Fotografenehemann flogen von Sydney heran, um mich für ein großes australisches Magazin zu interviewen – bis Nicole, die lukrative Verträge mit den Medien in Sydney hatte, einen „Scientology-Ansatz“ im Umgang mit mir verfolgte. Schließlich reiste ein britischer Journalist durch das Land, um mich und zwei andere Opfer von Antony Kidman für die Daily Mail Online zu interviewen, bis eines der Opfer (dessen Eltern persönliche Freunde von Antony Kidman waren) bedroht wurde und sich in letzter Minute zurückzog.

Trotz allem, was das pädophile Netzwerk gegen mich unternahm, wurde meine Geschichte immer noch verbreitet, so dass, wenn man Antony Kidmans Namen googelt, bald die Worte „Kindesmissbrauch“ erscheinen. Nachdem das PR-Team von Nicole Kidman meine Präsenz in den Mainstream-Medien unterbunden hatte, indem es sich auf Kidmans lukrative Verträge mit allen australischen Medien stützte, nutzte ich das Internet. Bewaffnet mit einer einfachen Meme-App und einem Talent zum Verfassen von Texten startete ich meine eigene Social-Media-Kampagne.

Ich verbrachte Jahre vor dem Computer und kommunizierte mit Hunderten von Opfern und Unterstützern, viele gefälscht, viele echt. Den Jackpot für Verschwörungstheorien knackte ich, als David Icke ein riesiges Foto von mir und meiner Geschichte auf seiner Vortragsreise durch Australien zeigte.

Meine Taktik ging auf. Online-Artikel über Nicole Kidman, in denen die Öffentlichkeit frei war, negative Kommentare zu hinterlassen, führten zu einer Flut von intelligenten Angriffen auf ihren arrangierten Ruhm. Ich erkannte meine Wirkung, als Kidmans PR-Team eine Zeitung und eine Morgensendung im Fernsehen dafür bezahlte, einen Artikel mit dem bezeichnenden Titel „Schande über dich, Australien. Hört auf, Nicole Kidman zu hassen‘.

Die Leute hassen Nicole nicht als Person. Sie hassen, was der Harvey Weinstein-Skandal später deutlich gemacht hat: dass Hollywood etwas anderes belohnt als die Fähigkeit zu singen, zu tanzen oder zu schauspielern. Hollywood belohnt Loyalität zu seinem pädophilen System.

Aber kein noch so großer Erfolg der alternativen Medien kann einen vollständigen Durchbruch im Mainstream erreichen. Also gab ich mich geschlagen. Ich hörte auf, Beiträge zu veröffentlichen und sogar meine Seiten zu prüfen.

Einige Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen 2016 erhielt ich eine Flut von SMS von alten Freunden, die mich fragten, ob es mir gut ginge. Die Leute begannen, sich nach dem Wohlergehen unserer Familie zu erkundigen. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Dann überprüfte ich meine Blog-Site. Ein Anstieg von 100.000 Aufrufen an einem Tag war auf einen Artikel zurückzuführen, den die Aktivistengruppe Anonymous über mich als Opfer von Menschenhandel durch amerikanische VIPs veröffentlicht hatte. Sie nutzten meine Geschichte, um die Kandidatur von Hillary Clinton zu untergraben und ihre Verwicklung in einen Ring für Kindersexhandel aufzudecken.

Die Clinton-Stiftung war eine Fassade für den Handel mit Kindern, einschließlich der Opfer des Erdbebens in Haiti. Bill und Hillarys Menschenhandelsnetzwerk verwickelte ihren Wahlkampfleiter John Podesta. Podesta und sein Bruder Tony wohnten in einer Villa, die dem britischen Politiker Sir Clement Freud gehörte, in der Nähe des britischen Kindes Madeleine McCann, als sie in Portugal verschwand. Clement war der Enkel von Sigmund Freud, der in den britischen Mainstream-Medien als Pädophiler geoutet wurde. John und Tony Podesta passten perfekt zu den von Scotland Yard veröffentlichten Phantombildern von Madeleines Entführern.

Pedogate, so der Name des Skandals, kam ans Licht, als Wikileaks im Oktober 2016 E-Mails aus dem Konto von John Podesta veröffentlichte. Die E-Mails outeten insbesondere Hillary Clinton als bekennende „Molech“-Anbeterin und zeigten, wie Politiker Kinder für Pädophilen-Partys bestellten und dabei Fast-Food-Codewörter verwendeten. Das Weiße Haus bestellte beispielsweise massiv „Fast Food“ und verstieß damit gegen die Vorschrift, dass alle Speisen vor Ort aus rohen Zutaten zubereitet werden müssen, um dem Sicherheitsrisiko entgegenzuwirken, das von extern zubereiteten Speisen ausgeht.

Die gehandelten Kinder wurden in Transitkellern in lokalen Geschäften in Washington DC festgehalten, darunter auch in einem Restaurant, in dem ein Drag-Entertainer auf Band aufgenommen wurde, wie er damit prahlte, Kinder zu vergewaltigen und zu töten. Saubere FBI- und NYPD-Beamte versuchten mehrfach, Clinton und andere prominente Mitglieder des Menschenhändlerrings anzuklagen, aber ihre Bemühungen wurden in der Regel von ihren Vorgesetzten vereitelt.

Die großen Medienkonzerne haben eine Vertuschungskampagne gegen die durchgesickerten Podesta-E-Mails gestartet. CNN (das von einem meiner pädophilen Vergewaltiger, Ted Turner, gegründet wurde) lenkte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erfolgreich von dem, was in den E-Mails enthalten war, auf die Frage, wer sie durchsickern lassen und „Fake News“ verbreitet haben könnte. Clinton selbst hat den Inhalt der E-Mails nie angesprochen oder geleugnet. Tatsächlich wurden die E-Mails von Mitarbeitern des US-Geheimdienstes weitergegeben, die gegen organisierte Pädophilie waren. Mainstream-Journalisten, die über den wahren Sachverhalt berichteten, wurden umgehend gefeuert. Dutzende von Clinton-Mitarbeitern und -Mitarbeitern starben kurz hintereinander vorzeitig. So wurde Pedogate als „Fake News“ diskreditiert, obwohl NBC am 11. Juni 2013 im Fernsehen berichtete, dass Hillary Clinton ihre Position als US-Außenministerin nutzte, um eine Untersuchung des Kindersexhandels im Außenministerium einzustellen. Pedogate gelangte über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit. Auf YouTube waren Interviews mit glaubwürdigen Zeugen zu sehen, die die Existenz eines internationalen Kindersexhandels bezeugten, an dem US-Politiker und die CIA beteiligt waren. In diesem Moment wurde ich auf den pensionierten NYPD-Detective James Rothstein aufmerksam. Der Pedogate-Ring, so erklärte er, sei dasselbe Netzwerk, gegen das er 35 Jahre lang ermittelt habe. Rothstein beobachtete, dass die Täter alles in ihrer Macht Stehende taten, um die Pädogate-Geschichte zu vertuschen. Er sagte voraus, dass die Täter die Geschichte erfolgreich begraben würden, wie jedes Mal, wenn ihr Netzwerk beinahe aufgedeckt worden wäre. Rothstein erläuterte, dass das NYPD keine gewöhnliche staatliche Polizeibehörde sei, sondern eine führende Ermittlungsbehörde mit nationalen und internationalen Büros. 1966 war Rothstein der erste Polizist, der mit der Untersuchung des Prostitutionsgewerbes betraut wurde. Bald entdeckte er die sexuelle Erpressung im Untergrund, bei der Politiker mit Kinderprostituierten zusammengebracht wurden. „Human Compromise“ ist der Begriff, den er für diese Honigfalle verwendet. Rothstein und seine Kollegen fanden heraus, dass bis zu 70 Prozent der führenden US-Regierungsmitglieder kompromittiert worden waren. Die CIA führte die „Human Compromise“-Operation durch, während die Aufgabe des FBI darin bestand, sie zu vertuschen. James Rothstein wurde auf einen identischen VIP-Pädophilenring im Vereinigten Königreich aufmerksam gemacht, als der britische Geheimdienst ihn im Zusammenhang mit der Profumo-Affäre konsultierte. MI6-Agenten besuchten Rothstein in New York, um herauszufinden, was er über britische Politiker und andere VIPs wusste, die Sex mit Kinderprostituierten hatten. Dies war Teil ihrer Bemühungen, den wahren pädophilen Charakter des Profumo-Skandals zu vertuschen. Rothstein fand heraus, dass die internationalen Pädophilenringe miteinander verbunden sind und dass sich ihre Mitglieder an verschiedenen Orten der Welt treffen, wobei jedes Ziel eine andere Art von degenerierten sexuellen Neigungen, einschließlich satanisch motiviertem Missbrauch, anspricht. Rothstein und seine Kollegen stießen bei den Ermittlungen und der strafrechtlichen Verfolgung der Mitglieder des Kinderhandelsrings auf heftigen Widerstand. Seine Kontakte zu Enthüllungsjournalisten bei der New York Times und der Washington Post konnten keine Berichte über den VIP-Pädophilenring drucken lassen. Alle Polizei-, FBI-, Zoll- und Steuerfahndungsbeamten, die das VIP-Pädophilennetzwerk oberhalb der Straßenebene verfolgten, mussten in der Folge ihre Karrieren aufgeben. Rothsteins Versuche, die Haupttäter zu verhaften, wurden immer wieder vereitelt. Das beste Beispiel dafür ist, als er dem Leiter der CIA-Operation „Human Compromise“, Tippy Richardson, diente. Nach Angaben des zum Polizeiinformanten gewordenen Pädophilen Ben Rose vergewaltigten und ermordeten Tippy Richardson, der Geschäftsmann Leonard Stewart (von der OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries) und ein Chirurg namens Dr. Chesky im November 1971 drei Jungen im Alter von 14 bis 15 Jahren in Roses Wohnung in der East 64th Street in New York City. Der New York State Select Committee on Crime stellte daraufhin sowohl Tippy Richardson als auch Leonard Stewart Vorladungen zu. Als sie zugestellt wurden, sagte Richardson, dass die Vorladung aufgrund des National Security Act zurückgezogen werden würde, wenn Rothstein und sein Kollege in ihre Büros zurückkehrten, da er für die CIA arbeitete. Das war der Fall. Im Jahr 1972 verhaftete Rothstein einen der fünf Watergate-Einbrecher, den CIA-Agenten Frank Sturgis. Bei einem anschließenden zweistündigen Verhör erfuhr er die Wahrheit über Watergate. Die Einbrecher waren auf der Suche nach etwas, das sie „Das Buch“ nannten und in dem die Politiker der Demokraten und Republikaner aufgelistet waren, die Zugang zu Kinderprostituierten hatten, ihre sexuellen Neigungen, die Beträge, die sie für die Vergewaltigung von Kindern zahlten, und so weiter. Die offizielle Watergate-Erklärung lautet, dass die Republikaner in das Hauptquartier des Demokratischen Nationalkomitees eingebrochen sind, um Informationen über ihre Wahlstrategien zu erhalten. Menschen, die Watergate miterlebt haben, sagen in der Regel mit einem Stirnrunzeln: „Das hat nie einen Sinn ergeben.“ Rothsteins Erfahrungen erklären besser, warum Nixon sich verschworen hat, um die Watergate-Untersuchung zu unterdrücken, warum er behauptete, die Untersuchung stelle eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar, warum sein persönlicher Sekretär Tonbandaufnahmen aus dem Oval Office zerstörte, nachdem sie vorgeladen worden waren, und warum sein eigener Vizepräsident eine Begnadigung aussprach, die ihn vor der Strafverfolgung für alle Verbrechen schützte, die er als Präsident „begangen hatte oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war“. Wenn zu Nixons Verbrechen auch Pädophilie gehört hätte, würde das durchaus Sinn machen. Ich bin sicher, dass Präsident Richard Nixon und sein guter Kumpel „Reverend“ Billy Graham in den Watergate-Pädophilenakten genannt wurden, weil ich als kleines Kind an beide Männer verkauft wurde. Als ich mit James Rothstein sprach, sagte er, er habe nicht gehört, dass Nixon ein Pädophiler war, aber er wisse mit Sicherheit von mehreren Opfern, dass Reverend Billy Graham ein zügelloser Pädophiler war. Rothstein erzählte mir auch, dass er während seiner Ermittlungen von einem identischen Kinderhandelsring in Australien erfuhr, an dem auch Premierminister beteiligt waren. Obwohl er selbst nie direkt nachgeforscht hat, sagte er, dass Peter Osborne, der für den australischen Geheimdienst arbeitete, die Details kannte. Er bestätigte auch, dass australische Politiker und andere VIPs internationale Kinderbordelle besuchten. Eine weitere Stimme, die im Zuge des Pedogate-Skandals auftauchte, war der niederländische Bankier Ronald Bernard. Bernard brachte in einer Reihe von Interviews mit Irma Schiffers weiteres Licht in die Menschen und das System hinter dem internationalen Netzwerk für Kinderhandel. Bernard sagte, er habe 12 Jahre lang im internationalen Finanzwesen und in der Geldwäsche auf höchstem Niveau gearbeitet. Dort entdeckte er, dass die politische Macht nicht bei öffentlich gewählten Vertretern liegt, sondern bei den 8.000 bis 8.500 reichsten Personen der Welt, die ihre Macht hinter den Kulissen ausüben und die Medien routinemäßig manipulieren. Diese Leute, erklärte er, sitzen an der Spitze einer Machtstruktur, die einer Pyramide ähnelt. Direkt unter ihnen befindet sich die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Unterhalb der BIZ sitzen der IWF (Internationaler Währungsfonds) und die Weltbank. Darunter befinden sich die Zentralbanken, bei denen es sich um illegal gegründete Privatbanken handelt, die das Geschäftsbankensystem ihrer jeweiligen Länder überwachen. Unter diesen sitzen die multinationalen Unternehmen. Und schließlich sind darunter die Regierungen der Länder angesiedelt. Bernard sagte, die reichsten 8.000 bis 8.500 Personen hätten die BIZ 1930 gegründet. Da die reichsten Menschen der Welt zu jung sind, um bei der Gründung der BIZ vor 88 Jahren geholfen zu haben, muss er sich auf Bankendynastien wie die Rothschilds beziehen. In einem Kapitel mit dem Titel „Banking and the World’s Biggest Business“ des Buches Dope, Inc: Britain’s Opium War Against the U.S. (Kalimtgis, Goldman & Stienberg, 1978) listet die Rothschilds als eine der neun Familiendynastien auf, die für die moderne Drogenindustrie verantwortlich sind, die, wie sie behaupten, „als ein einziges integriertes weltweites Unternehmen betrieben wird, vom Schlafmohn bis zur Tüte Heroin, die an einer Straßenecke in der Innenstadt verkauft wird.“ Der heutige weltweite Drogenhandel wurde von der britischen Krone während der Opiumkriege eingerichtet, als die P&O-Dampfschiffslinien gegründet wurden, um die Drogen zu transportieren, die HSBC-Bank gegründet wurde, um die Erlöse zu waschen, und die „Hofjuden“ (Rothschilds) eingestellt wurden, um die Operation finanziell zu verwalten. Offensichtlich hat sich daran wenig geändert, und die gleiche Operation wurde lediglich ausgeweitet. Am Inhalt von Dope Inc. muss etwas Wahres dran sein, denn die Enthüllungen führten dazu, dass die HSBC-Bank ihre Lizenz für die Geschäftstätigkeit in den USA verlor. Das Buch veranlasste auch die Strafverfolgungsbehörden, ihre Annahme, der Drogenhandel bestehe aus einzelnen unabhängigen kriminellen Aktivitäten, gegen die Tatsache einzutauschen, dass es sich um ein von der CIA koordiniertes globales Netzwerk handelt, dessen Erlöse über Banken gewaschen und in die verdeckten terroristischen Operationen der CIA geleitet werden. Dies ist genau das System, das Ronald Bernard beschrieben hat. Er sagte, dass seine eigene Geldwäscheoperation mit Regierungen, multinationalen Unternehmen, terroristischen Organisationen und Geheimdiensten zu tun hatte. Geheimdienste, so führte er aus, dienen nicht dem Schutz eines Volkes oder Landes, wie es die Öffentlichkeit erwartet. Stattdessen seien sie alle kriminelle Organisationen, die mit Drogen, Waffen und Kindern handelten. Bernard zufolge kontrollierten die wohlhabenden Eliten ihre Mitarbeiter, indem sie sie kompromittierten und erpressten – genau wie James Rothstein sagte. Der beste Weg, die Kinderhandelsindustrie zu verstehen, ist, die Geschichte der Drogenhandelsindustrie nachzuvollziehen. Streichen Sie bei der Lektüre von Dope Inc. jedes Mal das Wort „Drogen“ durch und ersetzen Sie es durch das Wort „Kinder“ – so erhalten Sie ein Bild des Kinderhandelsnetzes, dem ich zum Opfer gefallen bin. Wie der Drogenhandel wird auch der Kindersexhandel von denselben Leuten als ein einziges integriertes Weltunternehmen betrieben. An der Spitze steht die reiche Elite, die die Kontrolle aufrechterhält, indem sie sicherstellt, dass nur erpresste, kompromittierte Politiker, Militärs und Regierungsbeamte die Führungspositionen besetzen. Die Geheimdienste, darunter ASIO, die CIA und der britische Geheimdienst, koordinieren den Kinderhandel und die „Human Compromise“-Operation, nehmen die von den kleinen Männern beschafften Opfer in Empfang, bilden sie zu geeigneten Objekten aus und transportieren die Opfer ins In- und Ausland, um sie in den Dienst der VIP-Pädophilen zu stellen. In Australien laufen derzeit zwei föderale Untersuchungen, die Royal Commission into Institutional Responses to Child Abuse und die Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry. Nur eine dieser Untersuchungen hat Licht in das globale Netzwerk des Kinderhandels gebracht, das ich persönlich der Königlichen Kommission für Kindesmissbrauch gemeldet habe. Am 5. April 2018 erklärte der neu ernannte Leiter des AUSTRC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) gegenüber den ABC-Nachrichten: Als ich von der Australian Criminal Intelligence Commission kam, dachte ich, dass ich die schwere und organisierte Kriminalität ziemlich gut im Griff hätte. Mir war nicht klar, wie weitreichend die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen und Banken ist. Ich wusste nicht, wie viele Wirtschaftszweige davon betroffen sind. Es besteht der Irrglaube, dass Geldwäsche ein opferloses Wirtschaftsverbrechen ist, bei dem es wahrscheinlich nur um Steuervermeidung geht – das ist es aber nicht. Es handelt sich um kriminelle Vereinigungen, die Finanzinstitute hier und im Inland nutzen, um kriminelle Gelder in unserem Land und in unserem Finanzsystem ins Ausland zu verschieben, und das hat massive Auswirkungen auf das tägliche Leben; ob es sich nun um die Ausbeutung von Kindern, um schwere und organisierte Kriminalität oder um die Einfuhr von Drogen handelt – all das ist mit Geldwäsche verbunden. Die australische Commonwealth Bank wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von 700 Millionen Dollar verurteilt, weil sie fast 54.000 Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begangen hatte, darunter das Waschen von Erlösen aus dem Kindersexhandel und die Weiterleitung von Geldern an terroristische Organisationen im Ausland. Meine eigene Bank, die meine Kinder mit einer grünen Spardose, die wie ein Gebäude aussieht, umworben hat, hat also gleichzeitig auch den Missbrauch ermöglicht, dem ich als Kind zum Opfer gefallen war. *** Das war ein Auszug aus einem in Arbeit befindlichen Buch: EYES WIDE OPEN – An Australian Experience of CIA Child Trafficking von Fiona Barnett. *** Kurz gesagt, der verstorbene US-Präsident Richard Nixon suchte wahrscheinlich nach Beweisen für ein Fehlverhalten der hochrangigen Führung der Demokratischen Partei und wurde als Vergeltung zum ultimativen Sündenbock gemacht, um die Organisation vor dem Untergang zu bewahren. Sein Sturz in Ungnade war ein Kompromiss zwischen einer Ermordung wie bei JFK und einer Frühpensionierung. In der Zwischenzeit sind die Verurteilung des Vatikan-Schatzmeisters Kardinal Pell, eines australischen Pädophilen, der als Handlanger des amtierenden Weißen Papstes Bergoglio gilt, und die massenhaften Rücktritte der Banker im Jahr 2012, die in dem beispiellosen Rücktritt von Papst Benedikt im Jahr 2013 gipfelten, Beweis genug dafür, dass die kriminelle Kabale der Oligarchie in ihren globalisierten satanischen Operationen einen massiven Einbruch erlebt hat. Das bedeutet, dass die Enttarnung von Jeffrey Epstein der Wendepunkt für weitere Enttarnungen in der nahen Zukunft sein könnte, wenn die derzeitige US-Regierung tatsächlich ernsthaft zum Wohle von uns, dem Volk, arbeitet. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, den derzeitigen Kurs beizubehalten und so viele Menschen wie möglich darüber zu informieren, dass unsere Menschlichkeit noch nicht verloren ist. Weisen Sie Negativität in allen Formen des Diskurses zurück. Das ist Teil ihrer Lieblingsmethode, den Überbringer der Botschaft zu beschmieren, nicht die Botschaft. Mehr Augenzeugen-Berichte, lesen Sie im Buch „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2“. Quelle: Covert Geopolitics Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 10.03.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309