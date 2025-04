Anwältin enthüllt! Militärflugzeuge versprühen Chemikalien über Wohngebieten (Video)

Stardust hat seine Pläne weitgehend geheim gehalten und „das Unternehmen hat keine Einzelheiten über seine Technologie, sein Geschäftsmodell oder darüber, wer genau in seinem Unternehmen arbeitet, öffentlich bekannt gegeben.“

Die geheimnisvolle Organisation möchte außerdem ihre „proprietäre Geoengineering-Technologie an Regierungen verkaufen, die Änderungen am globalen Klima in Erwägung ziehen – und so als eine Art Rüstungslieferant für den Klimawandel agieren.“

Stardust macht trotz „weniger nationaler und internationaler Regeln und begrenzter Aufsicht“ Fortschritte.

Tatsächlich forderte „ein aktueller Bericht des ehemaligen Klima-Governance-Beraters des Unternehmens, Janos Pasztor, das Unternehmen dazu auf, seine Transparenz, sein Engagement und seine Kommunikation mit Außenstehenden zu erhöhen“, so Wired.

Laut Pasztor verfügt Stardust über keine „soziale Lizenz“ für Geoengineering-Aktivitäten, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Absichten offenbar weder der Öffentlichkeit noch einer Überprüfung durch Fachkollegen preisgegeben hat.

Sie hat keine ihrer Forschungsergebnisse veröffentlicht und verfügt über keinen Verhaltenskodex.

Yanai Yedvab, CEO und Mitbegründer von Stardust, ist ein ehemaliger stellvertretender Chefwissenschaftler der Israelischen Atomenergiekommission, einer Behörde, die „das geheime Atomprogramm des Landes überwacht“.

Stardust hat 25 Physiker, Chemiker und Ingenieure.

Die Produktchefin Amyad Spector ist Physikerin und ehemalige Mitarbeiterin des israelischen Atomforschungsprogramms.

Zu den Plänen von Stardust gehört die Verteilung proprietärer Aerosolpartikel „durch eine auf einem Flugzeug montierte Maschine“.

Das Unternehmen ist derzeit dabei, „das Partikel und einen Prototyp der Flugzeughalterung zu entwickeln und außerdem ein System zur Modellierung und Überwachung der Klimaeffekte zu entwickeln.“

Es ist geplant, diese Partikel im kommenden Jahr in der Stratosphäre zu testen.

Der Wired-Bericht bestätigt, dass es „nur wenige Daten darüber gibt, wie gut sie funktionieren könnten“ und dass „es viel schwieriger sein wird, die Risiken mit Sicherheit zu kennen“.

Es gebe keine „klaren internationalen Regeln und Aufsicht für Geoengineering“, was bedeutet, dass es keine „Grenzen für diese Art von Arbeit“ gebe.

„Infolgedessen kann ein einzelnes Unternehmen oder eine Regierung dramatische Risiken beim Klima eingehen, die Milliarden von Menschenleben betreffen könnten, und sie müssen dafür von niemandem die Erlaubnis einholen“, heißt es in dem Technologie-Nachrichtensender.

Das Zentrum für Internationales Umweltrecht (CIEL) sagt, dass Stardusts Bemühungen sogar „das faktische Moratorium der Biodiversitätskonvention für Geoengineering-Aktivitäten verletzen könnten“.

Vertreter von CIEL sagen, Stardust beschleunige „ein rücksichtsloses Rennen“ und das Projekt werde wahrscheinlich „von einer Handvoll Großmächten und Konzernen kontrolliert“.

Die Kunden von Stardust scheinen überwiegend staatlicher Natur zu sein, da das Unternehmen davon überzeugt ist, dass Solar-Geoengineering „in den kommenden Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der globalen Erwärmung spielen wird“.

Das Unternehmen versucht, seine Geoengineering-Technologie patentieren zu lassen.

Shuchi Talati, Gründer der Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Washington, D.C., behauptet, Stardust halte sich an keinerlei Governance-Prinzipien.

Sie sagt, Stardust habe „keine öffentliche Konsultation zu seinen Freilandversuchen durchgeführt und auch keine Daten oder sonstigen Informationen dazu veröffentlicht“, was es „für die Menschen viel schwieriger mache, dem Unternehmen zu vertrauen“.

„Sie agieren in einem Vakuum, in dem Sinne, dass es für das, was sie versuchen, keine gesellschaftliche Erlaubnis gibt“, sagt sie.

Benjamin Day, leitender Geoengineering-Aktivist der Umweltgruppe People at Friends of the Earth, bezeichnet Geoengineering als „gefährliche Ablenkung“.

Day argumentiert, dass Stardust nur dann Geld einbringen werde, wenn es von Regierungen eingesetzt werde, da es keinen privaten Markt für Geoengineering-Technologien gebe. Das bedeute, dass „sie versuchen, Regierungen mit Technologiepatenten als Geiseln zu nehmen“.

Stardust wird durch „schätzungsweise 15 Millionen US-Dollar Risikokapital finanziert, hauptsächlich von Awz Ventures, einer kanadisch-israelischen Risikokapitalgesellschaft, sowie einer kleinen Investition von SolarEdge, einem israelischen Energieunternehmen.“

Wired weist darauf hin, dass die Partner und strategischen Berater von Awz „enge Verbindungen zum israelischen Militär und zu Geheimdiensten haben, darunter ehemalige hochrangige Direktoren von Behörden wie dem Mossad, dem Shin Bet und der Einheit 8200 sowie der CIA und dem FBI, heißt es auf der Website des Senders.“

„Awz investiert auch in KI-basierte Überwachungs- und Sicherheitstechnologie in Israel, beispielsweise über das Unternehmen Corsight, das Gesichtserkennungstechnologie für Israels Krieg im Gazastreifen bereitgestellt hat.“

Duncan McLaren, ein Forscher am Institute for Responsible Carbon Removal der American University, sagt, dass die Geoengineering-Technologie „ein Bereich ist, in dem die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungen völlig an den Rand gedrängt wird“.

Er gibt an, dass dies ein echtes „Potenzial dafür ist, dass es sich um einen höchst undemokratischen Prozess handelt, der uns auf die schiefe Bahn des Solar-Geoengineerings führt.“

Den vollständigen Wired-Artikel können Sie hier lesen .

Die Rechtsanwältin Catherine Ybarra hat vor kurzem schockierende Erkenntnisse über das Versprühen von Chemikalien durch Militärflugzeuge vorgelegt, und zwar nicht nur bei Einsätzen in großer Höhe in der Stratosphäre, sondern auch bei Tiefflügen über bewohntem Gebiet. Ihr Team… pic.twitter.com/QBvMjletbS — Don (@Donuncutschweiz) March 9, 2025

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 28.03.2025