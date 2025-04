Deutschland: Islamistisch, linksextremistisch, russenfeindlich: Das Horrorkabinett des Friedrich Merz

Nachdem er sich hinreichend verbogen, seine Wähler epochal verarscht und alle Prinzipien auf den Müll geworfen hat, schickt sich Friedrich Merz an, Kanzler der linksgrünsten und katastrophalsten Bundesregierung aller Zeiten zu werden. Heute präsentierte er sein designiertes Kabinett – und es stellt alle Befürchtungen in den Schatten.

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hat eine Ministerriege vorgestellt, die eine neuerliche Negativauslese an politischen Underperformern, rückgratlosen Kantonisten und ideologischen Klientelpolitikern darstellt und die sich – in schlimmster Kontinuität der unter Merkel eingeschlagenen und von der Ampel fortgesetzten Transformationpolitik – die Vernichtung Deutschlands und all dessen, was die alte Bundesrepublik groß gemacht hat, auf die Fahnen geschrieben hat.

Außenpolitisch tritt an die Stelle des politischen Analphabetismus einer Annalena Baerbocks die boshafte Intelligenz der transatlantisch-globalistischen Kriegstreiberfront: Mit Johann Wadephul wird ein Mann Außenminister, der wörtlich sagt: “Russland wird immer ein Feind für uns bleiben.”

In Moskau wird man dies entsprechend zu würdigen wissen. Auch ansonsten lässt Wadephuls bisherige platte Fokussierung auf rein militärische “Lösungen” daran zweifeln, dass dieser neue Kalte Krieger die komplexen diplomatischen Herausforderungen etwa im Nahen Osten oder in den Beziehungen zu China auch nur ansatzweise mit der nötigen Finesse anzugehen vermag. (Veralberung des deutschen Michels durch CDU und SPD: „Wir verstehen deine Sorgen, aber machen weiter wie bisher!“)

Güler als Quotenmigrantin mit Islamisten-Shortcut?

Abgerundet wird diese unterirdische Personalie durch die beabsichtigte Ernennung von Serap Güler zur Staatsministerin im Auswärtigen Amt.

Ihr kommt offenbar vor allem die Funktion des migratischen Quotenweibchens mit Scharnierfunktion zum institutionellen politischen Islam.

Güler ist seit Jahren hochumstritten wegen ihrer mutmaßlichen Nähe zu radikal-islamischen Gruppen; entsprechende Vorwürfe konnten jedenfalls nie völlig entkräftet werden.

“Welt”-Journalistin Zara Riffler erinnert daran, dass Güler selbst bei Migranten in der CDU jahrelang für Unbehagen sorgte; schon 2016 warnten CDU-Mitglieder aus NRW in einem Alarm-Papier unter dem Titel „Wie türkisch-, islamische und -nationalistische Lobbyisten Einfluss auf die Politik nehmen“ vor der Unterwanderung der Partei, für die Güler steht.

Unter anderem war Güler Beisitzerin der „Union der Vielfalt“ (UdV), die in besagtem Alarmpapier als „Eingangstor zur CDU“ genannt wurde.

Die UdV kooperierte teilweise eng mit islamistischen und türkisch-nationalistischen Organisationen – darunter auch solchen, in denen auch muslimischer Antisemitismus ideologisch fest verankert ist.

300x250

Riffler: “Die UdV kann man rückblickend als ein Forum werten, was Grauen Wölfen und Lobbyisten der türkischen Regierungspartei AKP zu Kontakten in die CDU erfolgreich verhalf.”

Dass nun mit Güler eine einstige einflussreiche Vertreterin dieser Organisation Staatsministerin wird, spricht für sich. Es steht daher zu erwarten, dass Güler zu islamistischen und dschihadstischen Regimes von Damaskus bis Kabul die naiv-gemeingefährliche Appeasementpolitik Annalena Baerbocks weiterführen wird, während ihr Chef Wadepuhl diplomatisches Porzellan in Washington, Moskau und Peking zerschlägt.

Mit dieser außenpolitischen Besetzung steuert Deutschland zuverlässig in die weitere Isolation.

Antifa-Partei CDU

In der Innenpolitik sieht es noch finsterer aus: Karin Prien als „Gesellschaftsministerin“, die die Ressorts Bildung und Familie fortan in einem Haus vereint, ist die Rolle eines “CDU-Brückenkopfs zur linken Szene” zugedacht, wie die “Junge Freiheit” treffend moniert.

300x250 boxone