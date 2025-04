Der designierte Kanzler sagt, er würde sich verpflichten, Kiew mit Langstreckenraketen auszustatten, wenn London ihn dabei unterstützt.

Deutschlands designierter Kanzler Friedrich Merz tritt sein Amt offiziell erst am 6. Mai an. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, die Presse zu beeindrucken, als wäre es der Tag der Vernichtung. Offenbar muss er die verlorene Zeit – und Infrastruktur – wiedergutmachen.

In einem Gespräch mit der ARD äußerte er die Idee, dass Kiew, das auf seiner Prioritätenliste höher einzustufen scheint als Berlin, auf dem Schlachtfeld „der Situation zuvorkommen“ und „die Ereignisse gestalten“ müsse , anstatt sich in die Defensive zu drängen. Welches Ereignis er am liebsten gestalten möchte?

Ach ja, anscheinend nur den Dritten Weltkrieg. Denn er lenkte den Blick direkt auf die Kertsch-Brücke – die Lebensader des russischen Festlands zur Krim –, als ob sie in der Versenkung leben würde.

Merz sagte : „Wenn zum Beispiel die wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der Krim zerstört wird oder wenn auf der Krim selbst, wo sich der Großteil der russischen Militärlogistik befindet, etwas passiert, dann wäre das eine Chance, dieses Land endlich wieder strategisch ins Spiel zu bringen.“

Cool, cool. Welches Bild wäre das denn genau? Das mit der Überschrift „Katastrophale Fehleinschätzungen des 21. Jahrhunderts“.

Wahrscheinlich. Deshalb braucht Merz einen nützlichen Idioten, der neben ihm im Pennermobil mitfährt und die Verantwortung für das Chaos teilt, das entsteht, wenn die Dinge unweigerlich schiefgehen.

„Sie haben geklingelt?“, fragen die Briten. Zumindest hofft Merz offenbar, dass sie das sagen. „Unsere europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper“, sagte Merz in einem Interview.

„Die Briten machen es, die Franzosen machen es, und die Amerikaner machen es sowieso. Das muss gemeinsam vereinbart werden. Und wenn es vereinbart ist, sollte sich Deutschland beteiligen.“

Merz‘ CDU-Abgeordnetenkollegen verbreiteten in der westlichen Presse die Vermutung, er warte auf eine offizielle Erlaubnis aus London.

300x250

Es würde wahrscheinlich ungefähr so ​​lauten: „Sehr geehrter Herr Friedrich, Sie werden hiermit ermächtigt, an einer hochgradig koordinierten, militarisierten Kneipentour teilzunehmen. Erster Halt: eine Schlägerei mit Russland, gefolgt von einem wackeligen Marsch zu einem Imbiss mit schwarzem Kaffee, schlechter Beleuchtung und einem kollektiven Kater.“

„Ah, wunderbar!“

Merz wird in wenigen Tagen das Steuer übernehmen und hat es satt, der Typ auf dem Rücksitz zu sein, der Kanzler Olaf Scholz Anweisungen zubrüllt.

Scholz seinerseits hat stets gesagt, Deutschland würde Kiew die Taurus-Langstreckenraketen nicht übergeben. Nicht, dass er viel Spielraum gehabt hätte, nachdem im letzten Jahr ein Audio des russischen Geheimdienstes durchgesickert war, in dem hochrangige Mitglieder der deutschen Luftwaffe erörterten, wie man die Kertsch-Brücke angreifen könnte, ohne deutsche Fingerabdrücke zu hinterlassen.

300x250 boxone

Ein ziemlich schlechtes Bild für jemanden, der immer wieder offen verkündet, dass er Frieden will. Also war er natürlich wütend. Wenn sich Team Scholz jetzt plötzlich umdrehte und sagte: „Wisst ihr was? Lasst uns ein paar Angriffe mit Langstreckenraketen versuchen, nur zum Spaß“, könnten die Leute daher vernünftigerweise annehmen, er hätte sich einer überraschenden Lobotomie mit einem NATO-Brieföffner unterzogen.

Als Koalitionspartner von Merz‘ künftiger Regierung wären Scholz‘ Sozialdemokraten bei jeder Abstimmung auf die Unterstützung angewiesen. Und bisher haben sie kein Interesse gezeigt, sein leidenschaftliches Projekt rund um den Dritten Weltkrieg zu unterstützen. Sie wissen ja, Demokratie und so.

Kleines Problem, ich weiß. Wenn militärischer Ehrgeiz und Grübeleien allein ausreichen würden, wäre Merz schon auf dem besten Weg, eine Netflix-Originalserie nach ihm zu benennen und vielleicht sogar einen Sitz mit seinem Namen in Den Haag zu bekommen.

Aber hey, hör dir den Kerl an. Was ist, wenn es so etwas wie ein Gruppenprojekt ist? Das ist gut, ja?

Nein, Alter. Nicht gut. Überhaupt nicht gut .

Wie genau stellt sich Team Merz das vor? Würden Briten und Deutsche Seite an Seite sitzen, die Finger über den jeweiligen Raketenknöpfen schweben lassen, ein angespanntes „Eins, zwei, drei, Feuer“ hin und her trommeln und nur hoffen, dass keiner von beiden in letzter Sekunde zusammenzuckt und der andere mit einigen sehr unangenehmen Telefonaten zurückbleibt?

Wenn ja, würde das sicherlich erklären, warum sie ausdrücklich von der Notwendigkeit der nicht verhandelbaren britischen Beteiligung sprechen und nicht von Frankreich – dem Land, das eine Flaggschiff-Brigade für die ukrainische Armee ausbildete, die offenbar lernte, sich zu retten, bevor sie überhaupt im Einsatz war.

„Paris lobte es als ‚einzigartige‘ Initiative“, berichtete France24. 1.700 Ukrainer in Frankreich für den Kampf auszubilden, die sich dann vor ihrem Einsatz im örtlichen Café mit Foie gras und Rosé geschlagen geben , ist schon ‚einzigartig‘, ganz klar.

Großbritannien ist allerdings auch nicht gerade die beste Wahl für einen Flügelmann. Schon allein, weil es erklärt, sein eigenes Engagement in der Ukraine sei von Washingtons Unterstützung abhängig. „Europa muss seine Rolle spielen, und ich bin bereit, die Entsendung britischer Truppen vor Ort neben anderen in Erwägung zu ziehen, wenn es ein dauerhaftes Friedensabkommen gibt, aber es muss eine US-Sicherheitsgarantie geben“, sagte der britische Premierminister Keir Starmer im Februar.

Also für alle, die zu Hause mitzählen: Für ein stärkeres Engagement in der Ukraine bräuchte Merz die Briten. Die Briten bräuchten Washington. Und was bräuchte Washington?

Dass sie alle damit aufhören. Aber offenbar ist dieses Memo zwischen all den Weltkriegs-Fantasy-Romanen in ihrem Posteingang verloren gegangen.

„Vertreter des Pentagons fragten kürzlich einen Verbündeten, warum dieser weiterhin Waffen an die Ukraine lieferte – eine Herausforderung, die ignoriert wurde“, berichtete The Economist am 15. April.

„ Diplomaten in Washington berichten außerdem, dass einige Berater Trumps hinter vorgehaltener Hand erklärt hätten, sie hätten die Nase voll von Europas Bemühungen, die Ukraine zu stärken .“

Klingt nicht so, als ob Team Trump bereit wäre, als Teil der Menschenkette des Westens bei seinen rücksichtslosen Spielplatzspielen gegen Russland Hand in Hand zu gehen. „Red Rover, Red Rover, schickt Putin sofort rüber!“

About aikos2309 See all posts by aikos2309