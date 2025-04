DUMBs: Iran präsentiert unterirdische „Raketenstadt“ (Video)

In der Anlage befinden sich einige der modernsten Waffen des Iran, doch ihre Bauweise weist offenbar eine eklatante Schwachstelle auf.

In einem neuen Video der staatlichen Medien sieht man zwei iranische Militärführer, die für die Waffenprogramme des Landes verantwortlich sind, durch einen langen, mit Waffen vollgestopften Tunnel fahren.

Das 85-sekündige Video, unterlegt mit bedrohlicher Musik, wurde inmitten wachsender regionaler Spannungen veröffentlicht und suggeriert, dass der Iran einem Angriff standhalten und reagieren kann. Doch das Video, das die iranischen Angriffsfähigkeiten demonstrieren soll, zeigt auch eine große Schwachstelle auf.

Während sie durch die Anlage fahren, präsentieren Generalmajor Mohammad Hossein Bagheri, Stabschef der iranischen Streitkräfte, und Amir Ali Hajizadeh, Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC-AF), einige der modernsten Raketen und Raketen des Iran.

Es handelt sich um Kheybar Shekans, Ghadr-Hs, Sejjils und Haj Qassems sowie Paveh-Marschflugkörper für Landangriffe. Mehrere dieser Waffen setzte der Iran im vergangenen Herbst bei einem Angriff auf Israel ein .

Was die bereits erwähnte eklatante Schwachstelle betrifft, so wird die Munition offen in langen, durchgehenden Tunneln und großen Höhlen gelagert, die über keine oder nur wenige Explosionsschutztüren oder separate Schutzwälle verfügen. (Mega DUMBs: Unterirdische Festung: China rüstet sich für den Ernstfall)

Das könnte verheerende Folgen haben, sollte die Anlage bei einem Angriff durchbrochen werden.

Das Fehlen dieser Schutzmaßnahmen könnte eine massive Kettenreaktion von Sekundärexplosionen auslösen. Dies ist eine interessante Erkenntnis, da andere unterirdische Waffenhöhlen des Iran, insbesondere solche, die Raketen durch Öffnungen in der Oberfläche abfeuern können , offenbar zumindest teilweise über diese Maßnahmen verfügen.

Post Oct 2024, 🇮🇱 clearly possesses the capability to strike any above ground target in 🇮🇷. The IRGC is therefore doubling down on underground facilities, both to decrease the effectiveness of an attack and increase the cost by preserving the tools by which Iran would respond. pic.twitter.com/B34oGoUKhO

— Behnam Ben Taleblu بهنام بن طالب لو (@therealBehnamBT) March 25, 2025