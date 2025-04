Erzbischof Viganò: Globalistische Eliten verfolgen satanischen Plan

In einer Aufsehen erregenden Ansprache hat Erzbischof Carlo Maria Viganò, ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Konferenz „Eurasien und die traditionellen Werte: die Herausforderung des Globalismus“ in Verona, heftige Vorwürfe an die Gleichschaltung von Papst Franziskus mit dem Tiefen Staat erhoben.

Und eine Bestrafung von Soros und seinen NGOs gefordert.

Wir zitieren hier zwei aufschlussreiche Stellen aus seiner auf Italienisch vorgetragenen Rede:

Als fundamentale Kritikpunkte nannte er:

„All diese Angriffe auf unsere Gesellschaft sind nicht das Ergebnis von Zufällen oder Zufälligkeiten, sondern das Ergebnis eines subversiven Plans, der von der globalistischen Elite und vor allem vom Weltwirtschaftsforum ausgeht, das von USAID und anderen US-Regierungsstellen während der vorherigen Regierungen finanziert wurde. Und von US-Regierungsstellen während früherer Regierungen.“ (Eine geheime Akte des Vatikans mit dem gefährlichsten Wissen über die Realität wurde ENTHÜLLT (Video))

„Teuflische Maschinerie“

„Die in den Vereinigten Staaten von der DOGE beschlossene Mittelkürzung hat eine teuflische Maschinerie ans Licht gebracht, die darauf abzielt, sich auf Kosten der Steuerzahler und zu deren Nachteil in die Regierung der Nationen einzumischen und die soziale Ordnung zu untergraben: Bislang haben wir nur die Spitze des Eisbergs gesehen.

Wir sind alle davon überzeugt, dass das Vorgehen von Soros und seinen „philanthropischen“ Stiftungen gestoppt und bestraft werden muss, wie es in einigen Ländern bereits geschieht. […] “

Erzbischof Carlo Maria Vigano (83), früherer Botschafter des Vatikan n den USA, gilt als wichtigster Kritiker von Papst Franziskus und dem deep state und muss aus Furcht um sein Leben an wechselnden Wohnorten leben. (Domradio).

Erzbischof Viganò: „Wo Christus nicht regiert, herrscht die Diktatur Satans“

In der Heilsökonomie ist alles in Christus, dem König, zusammengefasst, der das Alpha und das Omega ist.

Exsulta satis, filia Sion;

jubila, filia Jerusalem:

ecce rex tuus veniet tibi justus, et salvator:

ipse pauper, et aufsteigend super asinam

und super pullum filium asinæ.

Sach 9, 9

Die Schule der Heiligen Liturgie wiederholt zyklisch, Jahr für Jahr, die Mysterien des Lebens des Erlösers und zeigt sie uns im dreifachen Licht des Alten Gesetzes, das sie vorwegnahm, des Neuen Gesetzes, das sie erfüllt, und des Endes der Zeiten, das sie in ihre eschatologische und ewige Dimension zurückführt.

Wie das Rad eines Streitwagens oder die Umlaufbahn eines Planeten dreht sich das liturgische Jahr um seine Achse und bewegt sich auf einem immer breiteren Weg, sodass es mit jeder Wendung das endgültige Ziel immer näher und in gewisser Weise deutlicher rückt.

Die Mysterien der Karwoche entsprechen diesem hochpädagogischen Ansatz, indem sie an die Gestalten des Alten Testaments erinnern, die Wirklichkeit des Neuen Testaments offenbaren und den Nebel, der die Zukunft der Kirche und der gesamten Menschheit umhüllt, zunehmend lichten.

In diesem Licht betrachtet, erfüllt der triumphale Einzug unseres Herrn in Jerusalem, der die liturgische Königszeremonie der Krönung Davids wiederholt (1. Könige 1,38-40), die Prophezeiung Sacharjas (Sach 9,9) und nimmt die glorreiche Wiederkunft des Obersten Richters vorweg, wenn er sich am Tag des Gerichts offenbaren wird (Sach 14,4).

Auch die Mäntel, die das Volk beim Einzug des messianischen Königs ausbreitete, insbesondere entlang der Stufen des Tempels (2. Könige 9,13), spielen auf die Thronbesteigung an und erfüllen perfekt die Worte des Psalmisten: „ Gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt! Wir segnen dich aus dem Hause des Herrn. Der Herr ist Gott und erleuchtet uns. Feiert den feierlichen Tag mit dichten Zweigen bis an die Ecken des Altars.“ (Ps 117,26-27).

In der Heilsökonomie ist alles in Christus, dem König, zusammengefasst, der das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende ist: Hieri, hodie et in sæcula . Die zeitgenössische Mentalität unserer Gesellschaft, engstirnig in ihrer Ignoranz, die sie aus der Vergangenheit reißt und ihr die Zukunft nimmt, duldet nicht die Möglichkeit, heute einen König anzuerkennen.

Sie duldet dies nicht, weil jeder Herrscher, besonders wenn er Christ ist, an den einen universalen König denkt, von dem alle irdische Autorität ausgeht. Sie duldet dies nicht, weil jede irdische Monarchie – sowohl die weltliche als auch die geistliche – innerlich mit der göttlichen Ordnung übereinstimmt, und zwar so sehr, dass sogar in Gesellschaften organisierte Tiere, wie etwa Bienen, ihre eigene Königin haben.

Sie duldet dies nicht, weil die königliche Macht notwendigerweise göttlichen Ursprungs ist: „Regnum meum non est de hoc mundo“ (Joh 18,36), sagt der Herr zu Pilatus und meint damit nicht, dass seine Autorität nicht über menschliche Gesellschaften ausgeübt wird, sondern dass der Ursprung dieser Autorität übernatürlich und daher höherrangig ist. „ Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener hätten gekämpft, damit ich nicht den Juden ausgeliefert würde; aber mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18,36).

Deshalb setzt die Revolution, die die irdische Verwirklichung des höllischen Chaos ist, die „Demokratie“ als Modell durch: nicht weil es den Menschen nicht erlaubt wäre, sich ein Regime zu geben, in dem die Menge regiert, sondern weil sie gerade mit der Verkündung des Volkes als „Souverän“ unseren Herrn Jesus Christus, den göttlichen König, entthronen will.

Und die Menschen, die sich einbilden, Herr ihrer selbst und ihres eigenen Schicksals zu sein, enden unweigerlich als Sklaven von Potentaten und tyrannischen Lobbys, die sich dem Bösen verschrieben haben. Denn wo Christus nicht regiert, herrscht die Diktatur Satans.

Die weltliche Macht, die in der von Gott gewollten Ordnung der Stellvertreter seiner Macht auf Erden ist, wird, sobald sie ihrem Ursprung entrissen und in ihrem endgültigen Ziel pervertiert ist, illegitim, weil sie gegen die göttliche Majestät und gegen sein Gesetz ausgeübt wird.

