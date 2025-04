Ein grausames Videospiel zum Thema Vergewaltigung und Inzest hat für Aufruhr gesorgt, indem es die Spieler dazu auffordert, „der schlimmste Albtraum einer Frau“ zu sein.

Im Mittelpunkt des Spiels mit dem Titel „No Mercy“ steht ein Protagonist, der seine Familienmitglieder, darunter seine Tante und seine eigene Mutter, vergewaltigt.

Den Spielern dieses abscheulichen Spiels wird gesagt, sie sollten in ihrem Bestreben, Frauen zu „unterwerfen“ und zu „besitzen“, „niemals ein Nein als Antwort akzeptieren“.

Trotz seiner schrecklichen Themen verfügt das Spiel über keine offizielle Altersfreigabe und war auf Steam, dem beliebtesten digitalen Spiele-Store, zum Verkauf erhältlich.

Der Spieleentwickler Zerat Games hat das Spiel im März auf Steam veröffentlicht, wo Kinder ab 13 Jahren ein Konto erstellen können.

Die Seite des Spiels war auf Benutzer ab 18 Jahren beschränkt, aber es ist für Benutzer kein Problem, über ihr Alter zu lügen, da keine Überprüfung erforderlich ist. (Kurzfilm mit Hollywood-Star zeigt MKUltra Programmierung und widerliche Pädo-Kunst (Video))

Empörte Spieler starteten eine Petition mit über 40.000 Unterschriften, in der sie die Entfernung des Spiels forderten, während der britische Technologieminister Peter Kyle das Spiel als „zutiefst beunruhigend“ bezeichnete.

Obwohl das Spiel nach massiver internationaler Gegenreaktion nun entfernt wurde, können die Hunderte von Spielern, die bereits ein Exemplar gekauft haben, es weiterhin spielen.

No Mercy beschreibt sich selbst als „3D-Auswahl-basierter Visual Novel für Erwachsene mit einem großen Fokus auf Inzest und männlicher Dominanz“.

Die Spieler werden ermutigt, zu ihrer eigenen Unterhaltung grausame sexuelle Gewalt gegen Frauen nachzuspielen und sich „niemals mit einem ‚Nein‘ zufrieden zu geben“.

Auf seiner Steam-Seite wirbt das Spiel stolz damit, dass es Gewalt, Inzest, Erpressung und „unvermeidbaren, nicht einvernehmlichen Sex“ enthält.

300x250

Screenshots des Spiels und ein Trailer auf der Seite enthalten sexuell eindeutige und verstörende Inhalte und sind kaum vor Barrieren geschützt, um den Zugriff von Kindern zu verhindern.

Zum Erstellen eines Steam-Kontos muss der Benutzer über 13 Jahre alt sein und für Einkäufe ist eine Karte erforderlich.

Doch bevor das Spiel von Steam entfernt wurde, berichtete LBC , dass Benutzer „No Mercy“ für 9,99 £ kaufen konnten, indem sie einfach Kästchen ankreuzten und angaben, über 18 zu sein.

300x250 boxone

In Großbritannien müssen physische Spieleveröffentlichungen gemäß dem Video Recording Act von der Games Rating Authority (GRA) zertifiziert werden.

Nach diesem Gesetz ist die GRA für die Klassifizierung aller Spieleveröffentlichungen verantwortlich und hat die Befugnis, die Veröffentlichung eines Spiels zu verweigern.

Allerdings fallen digitale Spieleveröffentlichungen nicht unter das Videoaufzeichnungsgesetz und Altersfreigaben sind weitgehend optional.

Ian Rice, Generaldirektor der GRA, erklärte gegenüber MailOnline: „Die meisten Online-Shops, wie etwa die von PlayStation, Xbox, Nintendo und Epic Games, verlangen für alle in ihrem Shop aufgeführten Produkte eine PEGI-Einstufung.“

„Steam gestattet es Unternehmen, eine PEGI-Einstufung anzuzeigen, wenn sie eine solche erhalten haben, schreibt aber nicht vor, dass ein Spiel vor der Veröffentlichung eine Einstufung erhält.“

Gegenüber LBC erklärte der britische Technologieminister Peter Kyle: „Wir erwarten von jedem dieser [Technologie-]Unternehmen, dass es Inhalte so schnell wie möglich entfernt, nachdem es darauf aufmerksam gemacht wurde.“

„Das ist es, was das Gesetz verlangt, das ist es, was ich als Staatssekretär verlange, und das ist sicherlich das, was wir von Plattformen erwarten, die das Privileg des Zugangs zur britischen Gesellschaft und britischen Wirtschaft haben.“

Die Regulierung von Online-Videospielinhalten obliegt der britischen Medienaufsichtsbehörde OFCOM, gegenüber der Steam verschiedene rechtliche Verpflichtungen hat.

Die Regulierungsbehörde begann im Rahmen des Online Safety Act im vergangenen Monat mit der Bekämpfung schädlicher Online-Inhalte, teilte LBC jedoch mit, dass sie in Bezug auf No Mercy keine Maßnahmen ergriffen habe.

MailOnline hat OFCOM um weitere Kommentare gebeten.

Seit Steam 2018 erstmals den Verkauf von Inhalten für Erwachsene erlaubte , hat das Unternehmen diese Kategorie mit sanfter Hand moderiert und erklärt, dass es nur Spiele mit illegalen oder „trollenden“ Inhalten entfernen würde.

In Großbritannien könnte „No Mercy“ in diese Kategorie fallen, da ein Gesetz aus dem Jahr 2008 den Besitz „extrem pornografischer Bilder“ unter Strafe stellt.

Das Gesetz umfasst insbesondere Bilder, die „nicht einvernehmliche“ sexuelle Handlungen verschiedener Art zeigen, die im Spiel No Mercy vorkommen.

Innenministerin Yvette Cooper sagte gegenüber LBC: „Diese Art von abscheulichem Material ist bereits jetzt illegal.“

Frau Cooper fügte hinzu, dass Online-Gaming-Plattformen „eine gewisse Verantwortung“ für die von ihnen veröffentlichten Inhalte zeigen sollten.

Nach heftigen öffentlichen Protesten entschied Steam schließlich, No Mercy in Australien, Kanada und Großbritannien nicht mehr verfügbar zu machen. Nach der Entscheidung von Steam gab der Entwickler bekannt, dass er das Spiel vollständig von Steam entfernen würde. In einem Beitrag beklagte sich Zerat Games, dass sie „nicht die Absicht hätten, gegen die ganze Welt zu kämpfen“ und verteidigte das Spiel weiterhin. Der Entwickler argumentierte lahm, sein kranker Vergewaltigungssimulator sei „nur ein Spiel“ und forderte seine Gegner dazu auf, „etwas offener für menschliche Fetische zu sein, die niemandem schaden, auch wenn sie ihnen vielleicht abstoßend erscheinen“. Obwohl das Spiel derzeit nicht mehr zum Kauf angeboten wird, fügte Zerat Games hinzu, dass jeder, der bereits eine Kopie besitzt, es weiterhin spielen kann. Obwohl es schwierig ist, die genaue Zahl der verkauften Exemplare zu ermitteln, greifen derzeit noch Hunderte aktiver Spieler auf No Mercy zu. Zum Zeitpunkt des Schreibens waren laut SteamCharts, einem Dienst, der die Steam-Aktivität verfolgt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchschnittlich 238 Spieler im Spiel aktiv. Die Zahl der gleichzeitigen Spieler erreichte gestern Nachmittag mit 477 Personen ihren Höchststand, nachdem erstmals über das Spiel berichtet wurde. Steam wurde um einen Kommentar gebeten, reagierte jedoch nicht sofort. Video: Quellen: PublicDomain/dailymail.co.uk am 15.04.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309