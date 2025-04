Diese Woche liefen die Mainstream-Medien auf Hochtouren und verbreiteten dreiste Fake News und Propaganda. Ihr neuestes Narrativ? Sie überzeugen die Welt, dass Putin und Russland kurz davor stehen, den USA den Krieg zu erklären – wegen – Grönland.

Doch Quellen im Kreml lachten über diese Fake News. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall: Putin feuerte Trump heimlich an und ermutigte ihn, Anspruch auf Grönland für die USA zu erheben.

Warum? Putin glaubt an Frieden durch Stärke. Und starke USA sind für den Weltfrieden unerlässlich. Es gibt noch weitere, komplexere und beunruhigendere Gründe, auf die wir gleich eingehen werden.

Dann, am Freitag, ließ Putin eine Bombe platzen, die die US-Medien in Aufruhr versetzte. Er hielt eine Rede und bekundete öffentlich seine volle Unterstützung für Trumps Bestreben, Grönland in die amerikanische Gemeinschaft aufzunehmen. Damit zerschlug er mit einem Schlag die Panikmache der Mainstream-Presse.

Natürlich verstehen die Mainstream-Medien den Punkt immer noch nicht .

Der russische Geheimdienst behauptet, das sei kein Zufall. Die weitläufigen, öden Küsten Grönlands seien nicht nur eine Quelle wichtiger Mineralien und ein Ausgangspunkt für neue Handelsrouten in den Norden.

Sie verbergen außerdem das Nervenzentrum eines globalen Zentrums für Kinderhandel – ein finsterer Umschlagplatz, der Opfer aus den dunkelsten Winkeln Europas auf die glitzernden Spielplätze der Elite in Washington, D.C. und Hollywood schleust.

Was Putin betrifft, muss Grönland – Teil der letzten ungezähmten Grenze der Welt, ein raues Überbleibsel des Wilden Westens – unter Kontrolle gebracht werden.

Wenn man bedenkt, was sich in den unberührten Grenzregionen dieser Welt abspielt, überrascht Putins Reaktion nicht.

Denken wir an die lukrativsten Geschäfte der Welt – jene, die in den gesetzlosen Provinzen der Ukraine florieren. Die Rede ist vom Kinderhandel, der mittlerweile den Titel des profitabelsten kriminellen Handels der Welt für sich beansprucht. Und zwar mit einem atemberaubenden Vorsprung.

Und Putin steht im Kampf gegen diesen üblen Handel an vorderster Front.

Gemeinsam mit Agenten von Putins Adrenochrom-Einsatztruppe haben russische Truppen in den letzten Tagen alptraumhafte Szenen freigelegt: weitläufige Massengräber voller geschundener Kinderleichen, deren blasse Haut von den unverkennbaren Narben der Blutentnahme und rituellen Folter gezeichnet ist.

🚨#BREAKING: Unconfirmed report: Russian soldiers have uncovered a massacre site in Kursk Oblast where approximately 12 children were executed; remains found in nearby forest. #WarCrimes #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7cjmgHZ1iH — D I G S A L E R T S (@digsalerts) March 27, 2025 Lassen Sie sich nicht täuschen: Die Täter dieser Verbrechen versuchen verzweifelt, diese Informationen unter Verschluss zu halten. Soldaten der russischen Spezialeinheit „Akhmat“ und der Kriegsreporter Patrick Lancaster wurden von einer Drohne angegriffen. Der Amerikaner war schockiert, dass die ukrainische Drohne auch ihn endgültig zum Schweigen bringen wollte, obwohl ihn das #PRESSA -Schild eindeutig als Journalist auswies. Sie versuchen verzweifelt, die Verbreitung dieser Informationen zu verhindern. Berichte von der Front zeigen, dass der Schwarzmarkt von einem grausigen Geschäft überschwemmt wird: Lederstiefel, die aus der abgezogenen Haut dieser jungen Opfer gefertigt werden. In westlichen Kreisen berappen finanzkräftige Sammler – manche sagen, es seien verkommene Eliten – Zehntausende für ein Paar. The Red Shoe Club pic.twitter.com/7ot67PijNK — Sue 🇺🇸 #MAGA #NCSWIC #AMC #IYKYK NO DM’S (@SueL291) March 29, 2025 Are YOU ready for the red shoe club rabbit hole? 👠 pic.twitter.com/eFBikphin4 — FLAT OUT TRUTH (@TheFlatEartherr) January 6, 2025 Die begehrtesten? Stiefel, genäht aus den zarten, makellosen Gesichtern von Kindern. Für feinste Handwerkskunst werden sechsstellige Beträge verlangt. Jeder Schritt in diesen Stiefeln ist ein erschreckendes Echo gestohlener Leben. Und dann ist da noch die Seife. Diese aus dem Fett der Erschlagenen hergestellten Riegel erzielen unter VIPs in Europa und den USA obszöne Summen. Cremig, blass und mit einem schwachen Duft nach etwas Uneinordbarem sind sie zum ultimativen Statussymbol für die Badezimmer der Mächtigen geworden – ein perverser Luxus, der aus unvorstellbarer Grausamkeit geboren wurde. Die Elite, so wird geflüstert, wäscht ihre Hände jetzt in der Essenz der Unschuld, als wolle sie ihre eigenen Sünden reinwaschen. Die jüngsten Durchbrüche in der Ukraine, angeführt von Putins Adrenochrom-Taskforce, haben uns der endgültigen Beendigung des grausamen Handels mit Kinderkörpern näher gebracht als je zuvor. Ein Soldat der Taskforce berichtet, dass wichtige Lieferketten unterbrochen wurden und dass Anstrengungen unternommen werden, wichtige Versorgungsrouten, darunter auch nach Grönland, zu schließen. Jahrzehntelang hat die Elite ihre perversen Ausschweifungen direkt vor unserer Nase verborgen und ihre Geheimnisse offen zur Schau gestellt. Gerüchte über den „Red Shoe Club“ deuten auf ein groteskes Zwei-für-eins-Schnäppchen hin. Es beginnt mit „Eyes Without a Face“ – einer erschreckenden Anspielung auf die Entnahme von Adrenochrom aus Zirbeldrüsen, der dunklen Währung ihrer Verderbtheit. Von dort aus werden die Überreste zu Leder gegerbt und daraus die blutroten Schuhe gefertigt, die ihren exklusiven Kreis kennzeichnen. Und wer steht im Zentrum dieser makabren Szene? Niemand anderes als die Podestas, Amerikas führende Sammler entarteter Kunst, und die zwielichtigen Gestalten, die während Bidens Amtszeit Einfluss im Weißen Haus hatten. Der Gestank des Todes liegt schwer in der Luft, ein düsterer Beweis für eine Operation, die angeblich außer Kontrolle geraten ist.

Die Informationen sind uns allen klar. Trotz der Fehlinformationen der Mainstream-Medien hat sich die Ukraine als Schlüsselfigur im Kinderhandelsnetzwerk herausgestellt.

Wie der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson gegenüber Richter Napolitano erklärte, ist die Ukraine seit Jahrzehnten eine Brutstätte der Korruption und Pädophilie und das Hauptinteresse der Globalisten an der Ukraine gilt dem Kinderhandel.

Johnson ist ein erfahrener Analyst, der die Ukraine besser kennt als jeder andere in den Mainstream-Medien, und nach Trumps Wahlsieg trifft seine Expertenanalyse genau wie vorhergesagt zu.

Nach Angaben vor Ort wurde Ende März nahe der Grenze zur russischen Region Kursk ein Privatjet beschlagnahmt, in dem Dutzende traumatisierter Kinder unter grausamen Bedingungen gegen ihren Willen festgehalten wurden.

Dank Putins Adrenochrom-Taskforce ist alles möglich und die pädophile Elite hat Angst.

Aber seien Sie gewarnt: Die Wahrheit über die Elite auszusprechen, ist ein gefährliches Spiel, wie der Hollywood-Schauspieler Jim Caviezel feststellen musste, als er sein Wissen über Adrenochrom und die Unterhaltungsindustrie preisgab.

Wenn Sie in einer Welt leben möchten, in der unsere Kinder sicher sind, ist es an der Zeit, sich für eine Seite zu entscheiden und Stellung zu beziehen.

Stehen Sie auf der Seite des Hollywood-Unterhaltungssystems, das Kinder korrumpiert und missbraucht, und der Mainstream-Medien, die die Verbrechen von Missbrauchstätern in Machtpositionen vertuschen?

Oder stehen Sie auf der Seite der mutigen Wahrheitsverkünder in diesem Video, die entschlossen sind, die Welt für unsere Kinder zu einem besseren Ort zu machen?

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 02.04.2025