Hollywood-Star Jean-Claude Van Damme wegen Menschenhandels und sexueller Ausbeutung von Kindern angeklagt

Die Polizei hat den Hollywood-Schauspieler Jean-Claude Van Damme angeklagt, wissentlich sexuelle Beziehungen mit Opfern von Menschenhandel und Minderjährigen gehabt zu haben.

Die Behörden haben bei der rumänischen Direktion zur Untersuchung von organisierter Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) eine Strafanzeige gegen den Hollywood-Schauspieler eingereicht, berichtete der CNN-Partner Antena 3 .

In der Anklage wird Van Damme vorgeworfen, er habe sich im französischen Cannes fünf rumänische Frauen als „Geschenk“ besorgt, obwohl er wusste, dass sie von einer mutmaßlichen kriminellen Gruppe unter der Führung von Morel Bolea gehandelt wurden.

Rechtsanwalt Adrian Cuculis, ein Vertreter einer der mutmaßlich Opfer von Menschenhandel gewordenen Frauen, gab eine Erklärung zu den Vorwürfen gegen den berühmten „Universal Soldier“- und „Kickboxer“-Schauspieler ab.

AOL -Bericht : Eine Person, die behauptete, Zeuge des mutmaßlichen Vorfalls gewesen zu sein, sagte, dieser habe sich bei einer von Van Damme in Cannes organisierten Veranstaltung ereignet, und teilte dies den Behörden mit, woraufhin das DIICOT laut Antena 3 eine strafrechtliche Untersuchung einleitete. (Hollywood-Insiderin: Robert De Niro in Demütigungsrituale der Eliten verwickelt (Video))

„Wir diskutieren über einen ungeheuerlichen Fall, der für die Staatsanwaltschaften in Rumänien nicht neu ist. Aus den Aussagen in einem Fall von Menschenhandel und Kinderhandel, der seit 2020 mit den Ermittlungen beginnt, geht hervor, dass eines der Opfer … den Staatsanwälten in Iași erzählte, wie zu einem bestimmten Zeitpunkt in Cannes, bei einer von Jean-Claude Van Damme organisierten Veranstaltung, mehrere Rumänen, gegen die derzeit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Zuhälterei ermittelt wird, Jean-Claude Van Damme angeblich fünf rumänische Frauen – in Rumänien Fotomodelle – für sexuelle Beziehungen angeboten haben“, sagte Cuculis laut dem übersetzten Artikel.

„Die Person, die diese Leistungen erhielt, kannte ihre Situation. Aus den Zeugenaussagen geht eindeutig hervor, dass Jean-Claude Van Damme wusste, dass diese Menschen ausgebeutet wurden“, behauptete er.

Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Model gemeldet hatte, sie sei mit dem Versprechen getäuscht worden, eine Veranstaltung während der Filmfestspiele von Cannes besuchen zu dürfen.

Dort angekommen, stellte die junge Frau fest, dass es sich um eine private Veranstaltung zum Start einer Serie mit Van Damme handelte, die von Michel Adam und Ion Mirea organisiert worden war . „Ich sah, wie Mirea fünf Mädchen nahm und sie Van Damme anbot“, sagte die Zeugin.

In die Ermittlungen verwickelt ist auch Morel Bolea , Gründer des Vereins Kasta Morrely in Iași, der bereits 2020 wegen Kinderhandels festgenommen wurde.

Den Ermittlern zufolge rekrutierte die Iași-Gruppe zwischen 2000 und 2016 Mädchen über eine Modelagentur und eine Nichtregierungsorganisation und missbrauchte sie anschließend durch psychologischen Zwang sexuell.

Der Generalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft beim Obersten Kassations- und Justizgerichtshof muss der Einleitung eines Strafverfahrens zustimmen, da die mutmaßlichen Taten im französischen Cannes stattgefunden haben, berichtete Antena 3.

Laut Thomson Reuters Practical Law ist diese Staatsanwaltschaft die höchste Strafverfolgungsbehörde Rumäniens.

Der 64-jährige Hollywood-Star hat sich zu den Vorwürfen nicht öffentlich geäußert.

Van Damme hat im Laufe seiner fünf Jahrzehnte währenden Filmkarriere in über 80 Filmen mitgewirkt.