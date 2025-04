Teile die Wahrheit!

Ein Topmanager des großen internationalen Siemens-Konzerns starb mit seiner gesamten Familie während eines Rundflugs in New York. Und er ist nicht der einzige reiche Mann, der unter seltsamen Umständen starb.

Der Hubschrauber Bell 206L stürzte in New York ab. Das Flugzeug stürzte mit sechs Personen an Bord in den Hudson River – dem Chef der spanischen Niederlassung des deutschen Siemens-Konzerns, Agustin Escobar, seiner Frau, drei Kindern und dem Piloten. Vier von ihnen starben sofort, zwei weitere starben im Krankenhaus.

Augenzeugen zufolge begann der Hubschrauber in der Luft auseinanderzufallen, verlor die Kontrolle, überschlug sich und stürzte in den Hudson River.

Dabei soll nach Expertenmeinung geprüft werden, ob die Eigentümerfirma die für 2022–2023 erlassenen Lufttüchtigkeitsanweisungen für den Hubschraubertyp Bell 206L eingehalten hat.

New York City erlebte am Donnerstagnachmittag ein tragisches Unglück: Ein Hubschrauber des Typs Bell 206 stürzte gegen 15:15 Uhr Ortszeit in den Hudson River.

Alle sechs Insassen, darunter der Pilot sowie der CEO einer spanischen Siemens-Tochter mit seiner Frau und drei Kindern, kamen dabei ums Leben.

Die Feuerwehr und Polizei von New York und New Jersey reagierten umgehend auf den Absturz und waren mit mehreren Booten im Einsatz. Vier der Opfer verstarben noch an der Unglücksstelle, zwei weitere wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie später für tot erklärt wurden.

Laut ersten Berichten befand sich die Familie erst seit wenigen Stunden in der Stadt und hatte den Rundflug als touristische Attraktion gebucht. Der Helikopter war rund 17 Minuten nach dem Start am Heliport an der Wall Street unterwegs, als das Unglück geschah.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA leitete umgehend eine Untersuchung ein. Augenzeugen berichten, dass der Helikopter in der Luft ins Trudeln geriet, bevor er mit hoher Geschwindigkeit in den Fluss stürzte. Ein Zeuge gab an, ein Rotorblatt sei während des Fluges abgebrochen, während eine andere Person von einem möglichen Vogelschlag sprach. In sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die den Absturz zeigen.

Der Eigentümer des Helikopterunternehmens bestätigte, dass der Pilot kurz vor dem Absturz um eine Notlandung gebeten hatte. Es werde untersucht, ob Treibstoffmangel oder ein technischer Defekt eine Rolle gespielt haben könnten.

